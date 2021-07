Una vida dedicada a la búsqueda de la perfección y la innovación. Así es el día a día de Fábio Brum, trompetista de reconocido prestigio que va a compartir con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

Nacido en Río de Janeiro, Brum se ha formado artísticamente en cinco países y se ha presentado en más de treinta como solista, intérprete orquestal y profesor. Este bagaje le ha supuesto el reconocimiento de colegas de profesión, compositores, y público de todo el mundo.

Artista de retos, tras presentar su último trabajo discográfico denominado EGREGORE+ (NAXOS, 2020), Fábio se planteó un doble objetivo reuniendo en torno a él un grupo de compositores actuales que quisieran ofrecer su creatividad a un proyecto singular y apasionante. Por un lado, un álbum de trompeta y piano junto al maestro Santiago Báez, y por otro, un disco de trompeta solista con orquesta. La respuesta fue positiva y unánime por parte del elenco internacional de compositores, solo faltaba decidir la Orquesta y presentar la idea.

“Desde un primer momento tuve claro que este disco debía contar con una orquesta de primer nivel, una formación reconocida y con una plantilla comprometida con la más alta calidad. Además, el lugar de grabación era muy importante para mí, un Auditorio o Teatro que me ayudara a proyectar el sonido que imagino en mi cabeza a través de los distintos instrumentos que tengo que tocar en el disco. Por suerte, en España, que es donde resido actualmente, hay un amplio catálogo de orquestas que reúnen estas características. ¡Las sigo a todas! Sin duda la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla era mi primera opción, y por fortuna no tuve que buscar más. Estoy muy agradecido, pues la gerencia de la ROSS supo ver el potencial de este trabajo desde el primer momento y me hicieron sentir en casa”. Comenta Fábio.

Los compositores que participan en el disco junto a la ROSS son Gabriele ROBERTO, Dimitri CERVO (dos obras), Nicola TESCARI y Menachem ZUR.

“La exigencia de grabar en tres meses dos trabajos de esta envergadura supone un esfuerzo ímprobo a nivel físico y mental, pero la ilusión y el deseo de dejar una referencia para la historia hace que todo merezca la pena”.

De nuevo bajo el cuidado del sello discográfico NAXOS, Fábio Brum, artista Doctor Gradus e imagen de la compañía Stomvi, enriquecerá el repertorio de la trompeta con este nuevo proyecto junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La grabación tendrá lugar durante los días 20, 21 y 22 de julio en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.