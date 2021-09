El PSOE de Andalucía pide unidad de las administraciones para recuperar la zona afectada en el incendio de Sierra Bermeja y reclama al Gobierno andaluz conocer “cómo se tomaron las decisiones, quién las tomó y si se hicieron de modo correcto” antes de sacar conclusiones.

El secretario general insiste en su disposición al diálogo con Moreno Bonilla para que Andalucía tenga presupuesto

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha participado esta mañana en Alcalá de Guadaíra en un encuentro con jóvenes bajo el epígrafe ‘Diálogos con Juan Espadas: Jóvenes y oportunidades’ en el que se ha comprometido a poner a los jóvenes en el centro de la acción política del partido socialista como “motor y locomotora de la recuperación social y económica de Andalucía”, así como a trabajar con ellos conjuntamente en la adopción de propuestas que resuelvan sus principales demandas, retos y dificultades, sobre todo en formación, inserción laboral, emancipación y acceso a la vivienda.

Espadas ha comentado que “es el momento de hablar y escuchar a la juventud porque es el momento de preparar el proyecto socialista para la recuperación social y económica de Andalucía, y consideramos y creemos que el diálogo es lo que puede construir una Andalucía de progreso y futuro en la que las oportunidades lleguen a todos y todas y analizar los retos para que los jóvenes andaluces puedan emanciparse, tener unas condicionales laborales dignas, acceder a una vivienda y tener la vida que han deseado y elegido tener”.

“Lo de hoy no es un mitin, sino un espacio que nosotros llamamos de escucha activa, porque para proponer, primero hay que escuchar. Es la nueva baza del PSOE de Andalucía en esta nueva etapa: escuchar y dialogar día a día con todos los colectivos en todos los puntos del territorio, trabajando para ser capaces de estar a la altura de una sociedad que se enfrenta a la salida de una pandemia tras travesar una fuerte crisis”, reseñó Juan Espadas, quien agregó que los socialistas “atenderemos y daremos respuestas a los jóvenes, que son nuevamente la parte más débil de la cadena como ya pasó en anteriores ocasiones, con unas tasas de desempleo juvenil y de falta de expectativas e incertidumbre de cara al futuro completamente inasumibles”.

En este punto, reprochó al Gobierno de Moreno Bonilla que “mientras que el PSOE de Andalucía decidió el pasado mes de julio que era el momento de hablar en el Parlamento de los retos y oportunidades de la juventud y las mejores estrategias, las derechas en Andalucía rechazaron la creación de un grupo de trabajo y asumir un compromiso político con ellos, que es lo mismo que decir que dieron un portazo a las expectativas de nuestros jóvenes”. Pese a ello, Espadas afirmó que “eso no será así porque los socialistas no permitirán que la juventud siga buscando su momento sin que nadie le dé respuestas porque el PSOE la tiene como el gran motor y locomotora de su acción política”.

“Me comprometo a recorrer el camino juntos y ser capaces de estar a la altura de nuestros jóvenes con propuestas y compromisos para que la formación profesional y ocupacional, la educación y la inserción laboral, sean los elementos fundamentales para que tengan ingresos, condiciones dignas y acceso a la vivienda”, aseguró Juan Espadas, quien dijo haber estudiado fórmulas y las mejores prácticas que se están desarrollando en Europa para intentar que Andalucía tenga esta asignatura pendiente resuelta en los próximos años.



Incendio de Sierra Bermeja

Preguntado sobre el incendio de Sierra Bermeja, Juan Espadas comentó la visita realizada ayer a la zona de la mano de los alcaldes de los municipios afectados por el siniestro y reiteró el anuncio lanzado para que “todas las administraciones trabajemos juntos y con lealtad”. Así, indicó que “lo primero es solicitar al Gobierno de España la declaración como zona afectada a efectos de compensaciones económicas”, al tiempo que instó a la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga a articular un plan de restauración y de limpieza de los terrenos afectados ante las eventuales lluvias que podrían darse este invierno, y también de atención a las personas que están esperando ver cómo van a generar los ingresos que eran el sustento de su familia.

El secretario general, en cambio, sostuvo que “el PSOE no ha pedido aún ningún tipo de responsabilidades ni ha concluido nada respecto a la gestión del dispositivo del incendio”. Todo lo contrario, Espadas reseñó que “sobre todo se lo digo a Moreno Bonilla”, esperará a que los dos consejeros de su gobierno que comparecen la próxima semana en el Parlamento den las explicaciones a la sociedad andaluza sobre “cómo se tomaron las decisiones, quién las tomó y si se hicieron de una manera correcta”.

En este punto, dijo que “yo no he concluido ni extraído conclusiones al respecto”, por lo que pidió al Gobierno de la Junta que no se precipitara: “El PSOE tiene una diferencia clara en la manera de gestionar estas situaciones porque hemos gestionado muchos años el plan de incendios forestales y sabemos que lo principal es el apoyo a los trabajadores del Infoca, lo que no han hecho ellos este verano. Nosotros hacemos justo lo contrario a lo que hacía el PP, que era pedir responsabilidades políticas; ésa es la diferencia entre este PSOE y ese PP”.



Unos presupuestos “prioritarios” para Andalucía

Espadas también se refirió a la negociación de las cuentas públicas de Andalucía para 2022 y afirmó que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, le había contestado a su petición de una reunión para afrontar los presupuestos y que están buscando hueco en la agenda “para vernos en los próximos días”. El socialista consideró que “tener un Presupuesto es una prioridad para Andalucía” y agregó que “lo lógico es que la primera fuerza política en el Parlamento, como es el PSOE, se ofrezca a negociarlos y que sea escuchado sobre todo en un momento de debilidad del Gobierno andaluz que no tiene garantías de sacarlos adelante”.