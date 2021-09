Transmutación espiritual del ser humano

Existen muchas obras en la vida, pero la madre de todas las obras es la transmutación espiritual del ser humano descrita en la tradición hermética. La filosofía oriental tiene muy claro que el objetivo supremo de la vida es la realización espiritual, pero la filosofía occidental no lo tiene tan claro.

El término autorrealización se ha utilizado en distintas teorías de la psicología para hacer alusión a la realización del potencial del propio individuo. Son ejemplos de autorrealización la expresión de la propia creatividad, la búsqueda de la iluminación espiritual, la búsqueda del conocimiento y el deseo de ayudar a la sociedad. La motivación verdadera es tendencia a realizarse a sí mismo, tanto como sea posible, y el impulso básico de autorrealización.

LA FELICIDAD

El fin del ser humano o su felicidad es algo estrictamente individual y consiste en su autorrealización. Unos son felices haciendo dinero; otros, recibiendo honores y agasajos. Cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Pero para eso hay que conocerse bien a uno mismo, claro está, y saber qué se quiere.

Cada persona desempeña una función en su sociedad y para desempeñarla bien ha de adquirir virtudes que le ayuden a hacerlo. Pero si hay una función propia del ser humano como tal, la felicidad consistirá en ejercerla a lo largo de toda la vida, y la virtud que ayude a ella será la más perfecta.

Las acciones más cercanas a nosotros mismos son las que nos hacen más felices, y nada hay más cercano a nosotros que nuestro propio pensamiento; la felicidad es contemplativa más que activa, lo que no implica dejar de hacer buenas obras. Otro elemento es necesario para la felicidad: compartirla y vivir en una comunidad regida por buenas leyes. La ética exige, pues, la política en el buen sentido de la palabra.

TRADICIÓN HERMÉTICA

El hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada pLa humanidad está aprendiendo una gran lección ahorarincipalmente en textos atribuidos a Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Algunos de los principios del cuerpo doctrinal hermético son el Alma del mundo o Anima Mundi, la energía universal o prana, la vida como transmutación personal, y la meditación como técnica de ascensión de la mente individual a la región de la Gran Mente universal.

Según los hermetistas, la alquimia no sería una mera protociencia, sino un lenguaje codificado mediante símbolos que le permitirían al iniciado «acceder a una percepción de orden suprahistórico, en la cual la naturaleza y el propio ser humano se hallan en un estado de creación».

El hermetismo filosófico se erige sobre la base de un conjunto de escritos aparecidos en Egipto bajo el periodo de dominación romana, y puestos bajo la advocación de Hermes Trismegisto. Probablemente, el hermetismo sea el intento helénico de sistematizar filosóficamente parte de las doctrinas religiosas y místicas de la cultura tardo-egipcia, aunque no hay por qué descartar otras influencias orientales.

Prañaparamita significa «la perfección de la sabiduría trascendente» en el budismo. Se refiere a esta forma perfeccionada de ver la naturaleza de la realidad, así como a la personificación del concepto en el bodhisattva conocido como la Gran Madre. Equivale a la diosa Sofía de Grecia, y a Santa Sofía o Santa Sapiencia en la tradición cristiana. Es la Santa Sabiduría.

LA GRAN OBRA

Obrar es hacer algo o trabajar en ello. Una obra es una cosa hecha y producida por un agente, una labor que hace un artesano, una acción moral que se encamina al provecho del alma, o un medio virtud o poder del Espíritu Santo. Guardando silencio, comprendes; hablando, hablas. El pensamiento concibe la palabra en el silencio, y sólo la palabra del silencio y del pensamiento es la salvación.

Opus magnum o gran obra es un término alquímico para el proceso de creación de la llamada piedra filosofal. Se ha utilizado para describir la transmutación personal y espiritual en la tradición hermética, atribuido a procesos de laboratorio y a cambios químicos del color, usado como un modelo para el proceso de individuación y como un recurso en arte y literatura.

El opus magnum ha continuado en movimientos de la nueva era y neoherméticos, los cuales otorgaban a veces un nuevo simbolismo y significado al proceso.

Originalmente tenía cuatro etapas: nigredo o ennegrecimiento, albedo o blanqueamiento, citrinitas o amarilleamiento, y rubedo o enrojecimiento. Sin embargo mi conocimiento va en otro orden diferente: amarillo, rojo, negro y blanco. El origen de estas cuatro fases se puede remontar al menos hasta el siglo I. Zósimo de Panópolis escribió que era conocido por María la Judía.

La Tabla de Esmeralda es el documento más antiguo que proporciona una receta. Otros incluyen el Mutus Liber, Las doce llaves de Basilius Valentinus, Los emblemas de Steffan Michelspacher y Las doce puertas de George Ripley.

ALQUIMIA

En la historia de la ciencia, la Alquimia (del árabe Alkimiya) es una antigua práctica esotérica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la Antigua Grecia y en el Imperio romano, en el Imperio islámico y después en Europa hasta el siglo XVIII, en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que abarca al menos 2.500 años.

El mago es el maestro de la alquimia. La alquimia es transformación. La búsqueda de la perfección se inicia a través de la alquimia. Somos el mundo. Cuando nos transformemos, también se transformará el mundo en el cual vivimos. La búsqueda del heroísmo, esperanza, la gracia y el amor son legados de lo Eterno.

En el plano espiritual de la alquimia, los alquimistas debían transmutar su propia alma antes de transmutar los metales. Esto quiere decir que debían purificarse, prepararse mediante la oración y el ayuno. La iluminación sólo se alcanzaba tras arduos años de riguroso estudio y experimentación. Una vez que el aprendiz lograba controlar el fuego, el tiempo de los procesos y los procesos mismos en el reino vegetal, estaba listo para acceder a los arcanos mayores, esto es, los mismos trabajos en el reino animal y mineral. Sostenían que la potencia de los remedios era proporcional a cada naturaleza.

Para los alquimistas toda sustancia se componía de tres partes: mercurio, azufre y sal, siendo estos los nombres vulgares que comúnmente se usaban para designar al espíritu, alma y cuerpo, estas tres partes eran llamadas principios.

Por manipulación de las sustancias y a través de diferentes operaciones, separaban cada una de las tres partes que luego debían ser purificadas individualmente, cada una de acuerdo al régimen de fuego que le es propicia, la sal con fuego de fusión, y el mercurio y el azufre con destilaciones recurrentes y suaves.

Tras ser purificadas las tres partes en una labor que solía conllevar mucho tiempo, y durante el cual debían vigilarse los aspectos planetarios, las tres partes debían unirse para formar otra vez la sustancia inicial. Una vez hecho todo esto la sustancia adquiría ciertos poderes.

OBJETIVOS

A lo largo de los siglos, los objetivos principales de la alquimia fueron:

Llevar a cabo el proceso conocido como Crisopea. Este proceso consistía en transformar metales ordinarios como el plomo en metales nobles, especialmente en oro. Descubrir el elixir de la inmortalidad. Desarrollar panaceas capaces de curar cualquier tipo de enfermedad. Elaborar un disolvente universal, conocido como a lkahest . Se creía que esta sustancia permitiría disolver cualquier material, especialmente metales, para obtener materias elementales. Creación de la piedra filosofal, en muchos casos como solución a los cuatro objetivos anteriores. Transformación del ser humano y su autorrealización espiritual.

PIEDRA FILOSOFAL

Tanto la transmutación de metales corrientes en oro, como la panacea universal, simbolizaban la evolución desde un estado imperfecto, enfermo, corruptible y efímero hacia un estado perfecto, sano, incorruptible y eterno. La piedra filosofal representaba entonces alguna clave mística que haría posible esta evolución. Aplicadas al propio alquimista, esta meta gemela simbolizaba su evolución desde la ignorancia hasta la iluminación, y la piedra representaba alguna verdad o poder espiritual oculto que llevaría hasta esa meta.

La piedra filosofal es una materia prima, una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos como el plomo, en oro o plata. Ocasionalmente, también se creía que era un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y, posiblemente, para lograr la inmortalidad. Durante muchos siglos, fue el objetivo más codiciado en la alquimia.

La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir la piedra filosofal eran conocidos como los Opus Magnum o la Gran Obra.

Elias Ashmole y el autor anónimo de Gloria Mundi (1620) afirmaban que su historia se remonta a Adán, que adquirió el conocimiento de la piedra directamente de su Creador. Se dice que este conocimiento fue transmitido a través de los patriarcas bíblicos, dándoles su longevidad. La leyenda de la piedra también se comparó con la historia bíblica del Templo de Salomón y la piedra angular rechazada descrita en el Salmo 118.

Las raíces teóricas que describen la creación de la piedra se remontan a la filosofía griega. Más tarde, los alquimistas utilizaron los elementos clásicos, el concepto de ánima mundi, y las historias de creación presentadas en textos como el Timeo de Platón como analogías para su proceso. Según Platón, los cuatro elementos se derivan de una fuente común o materia prima, asociada al caos.

EL AGUA DE LA VIDA

Jesús habló del Agua de la Vida. La preparación del Agua de la Vida, era un experimento bastante popular entre los alquimistas europeos. Se suponía que el aqua vitae era un lixiviado del compuesto sólido resultante de la Gran Obra, que era la piedra filosofal o piedra de la transmutación.

A este Agua de la Vida se le atribuyó la propiedad de transmutar el plomo humano en el oro humano filosófico, y así fue reconocida como el elixir de la eterna juventud. El agua es habitualmente denominada el disolvente universal por la gran cantidad de sustancias sobre las que puede actuar como disolvente.

El aqua fortis que significa «agua de la eterna juventud», por el Pseudo-Geber, un alquimista español andalusí anónimo que escribió bajo el nombre de Geber, publica varios libros que establecen la teoría largamente sostenida por sus colegas de que todos los metales estaban compuestos de varias proporciones de azufre y mercurio. Este alquimista fue uno de los primero en describir el ácido nítrico, el agua regia y el aqua fortis.

El arte regio utiliza el agua regia de los alquimistas. El agua regia es una disolución altamente corrosiva y fumante, de color amarillo, formada por la mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, en una proporción de una a tres partes en volumen. Es una de las pocas mezclas capaces de disolver el oro, el platino y el resto de los metales. Fue llamada de esa forma porque puede disolver aquellos llamados metales regios, reales, o metales nobles. Es utilizada en algunos procedimientos analíticos. El agua regia no es muy estable, por lo que se debe preparar justo antes de ser utilizada.

El alquimista alemán Andreas Libau (1549-1616), mejor conocido por el nombre latinizado de Libavius, publicó el libro Alquimia en 1597, en el cual, aparte de describir los logros medievales en alquimia, describe por primera vez el proceso de elaboración del agua regia en el siglo XVII.

A partir de la edad media, algunos alquimistas empezaron a ver cada vez más estos aspectos metafísicos como los auténticos cimientos de la alquimia y a las sustancias químicas, estados físicos y procesos materiales como meras metáforas de entidades, estados y transformaciones espirituales.

Hasta el siglo XVII, la alquimia fue en realidad considerada una ciencia seria en Europa: por ejemplo, Isaac Newton dedicó mucho más tiempo y escritos al estudio de la alquimia que a la óptica o a la física, pero murió intoxicado de mercurio según el análisis de su cabello. Otros eminentes alquimistas del mundo occidental son Roger Bacon, Santo Tomás de Aquino, Tycho Brahe, Thomas Browne, Ramon Llull y Parmigianino.

LA PANACEA

La panacea era un mítico remedio que decían que curaba todas las enfermedades o, incluso, prolongaba indefinidamente la vida. Fue buscada por los alquimistas durante siglos, especialmente en la edad media. La palabra panacea proviene de la voz griega panakos y significa ‘remedio para todo’.

En la mitología griega Panacea fue una diosa de la salud (en griego antiguo Panákeia, ‘que todo lo cura’), hija de Asclepio y de Epione (hija a su vez de Helios, el Sol) y hermana de Yaso (la curadora), Higía, Aceso y Egle. Ayudaba junto a sus hermanas en la labor de su padre, para curar y hacer medicinas con las plantas.

Se decía que Panacea tenía una cataplasma o poción con la que curaba a los enfermos. Esto trajo consigo el concepto de panacea en medicina, una sustancia para curar todas las enfermedades. La diosa tenía un templo en Oropo.

DISOLVENTE UNIVERSAL

El disolvente universal de la alquimia se llamaba alkahest. Se creía que esta sustancia permitiría disolver cualquier material, especialmente metales, para obtener materias elementales, y crear de la piedra filosofal. Este concepto se remonta a la segunda mitad del siglo XVII.

La palabra, que Paracelso derivó a partir de la palabra árabe alkali, es retomada por Jan Baptista van Helmont. Según la receta de Paracelso el alkahest se componía de cal, alcohol y carbonato de potasio; sin embargo, su receta no pretendía ser un disolvente universal, y hay muchas otras recetas falsas porque nadie ha descubierto el misterio.

Según los alquimistas el alkahest era un elemento capaz de disolver todos los metales, y por el cual todos los cuerpos terrestres podían reducirse a su ser primitivo, o materia original o éter, del cual estaban formados. Según sostenían los alquimistas, era una potencia que obraba en las formas astrales o almas de todas las cosas y era capaz de disolverlas. Un problema potencial que involucra alkahest es que, si disuelve todo, no se podría colocar en un recipiente porque lo disolvería.

Helmont consideró que el alkahest tiene una capacidad de reutilización interminable, llamándolo inmortal. También usó el término «fuego macabeo» debido a sus similitudes con el «agua espesa» en el libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento. Otros nombres para el alkahest incluyen «agua clara reducida a sus átomos más diminutos», o «sal exaltada en su grado más alto».

Según Helmont y Robert Boyle, el alkahest tenía una microestructura, lo que significa que estaba compuesto por corpúsculos extremadamente pequeños y homogéneos. Esta estructura permitió que los corpúsculos del alkahest se movieran entre los corpúsculos de todos los demás materiales, y los separaran mecánicamente sin alterar sus materiales base ni a sí mismos, a diferencia de los corrosivos ordinarios, por lo que era infinitamente reutilizable. La sal volátil del tártaro, también conocida como ácido pirotartárico o ácido glutárico, se consideraba tanto un sustituto del alkahest como un componente del mismo.

ESPAGIRIA

La espagiria o alquimia menor es un nombre dado a la producción de medicinas a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos. Entre estos procedimientos están la fermentación, destilación y extracción de componentes minerales de las cenizas de la planta. Estos procesos estaban en uso en la alquimia medieval generalmente para la separación y purificación de metales en menas, o para separar la sal del agua u otras soluciones acuosas.

La espagiria más comúnmente se refiere a la tintura de la planta, a la que se ha añadido mediante un proceso también la ceniza de la planta ya calcinada. La justificación original para estas tinturas especiales a base de plantas parece haber sido que, utilizando sólo un extracto de alcohol no se puede esperar que contengan todas las propiedades medicinales de una planta viva, y lo que trata este sistema es que el componente mineral de la planta sea quemado, preparado por separado y luego vuelto a añadir para ‘potenciar’ la tintura alcohólica. Las raíces de la palabra por lo tanto primero se refieren a la extracción o separación del proceso y luego al proceso de recombinación.

Sostienen que estas tinturas vegetales que poseen propiedades superiores que las tinturas de alcohol simple. En teoría, estas tinturas espagíricas, también pueden incluir el material de la fermentación del material vegetal, así como cualquier componente aromático, que se pueda obtener a través de la destilación. Al producto final de estos procesos se le denomina esencia.

Según Paracelso la naturaleza en sí misma estaba «en bruto y sin terminar» y el ser humano tenía la tarea dada por Dios de hacer evolucionar las cosas a un nivel superior. En términos contemporáneos, sería la extracción de los aceites esenciales mediante evaporación, y con ese vapor se alcanzaría el ‘azufre’. Luego, la fermentación del resto de la planta y la destilación del alcohol producido sería lo que producirá el ‘mercurio’. La extracción de los componentes minerales de las cenizas calcinadas de la planta constituirían la ‘sal’. La disolución de los aceites esenciales en el alcohol, y después la disolución de las sales minerales es cuando se produciría la poción final.

DEFINICIÓN DE VERDAD

La verdad es un juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. La conformidad de las cosas con el concepto que forma la mente de ellas, y la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa.

El uso de la palabra verdad abarca asimismo la honestidad, la buena fe y la sinceridad humana en general; también el acuerdo de los conocimientos con las cosas que se afirman como realidades: los hechos o la cosa en particular; y, finalmente, la relación de los hechos o las cosas en su totalidad en la constitución del Todo, el Universo. Las cosas son verdaderas cuando son fiables, fieles porque cumplen lo que ofrecen.

Para los griegos, en cambio, la verdad es idéntica a la realidad, y esta última se considera como identidad, que consiste en lo que permanece por debajo de las apariencias que cambian. Tal es el arché o arjé, es decir principio entendido de diversas formas: la materia, los números, los átomos, las ideas etc. que permanecen por debajo de lo sensible de la experiencia concreta, por lo que sólo se conoce por el pensamiento como función o facultad del Alma: el entendimiento. La verdad es concebida como alétheia o descubrimiento del ser que se encuentra oculto por el velo de la apariencia.

Algunos filósofos griegos sostenían que la verdad o no era accesible a los mortales o tenía una accesibilidad muy limitada, lo que formó un escepticismo filosófico temprano. Los estoicos concibieron la verdad como accesible a partir de impresiones a través del agarre cognitivo. La tradición judía y el cristianismo introducen una dimensión especial: la Verdad revelada, sostenida por la fe.

En la edad media, el cristianismo, religión oficial del Imperio, se plantea como problema las relaciones entre el conocimiento por la Fe frente al conocimiento de la razón. En la filosofía musulmana temprana, Avicena definió la verdad como lo que corresponde en la mente a lo que está fuera de ella. La verdad de una cosa es propiedad del ser de cada cosa que en ella se ha establecido.

LA VERDAD ACTUALIZADA

¿Qué es la Verdad? Una mentira recorrerá la mitad del mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones. Es por eso que los medios está controlando las ondas de radio. La verdad siempre es ponerse al día. Y para cuando la verdad llega a las noticias, la mayoría de las veces ya es demasiado tarde para que la oveja la acepte. Nadie sabe la verdad sobre esto más que el hecho de que la verdad es tan elusiva como un conejo evadiendo a un depredador. Esta es la verdad. La gente se tragará un gancho, una línea y un plomada de mentira más rápido que la verdad porque la verdad no tira golpes y golpea más fuerte que Mike Tyson en su mejor momento. A la gente le gusta permanecer cálida y confusa en su pequeño mundo de delirios.

Rendirse.- Para algunos significa darse por vencido, ceder el control a otro, subyugarse a sí mismo, todo lo contrario es cierto. Rendirse es entregarse al fluir del Universo sabiendo que pase lo que pase, todo estará bien y en su mejor y más alto nivel.

¿Lo entiendes? por Mike Haydon.- ¿Eliges mirar y escuchar con tu corazón, o simplemente mirar el texto escrito y escuchar las palabras habladas con tu mente? En esta realidad tridimensional, las palabras son hechizos, que se pueden usar para afectarnos de diferentes maneras positivas o negativas, si no somos conscientes de su poder, porque como dicen «el diablo está en los detalles».

Nosotros, los seres humanos, junto con la mayoría de los seres altamente evolucionados, usamos una vez la telepatía para comunicarnos, pero perdimos esta habilidad, ya que bajamos nuestra frecuencia al abusar de esta facultad. Ambos bandos en esta guerra informativa conocen el poder de las palabras, y lo usan para sus propios fines. El solo hecho de leer palabras en un blog o escuchar videos o televisión no le da a uno el conocimiento de la verdad, ya que cualquiera puede reclamar cualquier cosa y decir que es la ‘verdad’. “La Verdad” sólo se puede experimentar intuitivamente a través del corazón, mientras que nuestros cinco sentidos nos pueden engañar fácilmente.

Las palabras pueden parecer la verdad y mienten, o parecer que mienten y son la verdad. Hay quienes saben jugar con las palabras para proyectar la energía contraria a su significado aparente. La verdad o la mentira no está en las palabras, tanto como en la energía usada para crearlas. Esto se debe sentir intuitivamente si queremos evolucionar a una existencia de quinta dimensión. En última instancia, elegimos en qué creer. Estamos siendo probados para creer en nosotros mismos y en nuestro conocimiento interno.

