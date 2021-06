La crisis es síntoma de enfermedad

Un nuevo estudio encuentra que los seres humanos pueden acceder a un mayor nivel de conciencia.- Una nueva investigación ha descubierto evidencia verificable de que es accesible la existencia de un mayor nivel de conciencia en los seres humanos, según Gautam Peddada. Los investigadores utilizaron equipos de imágenes cerebrales para analizar los pequeños campos magnéticos creados en el cerebro y descubrieron que, con tres sustancias, una medida del nivel consciente, la diversidad de señales neuronales, era consistentemente mayor.

Los neurocientíficos descubrieron un aumento prolongado en la diversidad de señales neuronales, una medida de la complejidad de la actividad cerebral, en personas bajo la influencia de sustancias psicodélicas en comparación a cuando estaban despiertas. La variedad de impulsos cerebrales da un indicador del grado de conciencia matemática. Las personas que están despiertas, por ejemplo, tienen una actividad cerebral más diversificada que las que están dormidas, según esta medida.

Sin embargo, éste es el primer estudio que muestra que la diversidad de señales cerebrales es más que la línea de base, es decir, mayor que en alguien que simplemente está despierto y consciente. Investigaciones anteriores se han centrado en estados disminuidos de conciencia, como el sueño, la anestesia o el llamado estado vegetativo. Se requiere más investigación que utilice modelos complejos y diversos, según los investigadores, que se muestran cautelosamente esperanzados.

https://www.collective- evolution.com/2021/06/15/new- study-finds-humans-can-access- a-higher-level-of- consciousness/

APOCALIPSIS DE LA DEUDA

No es ningún secreto que la economía mundial ha sufrido mucho durante la crisis sanitaria. Independientemente de lo que digan los mercados o de las relaciones públicas procedentes de cualquier administración actual, la persona promedio no lo está haciendo bien. La gente está perdiendo trabajos, ahorros, negocios y casas. En respuesta, escuchamos constantemente la misma retórica: “Se recuperará”, “necesitamos más empleos”, “construiremos, volveremos, mejor”, “Aumentaremos el salario mínimo”. Y aunque algunas de estas cosas sean útiles a corto plazo, es realmente el largo plazo lo que tenemos que discutir. Tenemos que empezar a pensar fuera de la caja.

https://www.collective- evolution.com/2021/06/23/ setty-report-the-bigger- pandemic-is-the-financial- crisis-whats-the-solution/

Estados Unidos se debería preparar para el apocalipsis de la deuda en agosto a menos que el Congreso actúe, dice el jefe del Tesoro.- La deuda federal superó los 28 mil millones de dólares en marzo, y cada hombre, mujer y niño del país debe más de 85.000 dólares por gastos del Gobierno Federal. La deuda combinada, que incluye la deuda federal más todas las demás obligaciones públicas y privadas, asciende a más de $ 85 mil millones, o más de cuatro veces el PIB anual de EE.UU. según Ilya Tsukanov. El Gobierno Federal se podría quedar sin dinero y entrar en suspensión de pagos en agosto, a menos que el Congreso aumente el techo de la deuda, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Hablando ante una audiencia del subcomité de asignaciones del Senado esta semana, y discutiendo el presupuesto del Tesoro, Yellen destacó que «el incumplimiento de la deuda nacional se debería considerar impensable» y dijo que «no aumentar el límite de la deuda tendría consecuencias económicas absolutamente catastróficas».

En sus palabras, estas consecuencias incluirían la precipitación de una crisis financiera, y amenazarían los empleos y los ahorros, en un momento en que aún se está recuperando de las consecuencias económicas causadas por la crisis sanitaria.

El economista recordó que el 31 de julio vence la actual suspensión del techo de endeudamiento, acordada por el Congreso en 2019, y que a menos que se levante o suspenda nuevamente, el Gobierno Federal no podrá pedir dinero prestado para cubrir los gastos, incluidos los pagos de intereses de la deuda.

«Es posible que podamos llegar a ese punto mientras el Congreso esté fuera en agosto, y realmente instaría a que se tomen medidas rápidas para aumentar el límite o suspenderlo», dijo Yellen, refiriéndose al tradicional receso de verano del Congreso, que se extiende durante todo el mes de agosto y mediados de septiembre.

https://sputniknews.com/ business/202106251083242848- america-should-brace-for- debtpocalypse-in-august- unless-congress-acts-treasury- chief-says/

ECONOMÍA

Las acciones tienen la mayor pérdida semanal desde el primer trimestre después de que la Fed señalara alzas de tipos anteriores.- Las acciones estadounidenses sufrieron su mayor pérdida semanal desde principios de año después de que el calendario acelerado de la Reserva Federal para subidas de tipos y reducción de estímulos provocó una amplia aversión al riesgo en los mercados financieros.

https://sputniknews.com/ business/202106181083186173- us-stocks-in-biggest-weekly- loss-since-first-quarter- after-fed-signals-earlier- rate-hikes/

La bolsa cerró el jueves con alzas.- Wall Street cerró este jueves con ganancias generalizadas y anotó máximos históricos en el S&P 500 y el Nasdaq, animado por el acuerdo en el Senado para un plan de infraestructuras valorado en 1.200 millones de dólares.

https://es.noticias.yahoo.com/ futuros-wall-street-s-p- 102000314.html

Macleod: “la Fed estaría atrapada entre una roca de seguir inflando, y una confianza en el dólar que se derrumba”.- “La Fed se encuentra entre la espada y la pared: o sigue inflando o se derrumba toda la valoración basada en la confianza de los activos financieros. O sube las tasas de interés o colapsa el dólar.” En resumen, a menos que se tomen medidas urgentes, un resultado hiperinflacionario se ha convertido en una posibilidad. Opina que la única alternativa sería detener la inflación monetaria y, por lo tanto, colapsar deliberadamente la economía mundial.

https://www.zerohedge.com/ markets/macleod-fed-trapped- between-keep-inflating-rock- collapsing-dollar-confidence- hard-place

El dinero fiduciario cambia la cultura.- ¿Puede el tipo de dinero utilizado cambiar la cultura de una sociedad? Esto puede parecer una proposición absurda, pero está respaldado por los argumentos de los defensores de la escuela de economía austríaca. Usar dinero con inflación continua fomenta el corto plazo y la prisa. Vivimos más como animales en la naturaleza, que se preocupan principalmente por su próxima comida, en lugar de pensar, planificar y construir a largo plazo, como lo hacemos los seres humanos, cuando estamos en nuestro mejor momento.

Yendo un paso más allá, la creación y aplicación de dinero fiduciario permite un gobierno más grande y centralizado. Se hacen posibles grandes programas gubernamentales que no eran posibles o sostenibles bajo un estándar monetario sólido elegido por el mercado. La inflación fiduciaria obliga a las personas a invertir en casi cualquier cosa en lugar de ahorrar en efectivo fiduciario, lo que genera más dinero y deuda como apalancamiento a través del sector de servicios financieros de lo que sería el caso. Si el mundo regresara al dinero elegido por el mercado, como el oro, veríamos reafirmarse la disciplina del libre mercado.

Creo que el mundo tendrá que volver a alguna versión del patrón oro, no porque quiera, sino porque tendría que hacerlo para restaurar la confianza en el sistema monetario mundial. La verdadera pregunta es ¿será un proceso ordenado o caótico?

https://www.zerohedge.com/ personal-finance/how-fiat- money-changes-culture

EUROPA

La desconexión de Rusia del Swift podría dañar la economía europea.- La desconexión de Rusia del sistema de pago Swift podría dañar la economía europea, dijo Tino Chrupalla, copresidente del partido de derecha Alternativa para Alemania. «Espero que no se tomen estos pasos porque aislará al país. Tampoco sé si es una forma efectiva, ya que esto finalmente perjudicaría nuevamente a la economía europea. Por eso no puedo aprobar este paso», dijo Chrupalla. El político agregó que Alemania debería poner en primer plano sus propios intereses.

https://sputniknews.com/ business/202106261083245948- russias-disconnection-from- swift-could-harm-european- economy-german-politician- says/

Alemania lanza una investigación antimonopolio en Apple.- La Oficina Federal del Cartel, el regulador antimonopolio de Alemania, anunció el lunes que había iniciado una investigación sobre Apple, para investigar si el gigante tecnológico estaría explotando su posición en el mercado en medio de quejas sobre la restricción de seguimiento en su sistema operativo iOS 14.5.

https://sputniknews.com/ europe/202106211083198517- germany-launches-antitrust- investigation-into-apple/

La censura están destrozando la sociedad.- La periodista Laurie Clarke publicó un artículo en el British Medical Journal que examina cientos de millones de piezas de contenido que Facebook ha eliminado en un intento por detener la información supuestamente errónea. Como resultado de la censura, estamos viendo una ruptura de un diálogo importante.

https://www.collective- evolution.com/2021/06/21/fact- checkers-big-tech-censorship- are-tearing-apart-society/

NOTICIAS DEL RESETEO

Breve mensaje a la población de la superficie emitido el viernes 25 de junio por el Portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz.- Habrá importantes operaciones de las Fuerzas de la Luz que tendrán lugar tanto bajo tierra como en la superficie del planeta el lunes 28 de junio. Esto podría desencadenar escaladas drásticas.

https://2012portal.blogspot. com/

El viernes 25 de junio se confirmó que estamos en la etapa final y se retrasa solamente mediante detenciones mundiales esta semana pasada. La decisión final está en manos del Departamento de Defensa.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/26/restored- republic-via-a-gcr-as-of-june- 26-2021/

Simon Parkes informa que el colapso de edificios en Miami fue deliberado y no sin repercusiones. El ataque sería un mensaje desesperado del nuevo orden mundial.

Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el edificio derrumbado en Miami.- Un informe de 2018 revelaba daños estructurales en el complejo residencial Champlain Towers South de la localidad de Surfside (Florida), cuyo derrumbe el jueves por la noche ha dejado al menos cuatro muertos y casi 160 desaparecidos.

https://www.europapress.es/ internacional/noticia-informe- 2018-revelaba-danos- estructurales-edificio- derrumbado-miami- 20210626150008.html

También hubo un incendio en China que tiene algunos elementos misteriosos. La mayor parte de la información está bloqueada y los padres no pueden visitar a sus hijos supervivientes.

Otra distracción clave en la guerra es John McAfee. Pueden fingir que se suicidó, pero eso no tiene sentido. Los sombreros blancos eran muy conscientes de John y su papel en la comunidad, y del hecho de que era un objetivo. También conocerían el potencial de su futuro papel en ‘El Plan’. En mi opinión, lo están protegiendo, y su información se utilizará cuando tenga el mayor impacto.

Para crear un software antivirus, debe ser un experto en comprender el sistema y sus vulnerabilidades. John McAfee lo tiene todo en este interruptor de hombre muerto: Información gubernamental, políticos, directores ejecutivos, etc. Básicamente todo el mundo. Hay 23 chats de auditoría estatal configurados ahora en Telegram. Eso es más de la mitad de los estados de la Unión, y sigue creciendo.

Charlie Ward y Ann Vandersteel hablan sobre el reajuste de las divisas en Irak, etc. en lo que respecta a este tiempo loco que estamos experimentando. Hay baches en el camino, pero no tan malos como el final de una civilización. Es hora de que las personas den un paso al frente, se involucren en su comunidad y hagan lo que puedan para arreglar las cosas.

https:// operationdisclosureofficial. com/2021/06/25/starship-earth- winding-up-for-a-sizzling- home-run-with-bases-loaded/

NOTICIAS BREVES

Detectada una serie sísmica de 80 pequeños terremotos en La Palma.- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una serie sísmica de 80 terremotos en la isla de la Palma, todos de pequeña magnitud, fundamentalmente localizados en el sur de la isla.

https://www.efe.com/efe/ espana/sociedad/detectada-una- serie-sismica-de-80-pequenos- terremotos-en-la-palma/10004- 4572049

Arranca la temporada de incendios en Siberia con calor extremo al noroeste de Rusia.- Europa Occidental está viviendo una primavera más fría y pasada por agua de lo normal. También buena parte de América del Norte. El hemisferio sur está bien entrado en el otoño.

https://es.euronews.com/green/ 2021/05/14/arranca-la- temporada-de-incendios-en- siberia-calor-extremo-en-en- noroeste-de-rusia

Se espera que aumente el suministro de chips automotrices en la segunda mitad de 2021.- Parece que el actual dolor de los semiconductores para la industria automotriz podría estar en camino de ceder finalmente. Esto se debe a que los proveedores de chips para automóviles ahora pueden aumentar la producción gracias a que el apoyo de las fundiciones está en línea, informó Digitimes Asia. El informe señala que algunos proveedores internacionales de circuitos integrados automotrices han notificado a sus clientes que pueden esperar más suministros en la segunda mitad de 2021 a medida que las fundiciones amplían la capacidad de producción.

https://www.zerohedge.com/ markets/worst-finally-over- automotive-chip-supply- expected-ramp-second-half-2021

El cofundador de Coinbase afirma que el 90% de las criptomonedas no fungibles tendrían “poco o ningún valor en tres a cinco años”.- Un experto en criptomonedas y cofundador de la plataforma de comercio Coinbase, Fred Ehrsam, hablando con Bloomberg esta semana, predijo que la mayoría de tokens no fungibles colocados en el mercado probablemente tendrían «poco o ningún valor en un plazo de tres a cinco años», comparando la situación con las primeras empresas de Internet a finales de los 90. Un token no fungible es un elemento digital colocado en una cadena de bloques. Los elementos varían significativamente y podrían incluir casi cualquier cosa en la red, desde memes virales hasta arte digital en cualquier formato. La razón para poseer y vender tales piezas es el código único adjunto permanentemente al artículo, y la autenticidad que convierte a unos y ceros en un activo criptográfico.

https://sputniknews.com/ business/202106191083190783- coinbase-co-founder-claims-90- of-nfts-to-have-little-to-no- value-in-three-to-five-years/

Aseguradoras y propietarios del buque porta-contenedores atascado llegan a un acuerdo con la Autoridad del Canal de Suez.- El buque porta-contenedores Ever Given podría ser liberado pronto del control de las autoridades egipcias, después de casi tres meses después del accidente en el Canal de Suez en marzo, que cerró la ruta de navegación más importante del mundo durante seis días. La Autoridad del Canal de Suez y los propietarios del buque han negociado las cifras de asentamiento por interrupciones del canal. Sin embargo, parece que finalmente se ha llegado a un acuerdo de principio entre los propietarios del buque y la Autoridad.

https://www.zerohedge.com/ geopolitical/insurers-owners- stuck-container-ship-reach- deal-suez-canal-authority

BUENAS NOTICIAS

Una actriz británica revela que se ha enamorado de un extraterrestre después de una abducción ovni.- Una actriz británica dice que tiene una relación sentimental con un extraterrestre que la ‘secuestró’ después de que tener malas experiencias con los seres humanos, según informa el sitio web de Mundo Esotérico Paranormal. Ahora, quiere normalizar las relaciones entre especies. “Él no me quiere sólo por sexo, y no me mentirá como muchos hombres en la Tierra”, dijo la actriz londinense Abbie Bela a la agencia de noticias Caters, sobre su supuesta relación a larga distancia, sobre la que publica con frecuencia en su página de Instagram. “Hubo uno que se conectó conmigo y expresó sus sentimientos”, explicó Bela de su pretendiente interestelar. “No entendí su nombre, pero sentí exactamente lo mismo. Me se sentía como estar enamorada cien veces.”

https://www. mundoesotericoparanormal.com/ actriz-britanica-revela- enamorado-extraterrestres- abduccion-ovni/

Polinizadores y ‘malas’ hierbas, la gran apuesta de las ciudades sostenibles.- En los jardines de Lousada (Portugal) esta primavera no se han cortado las hierbas silvestres, porque son el alimento de los insectos polinizadores, como base del ecosistema que cobra cada vez más protagonismo en las ciudades sostenibles.

https://es.noticias.yahoo.com/ polinizadores-malas-hierbas- apuesta-ciudades-153345077. html

Indultada una vaca que se escapó de un matadero en Los Ángeles.- Una vaca que desapareció tras escaparse de un matadero con cerca de 40 de sus compañeras, fue encontrada el jueves, pero será indultada tras la intervención de una famosa defensora, la cantautora Diane Warren.

https://es.noticias.yahoo.com/ indultada-vaca-escap%C3%B3- matadero-%C3%A1ngeles- 235440673.html

Primera fábrica de carne cultivada en laboratorio: 500 hamburguesas diarias sin matar a un animal.- Una empresa israelí asegura que sus productos no contienen suero animal ni componentes genéticamente modificados. La empresa israelí Future Meat Technologies, especializada en tecnología alimentaria, ha anunciado la apertura de la primera planta industrial del mundo de producción de carne cultivada en laboratorio. La planta tiene capacidad para producir diariamente media tonelada de productos cárnicos, basados en células animales, lo que equivale a cinco mil hamburguesas.

La producción de carne cultivada genera un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, utiliza un 99% menos de tierra y consume un 96% menos de agua que la ganadería tradicional. Además, sostiene que el ciclo de producción es unas 20 veces más rápido que la crianza y sacrificio de animales, con «paridad de costos» respecto al sector cárnico tradicional, y una «producción diez veces más alta». De momento, Future Meat Technologies produce análogos de carne de pollo, cerdo y cordero «sin el uso de suero animal ni componentes genéticamente modificados».

https://actualidad.rt.com/ actualidad/396108-israel- fabrica-carne-cultivada- laboratorio

