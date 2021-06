Así lo creen algunos científicos

¿Es un ser consciente el universo, como un gigantesco cerebro humano ampliamente disperso? Los científicos han cuestionado durante mucho tiempo cómo se mezclan la conciencia y la ciencia. Dos matemáticos han convertido una teoría en un modelo triturable según explica Caroline Delbert en la revista Mecánica Popular.

En las próximas investigaciones, los científicos intentarán demostrar que el universo tiene conciencia. Independientemente del resultado, pronto aprenderemos más sobre lo que significa ser consciente y qué objetos a nuestro alrededor pueden tener mente propia.

En la teoría matemática de la información integrada, la conciencia está en todas partes, pero se acumula en lugares donde se necesita para ayudar a unir diferentes sistemas relacionados. Esto significa que el cuerpo humano está repleto de una tonelada de sistemas que se deben relacionar entre ellos, por lo que se puede calcular mucha conciencia.

Los científicos no tienen una teoría unificada de lo que es la conciencia. Tampoco sabemos de dónde viene, ni de qué está hecha. Sin embargo, no podemos decir que no tengan conciencia otros organismos, e incluso los objetos inanimados. Los seres humanos se relacionan con los animales, y podemos imaginar, por ejemplo, que los perros y los gatos tienen cierta conciencia porque sentimos su emoción, vemos su expresión facial y cómo parecen tomar decisiones. Pero sólo porque no nos relacionamos con las rocas, el océano o el cielo nocturno, eso no quiere decir que esas cosas no tengan conciencia.

https://www.popularmechanics. com/science/a36329671/is-the- universe-conscious/

DEFINICIÓN

La definición básica de conciencia deja muchas preguntas sin respuesta. Es «la condición mental normal del estado de vigilia de los seres humanos, caracterizada por la experiencia de percepciones, pensamientos, sentimientos, conciencia del mundo externo y, a menudo, en los seres humanos la autoconciencia», según el Diccionario Oxford de Psicología.

La conciencia es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, la percepción del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad, así como el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, mediante la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y del exterior por parte de un organismo.

La conciencia de sí es el conocimiento que cada cual posee de su existencia, de sus actos y del mundo exterior. La conciencia que coordina los datos de nuestros sentidos y de nuestra memoria, que nos sitúa en el espacio y en el tiempo, no tiene interioridad ni exterioridad sino que está en relación con el mundo percibido. Si la conciencia no tiene estructura propia ni emplazamiento localizado, no por esto dejan los estados de conciencia de guardar estrecha relación con el estado y actividad de los centros cerebrales.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Existe un debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia. En el área de la inteligencia artificial se ha trabajado la idea de crear máquinas o programas complejos como para dar lugar a una conciencia artificial, pero algunos han negado la posibilidad de que una computadora pueda dar lugar a algo indistinguible de una conciencia.

En la especie humana, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados, de modo que significa conocimiento con uno mismo. Conciencia se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, estados o actos.

En Psiquiatría, la conciencia también se puede definir como un estado cognitivo no abstracto que permite la interactuación, interpretación y asociación con los estímulos externos, denominados la realidad. La conciencia requiere del uso de sentidos como medio de conexión entre los estímulos externos y sus asociaciones.

Los seres humanos adultos sanos tienen conciencia sensitiva y conciencia abstracta, aunque también el pensamiento abstracto se presenta en otras especies animales. Filósofos como Aristóteles afirmaron y trataron de demostrar que el ser humano sería un animal racional, a diferencia de los demás que tendrían conciencia intuitiva. Pero a veces no es tan racional el ser humano como parece.

BUDISMO

El budismo habla de seis, siete u ocho aspectos de la conciencia. Habla primero de la conciencia básica, que tiene un conocimiento general y global de que el mundo está allí y de que yo existo. Luego hay cinco aspectos relacionados con las cinco experiencias sensoriales: ver, oír, oler, saborear y tocar.

El séptimo aspecto es la conciencia mental, que asocia conceptos abstractos a los primeros seis aspectos. A veces se considera que hay un octavo aspecto de la conciencia que se relaciona con estados mentales aflictivos que distorsionan la realidad (odio, antojo, etc.). Pero aún más fundamental que todos estos estados y aspectos es la conciencia primaria, lo que se llama el continuo de la conciencia fundamental luminosa.

La concepción del budismo es radicalmente diferente del dualismo cartesiano, que postula por un lado una realidad material sólida verdaderamente existente y, por otro lado, una conciencia completamente inmaterial, que no puede tener ninguna conexión real con la materia. El análisis budista reconoce la falta de realidad intrínseca de todos los fenómenos, ya sean animados o inanimados, que carecen igualmente de existencia autónoma y última.

https://www.matthieuricard. org/es/blog/posts/sobre-la- conciencia

Practicar la conciencia plena consiste en controlar la manera en que piensas con respecto al mundo. Debes aprender a vivir en el momento presente y a enfocar tu atención en las cosas que decidas enfocarte. La conciencia plena implica observar el mundo que te rodea sin hacer juicios. Experimentar emociones no va en contra de la práctica eficaz de la conciencia plena; de hecho, es una parte importante de ella. Sin embargo, aprender a dejar ir esas emociones es igual de importante. La clave es el desapego.

Esta práctica incluye los siguientes pasos: toma conciencia de en qué te enfocas, toma conciencia de tus acciones, dale a tus acciones un propósito en tu mente, presta atención a lo que haces, no vivas en el pasado, no te dejes atormentar por los recuerdos o la nostalgia, evita quedar atrapado en el futuro haciendo planes que nunca se cumplen, deja de mirar el reloj, permítete no hacer nada, deja ir los juicios y las emociones negativas; tampoco te aferres a las buenas emociones, trata a tus sentimientos como al clima, y trata a los demás con amabilidad y compasión.

https://es.wikihow.com/ practicar-la-conciencia-plena- %28budismo%29

EL GOBIERNO ES CONSCIENTE

El Gobierno considera que al menos algunos ovnis son ‘extraterrestres’ y ‘extradimensionales’.- El gobierno estadounidense está al tanto de los ovnis que desafían cualquier explicación convencional a pesar de un análisis extenso, dijo un exfuncionario que investigó tales temas, y agregó que Washington considera que posiblemente sean de origen extraterrestre. Los funcionarios han recopilado datos sobre algunos ovnis ‘extraordinarios’, dijo Luis Elizondo al Washington Examiner, como exdirector del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas (AATIP), un grupo de trabajo que investiga estos fenómenos.

«No es más que una posibilidad infinitesimalmente pequeña» de que tales objetos pudieran haber sido creaciones de algunos ingenieros de Rusia, China o de los propios Estados Unidos, así como de cualquier civilización humana, admitió Elizondo, y agregó que han sido analizados por varios sistemas de recopilación de inteligencia, pero no se ha encontrado una explicación razonable de su existencia.

Ahora, el Gobierno considera una línea de investigación creíble tratar estos «fenómenos aéreos no identificados» como algo ‘extraterrestre’ o incluso ‘extradimensional’, dijo. El exfuncionario también mencionó la posibilidad de que los ovnis sean una creación de alguna inteligencia ubicada en la Tierra, que de alguna manera logró permanecer oculta a la humanidad todo este tiempo.

https://www.rt.com/usa/526661- ufo-government- extraterrestrial- extradimensional/

TORRES DE VIGILANCIA

La Fuerza Aérea está construyendo estaciones de telemetría a lo largo de la costa este para rastrear la actividad de los ovnis según Gautam Peddada.- El proyecto se compone de múltiples estructuras, incluida una torre de cien pies de altura con una cúpula de radar, dos torres auxiliares plegables de cincuenta pies y una instalación de vigilancia elevada con una plataforma de observación.

La Fuerza Aérea construirá una nueva estación de telemetría en Florida que utilizará equipos de seguimiento de última generación para registrar datos de ovnis. Es muy probable que este desarrollo esté relacionado con la afirmación del aviador Ryan Graves de que hubo intrusiones sensibles en el espacio aéreo prácticamente a diario en la costa este de Florida durante dos años. Durante décadas, el Departamento de Defensa ha reservado el espacio aéreo específico en cuestión por motivos de seguridad nacional. Claramente es una zona de exclusión aérea.

https://www.collective- evolution.com/2021/06/16/us- air-force-is-building- telemetry-stations-along-the- east-coast-to-track-uap- activity/

¿ AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL ?

Los legisladores estadounidenses están impresionados después de ser informados sobre los ovnis. Los legisladores han dejado caer pistas sobre las conclusiones de una investigación del Pentágono sobre «fenómenos aéreos no identificados» después de recibir un informe clasificado sobre la investigación.

La Marina y el FBI informaron a los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara sobre los hallazgos del Gobierno el miércoles, antes de un gran informe ovni que se espera que se presente al Congreso en las próximas semanas.

El representante del presidente del comité, Adam Schiff de California, dijo que la sesión informativa fue ‘interesante’ pero se negó a entrar en detalles. “Me enteré de cosas que eran nuevas para mí. Pero creo que lo voy a dejar así” dijo al New York Post.

El representante Sean Patrick Maloney de New York fue más elocuente cuando se le preguntó sobre el contenido del informe, pero habló en términos generales, describiendo a los ovnis como una potencial ‘amenaza’ a la seguridad nacional. “Nos tomamos muy en serio el tema de los fenómenos aéreos inexplicables y queremos saber a qué nos enfrentamos”, dijo. Maloney agregó que hay «preguntas legítimas» sobre este tema delicado, y señaló que existe una «proliferación de tecnologías» que podrían estar vinculadas a aeronaves no identificadas.

Varios otros congresistas se hicieron eco de preocupaciones parecidas sobre cómo los ovnis podrían representar una amenaza. El representante Andre Carson de Indiana, quien jugó un papel principal en presionar al Pentágono para que recopilara su informe sobre los extraños avistamientos, dijo que estaba esperando una audiencia pública sobre los hallazgos de los militares.

La confirmación por parte del Pentágono de varios videos que muestran enfrentamientos militares con objetos voladores inexplicables ha provocado una avalancha de especulaciones en los medios de comunicación y ha llevado al Congreso a solicitar un informe sobre el asunto. Los funcionarios citados por los medios de comunicación dijeron que la investigación no encontró evidencia de que los avistamientos estén vinculados a extraterrestres, pero no lo descartaron como una posibilidad. El informe también apunta a la teoría de que los objetos no identificados podrían ser tecnologías avanzadas desarrolladas por adversarios extranjeros.

https://www.rt.com/usa/526783- ufo-national-security-threat/

PESIMISMO CIENTÍFICO

Un científico advierte del contacto ET.- El físico y escritor científico Mark Buchanan sostiene que cualquier civilización externa capaz de llegar a la Tierra sería mucho más avanzada que nosotros, y que intentar contactar con otras civilizaciones podría resultar «extremadamente peligroso» para la humanidad, e incluso acarrear el final de la vida en la Tierra, estima Buchanan en un reciente artículo publicado por The Washington Post.

El científico advierte que si la humanidad acaba entrando en contacto con cualquier tipo de seres, estos serían mucho más avanzados que nosotros, ya que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol. Muchas de estas civilizaciones «probablemente habrían dado pasos significativos para comenzar a explorar y, posiblemente colonizar, la galaxia», alega el experto.

En cuanto al por qué no se han encontrado aún pruebas de la existencia de visitantes de las estrellas, pese al esfuerzo que se pone en encontrarlos, el escritor presupone que los visitantes serían tan ajenos y se diferencian tanto de nosotros que «no podríamos interactuar con ellos». También podría ser que otras civilizaciones hayan optado por mantenerse en silencio, porque serían conscientes de que el envío de señales a otros mundos podría derivar en una catástrofe. Para argumentar su posición, el autor recurre al colonialismo, repleto de casos en los que una civilización superior destruye o esclaviza a otra menos avanzada.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/395018-experto- estima-contactar- extraterrestres-podria-poner- fin-vida-tierra

DIVULGACIÓN DE OVNIS

La divulgación de ovnis está llegando a los principales medios de comunicación en estos días, y muchos se preguntan sobre las diferentes direcciones que podría tomar esta historia que aún se desarrolla. Los líderes gubernamentales y los principales medios de comunicación pueden crear otra narrativa basada en el miedo tergiversando la verdad y utilizando este tema en su beneficio.

Los ovnis han existido siempre, pero nunca antes había habido más actividad pública que ahora. Eso se debe a que los pueblos de la Tierra nunca habían sufrido abusos tan extremos como en este momento. Es imprescindible comprender quiénes son estos seres que navegan en las misteriosas naves espaciales. Hemos vivido con suprema arrogancia, pensando que somos el único planeta poblado del universo, porque los que gobiernan la Tierra decidieron que serían más poderosos si nos mantenían en la ignorancia.

La revelación de vida externa habría conducido a la revelación de los verdaderos orígenes de la especie humana. Si tienen la intención de controlar a alguien, deben crear una versión que forme una nueva ‘realidad’ aceptable para la mente lógica. En esta versión de la verdad, distorsionas y retienes por completo información crucial. Esto establece una realidad limitada con poderes restringidos.

Los visitantes de las estrellas existen en sus mundos al igual que nosotros en nuestro mundo, pero están más evolucionados y muchísimo más avanzados que nosotros. No los temas. No importa qué narrativa traten de inculcar los principales medios de comunicación y nuestros gobiernos, son seres pacíficos. Sus civilizaciones se basan en el amor, la compasión, la empatía, la integridad, la sabiduría y la espiritualidad. No oprimen, ni atacan ni amenazan a ninguna otra raza porque cumplen una Ley Universal de no interferencia.

Sin embargo, otras razas de visitantes no son ni benévolas, ni neutras, pero estas especies regresivas ya estaban en este planeta, y han estado aquí a lo largo de nuestra historia conocida. Llegaron hace miles de años para tomar posesión de la Tierra y esclavizar a la especie humana. Son seres negativos desprovistos de compasión o amor que no adoran a Dios. Estos seres no honran a la Tierra y no honran la vida, pero están siendo expulsados del planeta.

Las especies malévolas que había en este planeta es la razón por la cual los seres benévolos están volando recientemente sobre la Tierra en gran cantidad. Han ocupado nuestros cielos durante muchos años, y están aumentando su número a diario. Están aquí para ayudar a elevar la conciencia humana. Pueden hacer que sus naves sean visibles o invisibles a voluntad.

La especie humana está atravesando un cambio de frecuencia sin precedentes, y están aquí para ayudar en la transición durante la ascensión mundial. Se está produciendo una evolución espiritual que conduce a la liberación de la especie humana. Este es un proceso diferente a cualquier otro acontecimiento que haya sucedido en la historia de nuestro universo.

Es imprescindible entender que nuestros visitantes de otro mundo son nuestros hermanos y hermanas de las estrellas, nuestra familia de luz. La familia siempre aparece cuando más la necesitas. No puedo destacar lo suficiente que estos son seres muy amorosos y pacíficos de naciones muy avanzadas espiritualmente.

A menudo hay grupos de diferentes seres que trabajan juntos para ayudar a la humanidad, como la Federación Galáctica, que es un grupo de seres espirituales avanzados que vigilan la evolución en la conciencia y la ascensión de Gaia y su vida consciente. Aunque hay numerosas razas diferentes, hay cinco grupos principales de seres superiores aquí que ahora ayudan al planeta Tierra y a la humanidad en este momento. Representan otras galaxias, otras densidades y otros aspectos del tiempo. La Federación Galáctica está compuesta principalmente por estas cinco naciones estelares: Pleyadianos, Andromedanos, Sirianos, Arturianos y Liranos.

Estos son seres espirituales altamente evolucionados de otros mundos que operan y trabajan juntos como la familia de la luz. Todos estos grupos tienen conexiones profundas con el planeta Tierra, y es por eso que escucharon la llamada y decidieron dar un paso adelante para vigilar la evolución de la Tierra y de sus pueblos.

https://intothelight.news/ files/2021-06-15-ufo- disclosure.php

INFORME ACTUALIZADO

Extracto del informe actualizado de Cobra sobre la situación planetaria, publicado el jueves 17 de junio por el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz:

Continúa la limpieza del grupo Quimera. Está en su apogeo la guerra entre las fuerzas de la Luz y de la oscuridad para las bases subterráneas de Quimera, y se espera que ocurran pronto las batallas decisivas que terminen en la liberación de todas las bases por las fuerzas de la Luz.

Todavía no se ha liberado el complejo subterráneo Quimera que se extiende por debajo de la parte central del este del Congo y por debajo de la mayor parte de Ruanda y Burundi, y los rehenes capturados allí y en otras bases aún necesitan nuestra ayuda con la meditación. Esta guerra subterránea se precipita a la superficie como terremotos y erupciones volcánicas.

La flota de la Federación Galáctica, especialmente el Comando Ashtar, la flota Pleyadiana y Siriana, se están acercando a la superficie del planeta y las armas Mjolnir o cañones cuánticos ahora están desplegadas en órbita cercana a la Tierra en formación icosaédrica para continuar limpiando la anomalía cuántica y todas las armas exóticas de fuerza oscura en todas las capas superficiales y subterráneas del planeta, físicas y no físicas. Los cañones cuánticos están apuntando particularmente a la rejilla de armas escalares etéricas que fue creada por las fuerzas oscuras de Orión durante la invasión de 1996.

Las ondas escalares se producen cuando dos ondas opuestas de la misma frecuencia se cancelan exactamente entre sí. Se pueden usar indebidamente para crear fuertes campos etéricos que pueden capturar almas después de que abandonan su cuerpo físico a través del proceso de la muerte, y esta captura es exactamente lo que le sucede a la mayoría de los seres humanos en la superficie y a la mayoría de los rehenes en bases subterráneas. Además, los campos escalares se pueden usar incorrectamente para atacar a los Trabajadores de la Luz e inducir dolor emocional, malestar energético y también dolor físico, al activar el sistema nervioso central.

A medida que avanzan las Fuerzas de la Luz hacia la superficie, la oscuridad ataca a los Trabajadores de la Luz clave con esas armas escalares, con la falsa esperanza de que esto ralentice el progreso de la flota de la Federación Galáctica. Lo principal que ralentiza el progreso de la flota es la llamada anomalía subcuántica, que es la parte de la anomalía cuántica que se extiende por todo el universo en escalas menores que la longitud de Planck, y que no se puede detectar por ningún medio, según la llamada conjetura de censura trans-Planckiana.

Esto significa que las fuerzas de la Luz no pueden detectarlo, incluso en su estado Ascendido, y sólo pueden adivinar sus efectos después de que comienza a influir en objetos más grandes que la longitud de Planck. Los científicos de la fuerza oscura de Orión han aprendido cómo desencadenar anomalías subcuánticas para producir efectos anómalos en nuestro universo.

En todo el universo, esta interferencia puede producir una niebla cuántica muy fina, mientras que cerca de la superficie de este planeta desencadena una anomalía cuántica grave que obstaculiza significativamente el progreso de la flota de la Federación y también disminuye significativamente la eficacia de las fuerzas de la Luz en general. Ahora están abordando este problema, y ya hay señales de progreso.

La fase más peligrosa de la guerra de liberación planetaria duró desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2021, y las cosas comienzan a verse un poco mejor ahora, aunque el peligro está lejos de terminar. Como signo positivo en la superficie del planeta, el vórtice de la diosa siria muestra signos de curación. Se evitó una drástica escalada militar en Israel y Gaza, con la ayuda de facciones positivas egipcias, con la ayuda de nuestra meditación y otros factores. Hay algunos signos de escalada nuevamente, y si persisten, pueden continuar con la meditación.

Los principales medios de comunicación están comenzando a hablar finalmente sobre los orígenes de laboratorio del bicho: Fue creado como un mecanismo de defensa desencadenante contra el progreso de las fuerzas de la Luz en la liberación planetaria, y las fuerzas oscuras amenazan con liberar más problemas, si continúan progresando las fuerzas de la Luz. Y lo más importante, las Fuerzas de la Luz han comunicado que se necesita sanar la energía de las guerras que se libraron en la superficie del planeta durante milenios, y que se libere a las almas que están aún atrapadas en el trauma de la guerra.

https://2012portal.blogspot. com/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/LDXsPFB7SRg

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)