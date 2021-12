La profesión es fundamental en la lucha contra la COVID-19

No descubrimos ningún secreto si decimos que, desde marzo de 2020, las vidas de toda la población mundial cambiaron para asentarse en una espiral de incertidumbre casi sempiterna. En este contexto, que no nos atrevemos a adornar por respeto a las familias y a todos los profesionales del sector sanitario, la profesión de enfermería se convirtió en esencial para los medios de comunicación, aunque, lo cierto, es que siempre lo ha sido con el objetivo máximo de la salud de los pacientes.

La vacuna contra la COVID-19 será recordada como uno de los grandes avances científicos del Siglo XXI. Un logro que ha permitido salvar millones de vidas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Esto no hubiese sido posible sin la encomiable labor de todas las enfermeras que, día tras día y en jornadas absolutamente maratonianas, inyectaban esperanza y salud a millones de personas. En Almería, uno de los puntos de vacunación masiva más importante se encuentra ubicado en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. Un lugar que se ha convertido en sinónimo de salud, ciencia y, sobre todo, solidaridad por parte de todas las enfermeras que allí trabajan con esfuerzo y entrega para mantener a raya al virus.

Teresa Delgado es enfermera en el punto de vacunación COVID del Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería: “Para mí, el haber podido formar parte del equipo que se ha encargado de inmunizar a la población de mi ciudad ha supuesto un orgullo enorme tanto a nivel profesional como personal”. Teresa encontró un contraste muy amplio cuando cambió su lugar de trabajo habitual por el de la vacunación masiva: “Antes de empezar en este equipo, estaba trabajando en la planta de pacientes COVID-19 de un hospital. El cambio de perspectiva de un trabajo a otro fue brutal, mi trabajo ya no consistía en ayudar a pacientes a mitigar el proceso por el que estaban pasando, sino que me encargaba del proceso de prevención, de evitar que acabasen en él”.

Teresa desprende espontaneidad, pasión y compromiso por la profesión que desempeña a diario y, poco a poco, con el paso de los días, es consciente de la preciosa labor de la que forma parte: “Cuando empecé allí no me esperaba alcanzar la repercusión que hoy día hemos conseguido. Hemos inmunizado a casi toda la población diana de la provincia de Almería. Ha sido muy gratificante haber podido vacunar a mi padre, mis hermanos y otros familiares cercanos, a amigos, vecinos, y a miles de personas en todos estos meses. Ver cómo se lograban los objetivos propuestos y cómo poco a poco mejoraba la situación en nuestro país me ha hecho sentir muy orgullosa de esta profesión y de la labor que estaba desempeñando”.

En el seno del equipo saben que la batalla sigue su curso y que no hay que bajar la guardia frente a la COVID-19. Lejos de vestir o edulcorar la realidad, la vacunación masiva en particular y, la lucha contra el Coronavirus en general, ha sido, y es, una tarea ardua, complicada y que lleva consigo un desgaste muy alto para todos los profesionales del mundo de la sanidad: “Hemos pasado temporadas con mucha carga de trabajo, con miles de pacientes diarios a los que vacunar, con días en los que mis compañeros y yo nos ofrecíamos voluntarios para doblar turnos y poder alcanzar récords, inmunizar a la mayor población posible. Recuerdo que hubo varios días de lluvia en los que salíamos con chubasqueros a vacunar en la zona de vehículos. Muchos otros en los que el calor era tan insoportable que teníamos que hacer turnos para no estar mucho tiempo bajo el sol, y alguno que otro en el que los sistemas informáticos dejaban de funcionar y dificultaban mucho nuestro trabajo. Pero pese al cansancio y el estrés de esos momentos, el haber contado con profesionales a mi lado como han sido mis compañeros ha hecho que recuerde todos esos días con cariño y muchísima satisfacción”, concluye Teresa Delgado.

En resumen, la profesión de enfermería está para el cuidado de los demás y lo lleva demostrando con creces muchos años. «Para el Colegio Oficial de Enfermería de Almería este hito histórico es un motivo de orgullo y no podemos más que aplaudir la labor de la profesión enfermera en todo el proceso de vacunación y en todo el trabajo diario. Siempre estaremos del lado de nuestras enfermeras y tienen todo nuestro apoyo y reconocimiento. Enfermería es vital para construir unos pilares sólidos en nuestra sociedad», reivindica María del Mar García, presidenta del Colegio Oficial de enfermería de Almería.

La labor de todos los profesionales de la enfermería es clave. Han trabajado (y trabajan) en largas jornadas para, no solo vacunar a la población, sino para informarla y asesorarla en todo momento y resolver sus dudas sobre las diferentes vacunas, síntomas, efectos secundarios, etc. Sin duda, una tarea didáctica que, también, ha enriquecido mucho al personal sanitario al ver cómo día tras día se batían récords de vacunación y recibían el cariño de la sociedad almeriense. Han sido esenciales para contener el virus y son imprescindibles para construir una sociedad más igualitaria y solidaria.