El recurso fue presentado por Amigos de la Alcazaba, Ecologistas en Acción y Bicentenario de los Coloraos

El TSJA ha admitido el recurso presentado por Ecologistas en Acción, Amigos de la Alcazaba y Bicentenario de los Coloraos sobre las actuaciones previstas en la Plaza Vieja por el Ayuntamiento de Almería. Las tres asociaciones se congratulan que la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía acepte el recurso presentado en su nombre por el letrado Enrique Ruiz Guerrero, a fin de que se paralice cautelarmente la medida de retirar el arbolado de la Plaza Vieja, según la modificación puntual 64 del PGOU que había aprobado el Ayuntamiento de Almería.

Este recurso se une a los presentados anteriormente por el Grupo Municipal del PSOE y Gerardo Roger Fernández, con el mismo pronunciamiento del TSJA: instar al Ayuntamiento de Almería para que paralice los trámites administrativos sobre la actuación de la Plaza Vieja y la eliminación del arbolado hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de dicha medida.

El auto de la Sala del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, de 23/11/20200, considera que, sin que se haya resuelto la legalidad del expediente administrativo, el traslado del arbolado podría suponer un daño irreparable para el medio ambiente, «…puesto que los perjuicios producidos en un traslado y vuelta al mismo lugar en el que se encuentran ahora mismo, impedirían una hipotética sentencia favorable al recurrente (,,,) pues una supuesta sentencia favorable sería inejecutable, una vez producida la modificación permitida por la resolución impugnada».

El recurso va más allá

Pero el recurso presentado por Ecologistas en Acción, Amigos de la Alcazaba y Bicentenario de los Coloraos va más allá, al solicitar al TSJA una ampliación de hechos nuevos en este procedimiento judicial, en relación al Monumento de los Coloraos y el anunciado traslado del mismo por parte del Ayuntamiento de Almería, con la impugnación de los expedientes de licitación de contratos para el traslado del Monumento de los Mártires de la Libertad. Sin embargo, el Tribunal señala que no puede pronunciarse sobre el traslado del Monumento porque «la Modificación 64 PGOU impugnada no afecta a dicho monumento, ni tampoco ampara su traslado. Simplemente no se refiere a él, por lo que no se puede suspender un hipotético traslado que no emerge “prima facie” como modificado respecto de la situación actual en la innovación del PGOU no 64”, por lo que es rechazada «sin perjuicio del recurso que pudiera interponerse frente a las actuaciones que amparen el traslado del monumento, y que no este recurso se trata de evitar».

Para Ecologistas en Acción, Amigos de la Almería y Bicentenario de los Coloraos es muy importante que, independientemente de los recursos en marcha, la sociedad civil almeriense a través de estas tres asociaciones esté personada en este caso. Desde la independencia política las asociaciones quieren poner de manifiesto su oposición a este proyecto municipal sobre uno de los espacios más emblemáticos e históricos de la ciudad, un proyecto que en ningún momento ha tenido en cuenta la participación ciudadana ni la opinión expresada por colegios profesiones de arquitectos y agrónomos, colectivos vecinales y culturales y miles de personas con sus firmas.

Consideran que el Ayuntamiento debe abandonar el proyecto de eliminación del arbolado y del Monumento de los Mártires de la Libertad y por otra parte abrir un proceso de participación ciudadana donde los actores de la sociedad civil y los representantes de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Almería puedan consensuar una necesaria reforma de la Plaza de la Constitución que respete y dignifique nuestro patrimonio histórico y promocione los valores del Centro Histórico de Almería