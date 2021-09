Sería el detonante del crac mundial

Evergrande está al borde de la quiebra

Tiene 1.300 proyectos en más de 280 ciudades

Alerta en China por la caída de Evergrande Group

Es el segundo mayor promotor inmobiliario chino

Los inversores se preparan para una caída en China

Evergrande suspende la negociación de todos los bonos

La quiebra de Evergrande podría ser el primer dominó

El contagio de Evergrande se extiende a otras empresas

Australia bloquea el programa de submarinos franceses

Más de diez mil emigrantes duermen bajo el puente de Tejas

Hay 61 buques porta-contenedores esperando frente a California

El Foro Económico Mundial 2022 se celebrará en Davos en enero

Kamala Harris dice que comiencen a comprar regalos de Navidad

Taiwán planea un aumento de nueve mil millones en gasto de armas

EE.UU. reconoce que el ataque con drones en Kabul mató diez civiles

Wall Street cierra la semana de la montaña rusa fuertemente a la baja

L a economía mundial podría crecer un 5,3%, la tasa más alta en 50 años

L os robots asumen más trabajos a medida que envejecen los trabajadores

Renault recortar á dos mil empleos en Francia a l pasa r a los coches eléctricos

S e alivian l os terremotos en la isla de L a Palma mientras sigue la alerta de volcán

Todos creíamos que iba a empezar el baile en gringolandia, con el toro de Wall Street salido de su pedestal y dando cornadas a diestro y siniestro, pero parece ser que la Providencia Divina tiene reservado ese papel para China como posible detonante del crac mundial, como la primera ficha de dominó a la que seguirían todas las demás, a raíz de las noticias que están llegando, aunque no hay nada seguro.

China es un gigante con pies de barro por su sistema totalitario contra sus propios ciudadanos. De esto se desprende que la fortaleza nace de la libertad y no de la dictadura. Cuanto más se pretende controlar al pueblo, tanto más se debilita el sistema. Un cierto nivel natural de caos forma parte de la naturaleza y de la vida, y siempre fracasan todos los intentos totalitarios de crear un mundo perfecto como si fuera un cuartel militar, porque la gente necesita respirar con libertad.

El colapso forzado está sobre nosotros.- Ha llegado el momento de que surja una nueva economía, y surjirá. Lo que parece ser un derrumbe no es más que la reconstrucción de un sistema financiero desde cero. Así es como haces que un mundo vuelva a ser grandioso.

Kamala Harris le dijo a la gente que comenzara a comprar regalos de Navidad.- El colaborador de Fox News, Leo Terrell, expresó su preocupación de que los demócratas pretenden cerrar la economía nuevamente después de que la vicepresidenta Kamala Harris aconsejara a los compradores que consideren comprar regalos de Navidad ahora debido a problemas de la cadena de suministro global. Terrell dice que parece que el vicepresidente espera más bloqueos económicos.

CAÍDA ANUNCIADA

Los inversores se preparan para una gran caída en China.- Los inversores internacionales que se han estado acumulando en China en los últimos años ahora se preparan para una de sus grandes caídas a medida que los problemas del gigante inmobiliario sobre-endeudado Evergrande Group llegan a un punto crítico.

Evergrande Group, o Evergrande Real Estate Group (anteriormente conocido como Hengda Group), es una empresa de Guangzhou, en el sur de la provincia de Guangdong, China. Evergrande es el segundo mayor promotor inmobiliario en ventas del país y vende apartamentos, en su mayoría, a clientes de poder adquisitivo medio-alto. En octubre de 2009 la compañía aumentó $722 millones en una oferta pública inicial en la Bolsa de Hong Kong. En 2010 adquirió el club de fútbol Guangzhou Evergrande.

Los recursos cada vez más escasos, frente a 305.000 millones de dólares de pasivos, han eliminado casi el 80% de los precios de sus acciones y bonos, y la próxima semana se avecina el pago de un cupón de bonos de ochenta millones de dólares. Los banqueros han dicho que lo más probable es que se pierda el pago y entre en una especie de animación suspendida en la que intervengan las autoridades y vendan algunos de sus activos.

El panorama general es que si se derrumba Evergrande, que tiene más de 1.300 proyectos inmobiliarios en más de 280 ciudades, disipará la idea de que algunas empresas chinas son demasiado grandes para quebrar. Queda por ver la magnitud de las pérdidas que afrontarán los inversores.

En abril, los bonos de Evergrande se cotizaban alrededor de 90 centavos por dólar, ahora están más cerca de los 25 centavos. Las principales firmas financieras, incluidas BlackRock y Goldman, y empresas como Blackstone, se reunirán con funcionarios del banco central de China y sus reguladores bancarios y de valores.

CRISIS DE LIQUIDEZ

La crisis de liquidez que ha azotado al gigante inmobiliario chino Evergrande Group está dando pie a preocupaciones sobre el comienzo de la ruptura de una burbuja inmobiliaria en China que podría traducirse en repercusiones en el sistema financiero del país asiático.

La empresa, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, es la firma inmobiliaria china más endeudada: tiene pasivos por un monto total que supera los 300.000 millones de dólares, que afectan a más de 250 bancos y entidades no bancarias, después de varios años de préstamos para financiar un rápido crecimiento.

En los primeros días de este mes, algunos de sus acreedores exigieron la devolución inmediata del dinero. El lunes se convocaron múltiples inversores frente a la sede de la compañía en Shenzhen para exigir la devolución de sus préstamos a Evergrande.

La semana pasada, los reguladores chinos dieron la luz verde a las negociaciones de Evergrande con bancos y otros acreedores grandes. Esta podría ser una buena señal para los inversores, puesto que las negociaciones ganarían tiempo para una desintegración ordenada de Evergrande, a diferencia de una quiebra anárquica en un país con pocos precedentes de quiebras grandes.

Destacados inversores como Michael Burry o Jeremy Grantham se están preparando para un colapso financiero devastador. Y no son los únicos que llevan tiempo advirtiendo sobre los efectos de una especulación desenfrenada, alimentada por los programas de estímulo del Gobierno, que no puede mantener el pico en los precios de los activos para siempre.

Los inversores multimillonarios Leon Cooperman, Stanley Druckenmiller o Jeffrey Gundlach también llevan tiempo dando la voz de alarma. Lo mismo que la estrella del programa Shark Tank Kevin O’Leary, el profeta del mercado Gary Shilling o el autor del libro Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki.

La guerra contra el efectivo es algo real.- En nuestra extraña economía, escuchamos muchas cosas y constantemente se nos lanzan ideas. Todo esto tiende a fluir en conjunto y nos ayuda a desarrollar una estrategia sobre cómo debemos hacer frente a los tiempos cambiantes. Una cosa que seguimos escuchando es que se está librando una guerra para eliminar el efectivo. No sólo la mayoría de la gente está de acuerdo con esto, sino que muchos han abrazado la idea.

REPERCUSIONES

Evergrande suspende la negociación de todos los bonos.- El desarrollador inmobiliario más grande y sistemáticamente importante de China, Evergrande Group colapsó en el 13° aniversario de la declaración de bancarrota de Lehman, cuando Pekín les dijo a los bancos acreedores de Evergrande que la empresa insolvente no pagaría intereses sobre su deuda la próxima semana, ni reembolsaría el capital, en efecto, bendiciendo el próximo incumplimiento.

Se vuelven locos los inversores enfurecidos de Evergrande y retienen a la administración como rehenes en las oficinas de la empresa.- A medida que el colapso de Evergrande repercute en toda la economía china, los inversores minoristas enojados han pasado de asaltar la sede de la compañía a tomar como rehenes a la administración.

Evergrande ofrece apartamentos con descuento a inversores en quiebra.- En un esfuerzo por apaciguar a sus partes interesadas enojadas, Evergrande planea permitir que los consumidores y el personal oferten propiedades con descuento para pagarles miles de millones en productos de inversión vencidos. Es lo que se llama un pago en género.

Pekín crea un nuevo regulador de valores para combatir el fraude.- Con el gigante inmobiliario Evergrande en quiebra, finalmente al borde de su momento «Lehman Brothers«, la campaña del presidente Xi y del Politburó ha llegado finalmente a una reforma de los mercados financieros chinos, ya que se han prohibido las ofertas extranjeras durante la represión.

BANCO MUNDIAL

Georgieva presionó a los empleados del Banco Mundial para que favorecieran a China.- Los líderes del Banco Mundial, incluida la entonces directora ejecutiva Kristalina Georgieva, aplicaron «presión indebida» sobre el personal para impulsar la clasificación de China en el informe «Doing Business 2018» del banco, según una investigación independiente publicada el jueves.

Jefa del FMI niega haber alterado informe del Banco Mundial para apaciguar a China.- La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, rechazó el jueves una investigación independiente que determinó que en su trabajo anterior en el Banco Mundial, presionó al personal para modificar un informe con el fin de favorecer a China.

El Banco Mundial dejará de hacer informes ‘Doing Business’ tras detectar irregularidades.- El Banco Mundial anunció que suspenderá la realización de sus informes anuales sobre las facilidades para hacer negocios en diversos países debido a que descubrió problemas en datos contenidos en las entregas de 2018 y 2020.

Auguran un crecimiento de la economía mundial del 5,3%, la tasa más alta en 50 años.- La economía mundial crecería un 5,3% en 2021, el índice más dinámico en casi 50 años, según el Informe sobre Comercio y Desarrollo de 2021 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

El Foro Económico Mundial 2022 se celebrará en Davos en enero de manera presencial.- El Foro Económico Mundial 2022 se celebrará en la ciudad suiza de Davos del 17 al 21 de enero de manera presencial, informaron los organizadores del evento.

El FMI sigue negociando con Argentina.- El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, informó que el organismo prosigue las conversaciones con el Gobierno argentino de Alberto Fernández con la intención de alcanzar un acuerdo en relación al préstamo de 44.000 millones de dólares entregado a la nación sudamericana.

TAIWÁN

Taiwán planea un aumento de nueve mil millones en gasto de armas.- Taiwán propuso el jueves un gasto adicional en defensa de 8.690 millones de dólares durante los próximos cinco años, incluidos los nuevos misiles, ya que advirtió de la necesidad urgente de mejorar las armas ante un amenaza severa del vecino gigante.

https://www.reuters.com/world/ asia-pacific/taiwan-proposes- extra-87-bln-defence-spending- over-5-years-2021-09-16/

Taiwán dice que la isla es una «fortaleza marina» que bloquea la expansión china.- El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, dijo en un foro en línea que Taiwán es una «fortaleza marítima» que bloquea la expansión china en la región.

China ingresa a la zona de defensa aérea de Taiwán un día después del aumento del presupuesto militar.- La fuerza aérea de Taiwán se apresuró el viernes para advertir a diez aviones chinos que ingresaron en su zona de defensa aérea, un día después de que la isla anunciara un aumento del gasto militar para contrarrestar la amenaza.

PACTO CONTRA CHINA

Pekín está furioso por el nuevo pacto de defensa.- Tras el importante anuncio del miércoles por la noche del presidente Biden, el primer ministro australiano Scott Morrison y el primer ministro británico Boris Johnson que revelaron una nueva asociación de seguridad estratégica entre los tres países centrada en el intercambio de tecnología de defensa, en particular que permitirá a Australia desarrollar submarinos nucleares.

Se disparan las existencias de uranio australianas después de que Australia decide que quiere que la industria nuclear vaya con nuevos submarinos nucleares, tras el acuerdo histórico, que enfrentó a EE.UU. y el Reino Unido con Australia en contra de China, en el proceso de suministro de submarinos de propulsión nuclear.

FRANCIA

Australia bloquea el programa de submarinos franceses.- Vuelan cuchillos entre Francia y Australia tras la brusca cancelación del programa australiano de submarinos de fabricación francesa por casi 56.000 millones de euros. Ha sido justo después de anunciarse el pacto de defensa con Estados Unidos y Reino Unido. El ministro de Exteriores francés, ha calificado este incidente de puñalada por la espalda.

China y Francia denuncian el pacto nuclear de EE.UU. con Gran Bretaña y Australia.- China denunció el jueves una nueva alianza de seguridad del Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, diciendo que tales asociaciones no deberían apuntar a terceros países y advirtiendo sobre una carrera armamentista intensificada en la región.

Francia llama a consultas a sus embajadores en EE.UU. y Australia.- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha anunciado este viernes que el país ha llamado a consultas a sus embajadores en EE.UU. y Australia tras el anuncio de la creación de la alianza de seguridad.

Renault recortará dos mil empleos en Francia a medida que pasa a los coches eléctricos.- El fabricante de automóviles francés Renault dijo el jueves que recortaría hasta dos mil puestos de trabajo de ingeniería y apoyo en Francia a medida que cambia a automóviles eléctricos.

Francia suspende a tres mil miembros del personal sanitario.- Hospitales, residencias y centros de salud suspendieron a unos tres mil trabajadores en Francia por no cumplir con la pauta obligatoria.

MERCADOS

Wall Street cierra la semana de la montaña rusa fuertemente a la baja.- Las acciones cerraron bruscamente a la baja en una amplia ola de ventas el viernes, terminando una semana golpeada por sólidos datos económicos, preocupación sobre el aumento de impuestos corporativos, y posibles cambios en el calendario de la Fed para la reducción gradual de las compras de activos.

Sube la bolsa española un 0,31% y se acerca a los 8.800 puntos.- La bolsa española logró este viernes unas ganancias del 0,31% apoyada por parte de los grandes valores y del sector turístico, en una sesión condicionada por las pérdidas de la mayoría de las plazas internacionales.

Las ventas minoristas sorprenden al alza en un fuerte impulso a la economía.- Las ventas minoristas aumentaron inesperadamente en agosto, probablemente impulsadas por las compras de regreso a la escuela y los pagos de crédito fiscal por hijos del Gobierno, lo que podría atenuar las expectativas de una fuerte desaceleración del crecimiento económico en el tercer trimestre.

El dólar domina tras el impulso de las ventas minoristas.- El dólar se mantuvo cerca de máximos de tres semanas frente a una canasta de monedas importantes el viernes, después de que una serie de sólidos datos económicos reavivaron las expectativas de endurecimiento de la política monetaria anterior por parte de la Reserva Federal.

El dólar canadiense alcanza un mínimo de cuatro semanas a medida que aumenta el nerviosismo electoral.- El dólar canadiense se debilitó frente a su homólogo estadounidense el viernes, ya que cayeron los precios de las materias primas y los inversores ajustaron sus posiciones por delante de las elecciones federales, con la moneda perdiendo terreno por segunda semana.

Posible uso de información privilegiada.- Los funcionarios estadounidenses están examinando el posible uso de información privilegiada y la manipulación del mercado en el intercambio global de criptomonedas Binance.

Los grupos de presión bancarios se oponen a la propuesta de ley de declaración de impuestos.- Los grupos de presión bancarios más grandes se unieron el viernes para hacer otro esfuerzo para anular una propuesta de ley de informes de cuentas bancarias que se está redactando como parte del paquete de reconciliación del Congreso.

CRISIS DEL ORO

El oro se prepara para la segunda pérdida semanal.- El precio del oro se fijó para una segunda pérdida semanal ya que un dólar más firme afectó el atractivo del metal para los tenedores de otras monedas, mientras los inversores esperan una reunión clave de la Reserva Federal para obtener pistas sobre qué tan pronto el banco central comenzará a reducir el estímulo.

El oro se está volviendo loco a medida que aumentan los rendimientos del dólar y los bonos.- Los datos de ventas minoristas mejores de lo esperado y los datos del mercado laboral peores de lo esperado han provocado algunos movimientos significativos fuera de las acciones. El dólar está subiendo, marcando paradas altas desde la semana pasada.

El oro se desploma tras un aumento del 0,7% en las ventas minoristas.- El precio del oro se negocia cerca de los mínimos de la sesión, ya que los consumidores gastaron más dinero de lo esperado en agosto, lo que alivia la preocupación de que esté perdiendo impulso la recuperación económica.

INFLACIÓN

La meta de inflación podría cumplirse para 2025.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, reveló en una reunión privada con economistas alemanes que el BCE espera alcanzar su meta de inflación del 2% para 2025, dijo el jueves el Financial Times.

Powell ordena una revisión de ética de la Fed, después del comercio de funcionarios.- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ordenó una revisión exhaustiva de las reglas de ética que rigen las tenencias y transacciones financieras por parte de altos funcionarios del banco central.

Los robots asumen más trabajos a medida que envejecen los trabajadores.- Resulta que los robots están asumiendo trabajos más rápidamente en todo el mundo en lugares donde sus homólogos humanos están envejeciendo más rápidamente.

NOTICIAS MILITARES

El Pentágono critica la lenta modernización de su Ejército.- El vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general John Hyten, señaló que Washington ha sido extremadamente lento a la hora de actuar militarmente en condiciones competitivas con Moscú y Pekín debido a la burocracia y al miedo al riesgo.

Un informe denuncia que los gigantes tecnológicos se lucran con las guerras vendiendo datos privados al Ejército y Gobierno de EE.UU.- Las compañías de este sector recibieron más de 44.000 millones de dólares desde 2004 por colaborar con agencias involucradas en la llamada guerra contra el terror. El informe, denominado ‘Las grandes empresas tecnológicas venden la guerra’, revela información sobre la venta de datos personales al Ejército y al Gobierno.

Tres exfuncionarios admiten proporcionar tecnología de piratería a los Emiratos Árabes Unidos.- Tres exfuncionarios militares y de inteligencia acordaron pagar 1,7 millones de dólares al Gobierno y admitieron haber proporcionado tecnología de piratería a los Emiratos Árabes Unidos, anunció el martes el Departamento de Justicia.

CRISIS MIGRATORIA

Más de diez mil emigrantes duermen bajo el puente de Tejas.- Los haitianos constituyen la mayor parte de los más de diez mil emigrantes que duermen en el suelo y desesperados por comida en un sórdido campamento debajo de un puente en el sur de Tejas el viernes, en un creciente desafío humanitario y político para Estados Unidos.

Miles de emigrantes convergen bajo el puente de Tejas.- Miles de migrantes han convergido bajo el puente que conecta del río Tejas y Ciudad Acuña de México, creando un campamento improvisado con pocos servicios básicos en un intenso calor en la última emergencia fronteriza.

El gobernador de Tejas cierra cruces fronterizos con México.- El gobernador de Tejas, Greg Abbott, cerró seis puertos de entrada con México en torno a una oleada de emigrantes ilegales que intentaron cruzar en los últimos meses.

BLOQUEO DE SUMINISTROS

Hay 61 buques porta-contenedores esperando frente a California.- El número de porta-contenedores fondeados o a la deriva en la bahía de San Pedro frente a los puertos de Los Ángeles y Long Beach ha superado todos los récords anteriores, y está aumentando día a día. Hay 61 buques porta-contenedores, el más alto de todos los tiempos, en la cola en la bahía de San Pedro. De ellos, un récord de 21 se vieron obligados a desplazarse porque estaban ocupados los anclajes.

Los ciudadanos están muy enojados.- Una nueva encuesta de CNN encuentra que el 74% de los adultos ahora dicen estar «muy o algo enojados» por la forma en que van las cosas en los Estados Unidos, que incluye al 88% de los republicanos, al 70% de los independientes e incluso al 67% de los demócratas. Esos números son una locura. Hace apenas unos meses, había mucho optimismo, pero ahora el estado de ánimo de la nación ha cambiado por completo.

Empresario que se bajó el sueldo para repartirlo entre sus empleados muestra que su modelo funciona e insta a otros a hacer lo mismo.- Seis años después de que el fundador y director ejecutivo de la compañía Gravity Payments, Dan Price, redujera su propio salario para aumentar el de sus empleados, ahora muestra los excelentes resultados que ha obtenido e insta a otros empresarios a seguir sus pasos.

AFGANISTÁN

EE.UU. reconoce que el ataque con drones en Kabul mató a diez civiles.- Un ataque con aviones no tripulados en Kabul el mes pasado mató a diez civiles, incluidos siete niños, dijo el viernes el ejército, disculpándose por lo que dijo fue un trágico error.

Afganistán seguirá sin acceder a fondos del FMI hasta que se aclare la situación del Gobierno.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene suspendido su programa con Afganistán debido a la falta de claridad sobre el reconocimiento internacional del Gobierno de ese país, dijo el portavoz del organismo, Gerry Rice.

Los talibanes prohíben a las mujeres ingresar al Ministerio de Asuntos de la Mujer.- Representantes de los talibanes prohibieron el jueves a las empleadas ingresar al Ministerio de Asuntos de la Mujer en Kabul, permitiendo que solo los hombres ingresen al edificio.

Los talibanes crean el Ministerio de la Virtud y el Vicio.- En lugar de un Ministerio de Asuntos de la Mujer, Kabul ofrece ahora Ministerios de Oración y Orientación y Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, como se lee en los nuevos carteles.

ESPAÑA

Españoles en Australia no pueden salir del país.- Un grupo de españoles que está residiendo en Australia ha escrito una carta al Ministerio de Exteriores explicando que están confinados en el país y que los recién nacidos no tienen pasaporte para poder viajar porque no están registrados.

Se alivian los terremotos en La Palma mientras permanece la alerta de volcán.- Se desacelera un aumento en la actividad sísmica en la isla canaria española de La Palma, pero podría regresar en cualquier momento.

¿Activarán el magma y los temblores al volcán de La Palma? Llevamos 21.000 terremotos registrados.- Los volcanes de la isla siguen activos y el de Cumbre Vieja puede entrar en erupción. La actividad sísmica ha sido incesante hasta la noche del 16 al 17 de septiembre, parecida a una tregua. En el subsuelo la presión del magma ha elevado el terreno hasta diez centímetros. El proceso geológico es inherente al origen volcánico del archipiélago, que es estable.

Hay constancia de actividad sísmica a un kilómetro o menos de profundidad, actividad que sigue emigrando hacia el noroeste a profundidad de unos 8 kilómetros. Los terremotos registrados a poca profundidad (entre uno y cinco kilómetros) alcanzan ya la cincuentena. Los seísmos se están produciendo a una profundidad cada vez menor, el último a unos 5 kilómetros. Y se calcula que la deformación vertical máxima del terreno llega ya a los diez centímetros. Es decir, que el magma está ascendiendo y lo hace con fuerza.

https://mundo.sputniknews.com/ 20210917/activaran-el-magma-y- los-temblores-al-volcan-de-la- palma-llevamos-21000- terremotos-registrados- 1116161620.html

Posible erupción volcánica en la isla canaria de La Palma después de un enjambre sísmico de 4.222 temblores.- Funcionarios de la isla española de La Palma han advertido de una potencial erupción volcánica, después de que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) del país detectara un enjambre sísmico de 4.222 temblores cerca del volcán Teneguía.

