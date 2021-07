La gente está perdiendo la cabeza

Las cosas pueden volverse más intensas

Apaguen la televisión si no quieren preocuparse

El general Flynn advierte de una posible bandera falsa

La India traslada 50.000 soldados a la frontera con China

Basilea obliga a los bancos a respaldar sus depósitos con oro

Miles de vuelos cancelados debido a que los pilotos enferman o mueren

¿Es posible morir de miedo? La respuesta sería afirmativa para la ciencia. El estrés y la ansiedad puede producir una reducción de las defensas del sistema inmunitario, y aumentar el riesgo de enfermedad. Además se pueden acentuar los problemas de regulación cardíaca en estadios fuertes de ansiedad y estrés, causando a su vez otros problemas que causen el deceso en caso de agudizarse según el psicólogo Pablo Oliva.

https://es.quora.com/Puedes- realmente-morir-de-miedo? share=1

El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o el recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una historia en la que alguien pasa tanto miedo que no vive para contarlo? Como aquel muchacho que apostó con sus amigos que sería capaz de pasar una noche solo en un cementerio y al día siguiente lo encontraron muerto enganchado a las ramas de un arbusto. Murió imaginando que lo que le tiraba de la camiseta eran las manos de algún cadáver, según Alicia Santos.

https://paraemocionarse. wordpress.com/2011/07/18/%C2% BFes-posible-morir-de-miedo/

Apaguen la televisión si no quieren morir de miedo, porque no pasó casi nada pero todo generó más impuestos y más crisis económica. Las cosas pueden volverse más intensas, pero recuerde mantenerse fresco y ligero. Parece que vamos a tener a muchas personas perdiendo la cabeza, como en la enfermedad de las vacas locas.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/28/reader-roxy- transference-after-vaccine/

EJEMPLOS HISTÓRICOS

¿Quieren ejemplos históricos? En 1960 nos dijeron que se acabaría el petróleo en diez años, en 1970 que vendría otra era glacial en diez años, en 1980 que la lluvia ácida destruiría todos los cultivos en diez años, en 1990 que la capa de ozono se destruiría en diez años, y en el año 2000 que los témpanos de hielo desaparecerían en diez años.

En el año 2001 dijeron que el ántrax nos mataría a todos, en el 2002 el virus del Nilo, en el 2003 el SARS, en el 2005 la gripe aviar, en el 2006 el ecoli, en el 2008 la crisis financiera, en el 2009 la gripe porcina, en el 2012 el final catastrófico del calendario maya, en el 2013 que Corea del Norte iniciaría la tercera guerra mundial, en el 2014 que el ébola nos mataría a todos, en el 2015 el Daesh, en el 2016 el virus zica, en el 2018 el calentamiento glacial, en el 2019 el CO2 y en el 2020 el bicho que todos sabemos.

https://t.me/massawakening/ 2105

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/29/mass-awakening- telegram-update-fear-will- kill-us/

TANATOFOBIA

La tanatofobia se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a la muerte o a morir. Si bien es natural temerle a la muerte, las personas que padecen esta fobia tienen exacerbado este miedo, al punto que las afecta en su vida. En casos severos, rehúsan salir de su casa, participar de un funeral o incluso hablar de la muerte. Suelen ser personas hipocondríacas, debido al temor a contraer una enfermedad que los lleve a la tumba.

Esta fobia podría llegar a ser tan severa que el trabajo y las relaciones sociales pueden llegar a verse afectadas negativamente si sigue en aumento la obsesión con la muerte. Manifestaciones físicas: boca seca, insomnio, ataques de ansiedad, palpitaciones y temblores. Estos temblores impiden al individuo afectado poder disfrutar de actividades, que una vez fueron placenteras, y causan un daño irreparable en las relaciones personales o laborales. Un sentimiento general de desesperanza puede conllevar cambios en la rutina afectando así la eficacia en el trabajo, o destruir o distanciar relaciones con seres queridos.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Tanatofobia

ESTAMOS EN EL FINAL

Creo que finalmente estamos llegando al final de la operación más grande del mundo en la historia. Las regulaciones de Basilea ya están vigentes, porque todos los bancos deben tener oro para respaldar sus depósitos, pero aún no se ha producido la condonación de deuda.

Debemos estar cerca, pero nadie sabe el momento en el que se producirá el reajuste de las divisas, aunque se supone que ocasionaría un caos temporal y cambios políticos en todo el mundo. Sería una sacudida de proporciones masivas con implicaciones mundiales. Podría ser un desplome del mercado de valores, ataques cibernéticos, una bandera falsa o cualquier acontecimiento desconcertante.

El viernes 25 de junio, la frontera entre Estados Unidos y México se cerró a todos los viajes no esenciales. Una ráfaga de aviones militares seguía volando regularmente, mientras que los puertos de Los Ángeles, las rutas de navegación y los movimientos de carga aún estaban relativamente cerrados. Pero los puertos no pueden permanecer bloqueados indefinidamente.

Los camioneros fueron marginados y los medios de comunicación no han dicho ni una sola palabra sobre las autopistas increíblemente despejadas. En el sur de California, las carreteras parecían tan vacías como si estuviéramos en el punto más alto de la crisis sanitaria pero nadie ha dicho ni pío. ¡Eso es una locura! Un tweet reciente de John McAfee dijo, “Estoy contento aquí. Tengo amigos. La comida es buena. Todo es bueno. Sepan que si me cuelgo, no es mi culpa.”

https://dinarchronicles.com/ 2021/06/29/restored-republic- via-a-gcr-special-report-as- of-june-29-2021/

NOTICIAS MILITARES

Alerta militar.- El nivel de alerta del Mando Central se ha elevado a cuatro ahora, debido a los ataques aéreos de Estados Unidos en Siria e Irak, así como a los continuos ataques con aviones no tripulados de las milicias respaldadas por Irán. Además la Marina estadounidense se ha unido a más de treinta países para el entrenamiento en el Mar Negro a través del ejercicio Sea Breeze.

https://www.defconlevel.com/ central-command-news.php# breaking-news

El general Flynn advierte de una posible bandera falsa.- “Sí, va a suceder algo y me temo que lo que va a hacer es dividir aún más al país. No va a ser tan dramático como algo de lo que estás hablando con el 11-S y la estupidez, esta tontería de los ovnis y esta basura apocalíptica.”

https://independentside.com/ watch-gen-flynn-warns-of-a- potential-false-flag-coming/

El Reino Unido explica la pérdida de los documentos clasificados sobre el paso de su destructor cerca de Crimea.- El Ministerio de Defensa de Reino Unido declaró este lunes que la reciente pérdida de unos documentos clasificados en los que figuran detalles sobre el paso de su destructor HMS Defender cerca de Crimea fue un ‘error’ cometido por un alto funcionario del organismo.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/396407-reino-unido- explica-perdida-documentos- destructor-crimea

Rusia movilizó a sus cazas después de que una fragata de los Países Bajos navegara el 24 de junio en dirección al estrecho de Kerch y el barco cambió de rumbo.- Los aviones despegaron para evitar que los Países Bajos violaran la frontera de Rusia, explicó el Ministerio de Defensa ruso, subrayando que los vuelos se realizaron a una distancia segura.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/396475-rusia- movilizar-cazas-fragata- paises-bajos-estrecho-kerch

Miles de vuelos cancelados debido a que los pilotos enferman o mueren.- Según un estudio de 2014 publicado en el Journal of Thrombosis, los pilotos sufren un mayor riesgo de problemas de coagulación debido a los viajes aéreos frecuentes y prolongados. Se anima a los pilotos a estar atentos a los signos de trombosis venosa profunda y a problemas de coagulación, y a tomar medidas preventivas como medias de compresión y estiramiento de las piernas durante vuelos largos.

https://thecoloradoherald.com/ 2021/thousands-of-flights- cancelled-as-vaccinated- pilots-fall-ill-or-die/

La India traslada a 50.000 soldados a la frontera con China en un movimiento histórico.- Con aún más soldados patrullando ambos lados de las áreas en disputa, cualquier error de cálculo podría volverse mortal. La India ha redirigido al menos 50.000 efectivos adicionales a su frontera con China, en un cambio histórico hacia una postura militar ofensiva contra la segunda economía más grande del mundo. En los últimos meses, la India ha trasladado tropas y escuadrones de aviones de combate a tres áreas distintas a lo largo de su frontera con China. En total, la India tiene ahora unos 200.000 soldados concentrados en la frontera, dijeron dos de ellos, lo que representa un aumento de más del 40% con respecto al año pasado.

https://www.bloomberg.com/ news/articles/2021-06-27/ india-shifts-50-000-troops-to- china-border-in-historic- defense-shift

Conflicto de Tigray en Etiopía.- Todas las partes han sido acusadas de cometer asesinatos en masa y violaciones de derechos humanos. Más de cinco millones de personas necesitan ayuda alimentaria con urgencia. Naciones Unidas dice que 350.000 seres humanos se enfrentan a la hambruna.

https://www.bbc.com/news/ world-africa-57645282

TRANSFORMACIÓN

Transformación por Judith Kusel.- En las últimas semanas hemos sido testigos de la transformación más grande que está sucediendo, a medida que la nueva Tierra se expande en toda su gloria y se desintegra la vieja. Esto no tiene precedentes. Nunca ha sucedido antes. Cada Alma tiene ahora la responsabilidad de elegir si realmente desea dejar atrás la vieja Tierra para siempre. Las puertas doradas a la nueva Tierra están abiertas de par en par, pero nadie puede entrar allí con el equipaje de la antigua existencia.

Muchos todavía están atrapados en lo viejo y estancados en el miedo. Muchos temen dar un paso hacia la plenitud de la verdad de quiénes son, y vivir esto y reclamar su soberanía. Nadie puede hacer esto por ti. Necesita hacer esto usted mismo. De hecho, la nueva Tierra está ocupada separándose de la vieja Tierra a máxima velocidad. Aquellos que deseen quedarse en la vieja Tierra se desintegrarán con ella, porque ella ya no puede existir.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/06/29/judith-kusel- transformation/

Ojos del alma bien abiertos por Catherine Viel.- El lavado de cerebro ha sido minucioso. Llámenlo control mental, llámelo hipnosis masiva, llámelo ser intimidado por la sobrecarga de información. Sea lo que sea, han hipnotizado tan profundamente a gran parte de la humanidad, que sería como intentar arrancar con la mano un árbol enorme desde las raíces para que la gente considere cualquier posibilidad que no sea la ‘verdad’ convencional.

Hay otro lado espiritual de este tema, por supuesto. Soberanía, libre albedrío, contrato del Alma y karma. Todo esto apunta a que todos toman la decisión con los ojos del alma bien abiertos. Sospecho que se necesita cierta madurez espiritual para aceptar la legitimidad de «todos eligen según el contrato de su Alma».

https://goldenageofgaia.com/ 2021/06/29/soul-eyes-wide- open/

Preparándose para una nueva realidad por Suzanne Lie.- Ya sea que seamos conscientes de ello o no, todos nos estamos preparando para una nueva realidad. Ahora bien, siempre ha estado allí esta nueva realidad para la que nos estamos preparando inconsciente o conscientemente, pero nuestros cuerpos dimensionales son todavía, demasiado primitivos para ser capaces de percibir más allá de las limitaciones de su forma física tridimensional.

Sin embargo, más y más humanidad está comenzando a recordar la cuarta, quinta y más allá de las frecuencias de su verdadero ser galáctico. Sí, cada vez más seres humanos están comenzando a recordar su propio «Ser Galáctico» de dimensiones superiores. Si bien los humanos existen en la tercera dimensión, y algunas veces en la cuarta dimensión, están demasiado ocupados para recordar que se han olvidado de usar el 80% de su poder cerebral.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/06/29/the-galactic- family-the-preparing-for-a- new-reality/

Cómo cambiar a la 5-D por Daniel Scranton.- La gente está esperando a que suceda algo, a que alguien intervenga y sea el héroe de la humanidad, pero todos ustedes son los héroes y deben dejar de lado sus desacuerdos sobre quién es el bueno y quién es el malo, lo que realmente está sucediendo detrás de escena, y así sucesivamente, para que puedan unirse como un colectivo y cambiar la conciencia colectiva a la unidad.

Solo hay una narrativa a la que vale la pena prestar atención, y esa es la que les dice que ustedes son los que están creando esta realidad que están experimentando en este momento, y ustedes son los que cambiarán la conciencia de la humanidad para que puedan experimentar una realidad mejor, en la que nadie está esclavizado por ningún motivo.

https://goldenageofgaia.com/ 2021/06/29/the-9d-arcturian- council-how-to-end-slavery- shift-to-5d/

