En Lisboa abren las puertas a una vía comprometida con la tolerancia y la paz

La Academia de las Ciencias de Lisboa, ha sido el mejor espacio posible, tanto por su belleza, como historia de lucha por las ciencias, la paz y la tolerancia, para que se haya desarrollado la Asamblea del Global Council for Tolerance and Peace, que presidesu S.E. Ahmed bin Mohammed Al-Jarwan. En la misma han sido numerosas organizaciones internacionales las que ha podido presentar sus proyectos, tanto actuales como de futuro en las que basar el trabajo en el camino de la tolerancia y la paz.

En las mismas han participado importantes personalidades como Ivo Scapolo, Arzobispo y Nuncio Apostólico emérito para la República de Portugal; AbdulhmedMetwally, Consejo Supremo de Iman de Brasil; Moussa Al Khajan, Embajador de UAE en Portugal; Dr. EuanMacWay-Jones de la UNESCO; Manuel Pechirra, del The Portuguese-ArabInstitute for Cooperation; Karim, Ahmed Ifrak, del French Institute for AcademicStudies; Martha Bissan, del Austrian Council of SustainableDevelopment; Nadia Turki del Women for love Peace and Tolerance; Agueda Rodríguez Palomares del Federal Spanish Club and UNESCO Centers; SafiyaMaoulainine, de la Association of SahrawiWomenabroad, entre otros muchos. Del mismo modo, a destacar la participación de Pedro I. Altamirano de la ANA y del Wordwide Charitable Alliance “Pacemaker” como representante andaluz.

La misma se ha desarrollado en las áreas académicas, social, desarrollo sostenible, medios y mujer y juventud, de la que ha salido en fuerte compromiso de trabajar en las distintas áreas con fuerza, para ir definiendo proyectos concretos en cada una de ellas, que vengan a reforzar el duro trabajo por la paz y la tolerancia.

Lisboa ha sido pues, la puesta en marcha de un ambicioso trabajo colectivo e internacional, en búsqueda de soluciones reales y efectivas a los problemas de la sociedad moderna, basada en las nuevas tecnologías de presente y futuro, que, sin duda, en los próximos meses darán el fruto deseado en el camino marcado por la Asamblea.