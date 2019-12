¿En qué cree el Papa?

Después de escuchar lindezas como que “Dios no tiene una varita mágica para hacer milagros”, que sólo existe la evolución, o que es muy peligrosa la fe íntima en el Cristo interno, porque se les acaba el negocio del Cristo externo, uno se pregunta ¿en qué cree este señor al que llaman ‘papa’ cuyo nombre es Jorge Mario Bergoglio, y que parece ser el primer papa agnóstico en la historia de la Iglesia? Agnóstico es justo lo contrario de gnóstico.

Parece ser que hay ocultas muchas más acusaciones de pederastia de sacerdotes que las que han salido a la luz pública, y el día en que el presidente Trump decida tirar de la manta, dicen que pueden rodar muchas cabezas, incluida la del propio pontífice, que de cara a la galería parece estar luchando contra la pederastia.

Conocido por su humildad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres, y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos, Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la Casa de Santa Marta en lugar de la residencia papal en el Palacio Apostólico Vaticano usada por sus antecesores desde 1903.

COSAS RAZONABLES

Mi madre adora al papa Francisco, y yo no me atrevo a llevarle la contraria, porque no me escucharía. De vez en cuando Francisco dice cosas muy razonables como cuando afirmó en enero de 2014 en el Foro Económico Mundial: “Les pido que garanticen que la riqueza sirva a la humanidad y no que la gobierne.”

Tambien criticó al capital financiero mundial que “da origen a graves delitos no sólo contra la propiedad, sino también contra las personas y el medio ambiente. Se trata de la criminalidad organizada, responsable, entre otras cosas, del excesivo debilitamiento de los Estados y del saqueo de los recursos naturales de nuestro planeta.”

Yo coincido con muchas cosas como la doctrina social de la Iglesia que habla de justicia social distributiva sin caer en el comunismo, o la condena del aborto, que es el asesinato de una persona que todavía no ha nacido, y muchísimas cosas más como la defensa de la familia o la moral, que violan los curas pederastas, pero hay otras cosas que son intragables como el dogma de la supuesta infalibilidad del papa cuando habla excátedra.

SOSPECHAS

Lo primero es que habría que llamarlo el millonario señor Bergoglio, porque el sueldo de un papa asciende a muchos millones de dólares y no tiene nada que ver con “el tesoro de la santa pobreza” que predicó San Francisco de Asís, a pesar de que dijo que “me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres”. Una cosa es predicar, y otra cosa es dar trigo. Ya empecé a sospechar cuando modificó el Padre Nuestro y eliminó la frase de “perdónanos nuestras deudas” que molestaba a la banca vaticana.,

Unos dicen que es masón, y lo cierto es que se le han visto hacer gestos masónicos con la mano, otros que es un antipapa, otros que es el último de los papas antes del fin del mundo según la profecía de San Malaquías, e incluso otros lo acusan de graves delitos de pederastia. ¡Menos lobos con el fin del mundo, porque no es otra cosa que el final del sistema financiero, y el principio de otro sistema más justo y equitativo!

Como ya dijimos, una monja católica ha expuesto en un vídeo de “before it news” el plan del papa Francisco para establecer una nueva religión mundial, con el fin de controlar a la población. El papa ha invitado a los líderes religiosos del mundo al Vaticano para firmar un pacto mundial el 14 de mayo de 2020. Esta iniciativa del nuevo humanismo crearía una religión mundial diseñada para controlar a la población mundial, no para liberarla. El enlace al vídeo está en mi blog:

http://beforeitsnews.com/ alternative/2019/12/nun- exposes-popes-evil-global- plan-to-wipe-out-christian- religion-and-establish-new- world-religion-3708271.html

Yo no sé lo que es este señor, pero me inspira muchas sospechas, aunque no tenga la cara de demonio que tenía su antecesor en el cargo. Me llama mucho la atención cómo han conseguido limpiar la red de internet de casi toda referencia negativa al papa. No menosprecien nunca el poder de los jesuitas, porque no es una orden religiosa, sino una compañía militar que está infiltrada en todas partes.

JESUITAS

Napoleón Bonaparte hizo esta afirmación: “Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es el poder.”

El juramento jesuita no es pacifista precisamente, sino más bien talibán, más oscuro que el carbón. Vean este extracto: “Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra, secreta y abiertamente contra todos los herejes. Protestantes y masones, como yo he sido ordenado hacer, extirparlos de la faz de toda la tierra; y que yo no perdonaré ni edad, ni sexo, ni religión, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré la cabeza de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no se pueda hacer abiertamente, yo usaré secretamente la copa del veneno, la cuerda de la estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada…”

DEFINICIÓN

El papa es el obispo de Roma y, como tal, recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica y cabeza del Colegio Episcopal, además del título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano, que no es una democracia, sino una teocracia absoluta de mando y ordeno, en un conflicto interno permanente entre distintas facciones de poder, que se odian mutuamente, donde abundan las conspiraciones palaciegas internas. Por eso no es extraño que muchos papas hayan muerto envenenados, igual que murieron muchos dalai lamas. El Estado profundo del Vaticano es la famosa Logia masónica P-2.

En el Banco del Vaticano tienen escondida su fortuna los líderes más corruptos del mundo, que son casi todos. El porcentaje de riqueza que se dedica a obras de caridad es ridículo en comparación con la fortuna más grande del mundo. Por eso el papa le dijo un día a un periodista que “la Iglesia no es una ONG” para justificarse, pero esta institución carece de sentido si no se vuelca con los necesitados. Entonces qué es ¿un negocio?

SATANISMO

El satanismo campa a sus anchas entre la cúpula del Vaticano, y la desaparición de Enmanuela Orlandi no es el único caso desde que Pablo VI dijo que “el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia”. Abundan testimonios que hablan de cosas muy feas que suceden a escondidas intramuros del Vaticano.

Aquí pasa como en todas las organizaciones piramidales que existen en el mundo. En la base de la pirámide hay muy buena gente, y muchos sacerdotes se pueden calificar de santos por la labor social que hacen, sobre todo los misioneros, pero las manzanas podridas siempre suelen estar en la cúpula borracha de poder y dinero, y no en la base.

Estoy totalmente seguro y convencido de que Jesús no creó jamás ninguna iglesia ni ninguna institución religiosa, porque él aborrecía a todas las instituciones religiosas, y su famosa frase fue añadida por conveniencia a un evangelio manipulado. Absolutamente todas las instituciones políticas y religiosas que existen en el mundo han sido creadas por seres humanos ordinarios, no por profetas ni por maestros.

INMUNIDAD

El cargo de papa es de tipo electivo, a través de un cónclave. El papa actual es Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino elegido sumo pontífice en marzo de 2013. El papa tiene otros títulos pretenciosos, como “santo padre, sumo pontífice, romano pontífice, pontífice máximo, vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios.”

A nivel internacional, el papa recibe el trato de jefe de Estado, y el tratamiento honorífico y protocolario de “su santidad” igual que el Dalai Lama. Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional.

Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, que no puede ser acusado en los tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. ¿A que no adivinan por qué el expapa emérito Ratzinger no se atreve a poner los pies fuera del Vaticano?

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO

Lo llaman “el santo padre”, pero Santo Padre no hay más que Uno que es el Creador del Universo. Como dijo el Maestro, “no llaméis Padre a nadie sino al Único que está en los cielos”. Cielos en plural, porque hay siete cielos según San Pablo, y según la tradición gnóstica, y no es un lugar físico sino un estado de Ser liberado, igual que el supuesto purgatorio o el infierno, que sería un estado de ser atormentado de alguien que no murió en paz consigo mismo.

El Maestro nunca pidió que lo adoraran a él personalmente, ni mucho menos que adoraran a su madre, sino únicamente a su Padre Celestial. Yo lo amo con toda mi Alma, pero no lo considero como mi Señor, sino como mi Libertador, no como un dios, sino como un maestro y compañero avanzado. Y hablo con la autoridad que me da el hecho de haberlo conocido personalmente hace dos mil años, y no cuento detalles porque me emociono mucho. Es lo más bello que me ha pasado.

Los primeros cristianos creían en la reencarnación, igual que la mayoría de las tradiciones espirituales que existen en el mundo, pero la iglesia política de Roma prohibió esta creencia porque es más fácil meter miedo a la gente si sólo tienes una vida para enmendarte.

SIN INTERMEDIARIOS

El papa pretende ser “el único representante de Cristo en la Tierra” pero todos somos sus representantes cuando nos conectamos con nuestra esencia crística interna, que es lo único auténtico. Por eso es muy importante separar la espiritualidad personal auténtica del negocio de la religión.

El reino de los cielos está dentro de cada uno, como demuestran los orientales con la meditación, y la iluminación espiritual es una cuestión interna y personal, que no tiene nada que ver con ninguna institución religiosa ni política, ni nadie tiene derecho a controlar la espiritualidad de cada uno, ni a imponer sus creencias.

A mi juicio los gnósticos estaban más cerca de la verdad que el obispo de Roma, que no ha sido otra cosa que un cargo político a lo largo de la historia, muy alejado de la valiosa experiencia espiritual directa de los místicos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús.

El gnosticismo es una mística secreta de la salvación y la iluminación espiritual es la experiencia directa de lo divino. Esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. Es un esclarecimiento interior.

A algunos místicos los quemaba la inquisición por acusación de herejía, y a otros los hacía santos para alejarlos de la gente, porque alcanzar la iluminación era demasiado peligroso. Pero santos y herejes eran los mismos seres buscando una experiencia mística directa y sin intermediarios romanos. Hoy en día no pueden quemarnos en la hoguera pero sí censurarnos en internet.

Somos los mismos de siempre, los seres espirituales luchando por la liberación de la humanidad, de los animales y del planeta, contra los seres materialistas que utilizan la religión como excusa para obtener poder, hacer negocio y esclavizar a la humanidad.

El autor de este vídeo de dominio público es Licenciado en Periodismo, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones, pero no es Locutor.