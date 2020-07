Deberán hacerlo esta misma semana, o pagarían intereses

Los intereses se restarían de los fondos asignados a EE.UU.

Los fondos son tres mil millones de las cuentas de ‘Dubai-1’

Si no se libera el proceso, se deberá entregar el control a los chinos

Los equipos trabajan tan rápido como pueden para sacar el Reseteo

Si se demoran más allá del miércoles, pagarán un enorme costo en intereses

El retraso se ha debido a medidas de seguridad para evitar el robo de fondos

El cambio ocurre siempre cuando la gente llega al precipicio de la destrucción

Los futuros del oro alcanzan los dos mil dólares tras reducirse el suministro de lingotes

El lunes 27 de julio el Tribunal Penal Internacional falló a favor de los demandantes chinos y en contra de Estados Unidos. La Corte ordenó a EEUU iniciar los pagos del nivel 4-B lo antes posible esta semana, o entregar a los chinos la liberación de los pagos y el proceso de notificación de los códigos 800#.

Esta noticia es una primicia absoluta que no se encuentra en ningún otro sitio todavía, con lo que asumo un cierto riesgo al publicarla, pero irá dando señales de vida que la confirmarán, porque ya dije que estaba presentada la denuncia y ahora ha llegado la sentencia definitiva.

Según la sentencia judicial, a los EE.UU. se les cobrará intereses sobre los tres mil millones tomados de las cuentas de ‘Dubai-1’ por cada día que pase a partir de mañana miércoles, que es el tiempo que tiene para liberar el proceso de reinicio financiero mundial, que comienza con los pagos al nivel 4-B correspondiente a los tenedores de los grupos de Internet registrados. Estos grupos son una minoría de tenedores, pero su pago significa el pistoletazo de salida de este proceso.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/restored- republic-via-gcr-special_28. html

La Corte Penal Internacional (CPI) (llamada también Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente. Es importante no confundirlo con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, ya que este tribunal tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Tiene por objeto complementar los sistemas judiciales nacionales existentes y, por consiguiente, puede ejercer su jurisdicción sólo cuando los tribunales nacionales no estén dispuestos o no puedan enjuiciar a los acusados.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Corte_Penal_Internacional

ACEPTACIÓN DE EE.UU.

Por su parte los responsables estadounidenses del Reseteo han aceptado recibir las notificaciones antes de mañana miércoles 29 de julio. Es por ello que la Casa Blanca, los equipos de revaluación de las divisas y el Departamento de Defensa están trabajando ahora tan rápido como pueden para liberar el reinicio financiero mundial que comienza con los pagos del nivel 4-B como ya se ha dicho.

El presidente Trump no quiere que el costo de los intereses que debería pagar su país se retrase más allá del miércoles 29 de julio, porque no desea que estos intereses se retengan de los fondos asignados a su país para la liberación del reinicio financiero mundial y la revaluación de las divisas.

Si tardan en empezar más de mañana miércoles 29 de julio, lo que es una posibilidad clara, porque les ha pillado de sorpresa la sentencia, deberíamos mirar al jueves 30 de julio, al viernes 31 de julio o al sábado 1 de agosto para el inicio del nivel 4-B, aunque en tal caso EE.UU. pagaría un enorme costo en intereses. Abróchense el cinturón porque este viaje llega a su fin.

https://www.icc-cpi.int/

PRECEDENTES

Se sabe ahora que el presidente Trump ya había liberado cosas para la liquidez del nivel 4-B el domingo 26 de julio por la tarde. El lunes 27 de julio los equipos de la revaluación de las divisas movieron el dinero a las cuentas de los pagadores como preparación para el pistoletazo de salida. El dinero se movía todavía a través de un protocolo requerido, y todos buscaban la resolución y las entregas para comenzar con la liquidez el miércoles 29 de julio.

Si el movimiento de dinero tardó más tiempo del esperado se debió a las auditorías necesarias para asegurarse de que los elementos del estado profundo no robaran fondos de la revaluación de las divisas para utilizarlos en sus actividades delictivas. De todos modos Trump esperaba que los equipos de la revaluación de las divisas comenzaran el nivel 4-B por lo menos el viernes 31 de julio y no más tarde del miércoles 5 de agosto.

En la banca secundaria, el antiguo sistema mundial de transferencias ‘Swift’ ha sido sustituido por el Sistema de Pagos Internacionales Transfronterizos (CIPS), completamente transparente, con respaldo de oro y activos. Las auditorías se verificarán y se confirmarán a medida que continúe el despliegue. Todos los bancos involucrados en este proceso están haciendo sus deberes.

El pasado martes 21 de julio había sido el comienzo de ocho semanas de promulgación de legislación histórica que nos devolvería a la Constitución original, y a la aplicación de la Ley nacional de Nesara, madre de Gesara. El presidente Trump dijo recientemente, “Las próximas ocho semanas serán increíbles” y se refería desde el martes 21 de julio al martes 15 de septiembre.

UNA GRAN SEMANA

Se espera que ésta sea una gran semana según el Informe Patriota de Inteligencia. Estamos esperando el anuncio de monedas respaldadas por oro, y estamos buscando cambios económicos en todo el mundo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/patriot- intel-report-7-27-20-year- 2020.html

Prueba de estos cambios es que los futuros del oro alcanzaron ayer los dos mil dólares la onza troy después de que se anunciara una reducción de los suministros de monedas y lingotes.

Se ha quebrado algo significativo en el mercado monetario y la reacción ha causado que el oro alcance un nuevo máximo histórico cuando se cotiza en dólares de la Reserva Federal. También están en llamas la plata, el bitcoin y las criptomonedas. El viejo dólar está cayendo, y aquellos inversores que ignoren las advertencias lo perderán todo.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/ sgtreport-those-who-ignore- this-warning.html

AL BORDE DEL CAMBIO

Según el “Informe X22” el cambio ocurre cuando la gente llega al precipicio de la destrucción. La economía está mejorando, el siguiente impulso está llegando, la narración de los acontecimientos se está desmoronando rápidamente y ahora los doctores están hablando cada vez más claro. Cuando la gente se entere de la verdad, la economía va a despegar como nunca antes se ha visto.

Se está desmoronando la narrativa de los principales medios de comunicación, y los doctores están diciendo la verdad sobre la crisis sanitaria. Todo está a punto de cambiar. La evidencia se está filtrando, la gente se está enterando que la Administración Trump fue espiada.

Los patriotas están rastreando ahora a los alborotadores, están siendo arrestados; éste es un movimiento estratégico coordinado para eliminar a los líderes de estos grupos violentos. Se hace notar que los patriotas tienen el control.

https://inteldinarchronicles. blogspot.com/2020/07/x22- report-change-occurs-when- people.html

PLAN DE ALIVIO

El Secretario del Tesoro Steven Mnuchin anunció un plan de ayuda de mil millones de dólares para paliar los daños ocasionados por la crisis sanitaria. “Estamos preparados para actuar rápidamente. Todo esto es sobre los niños y los trabajos, éste es nuestro enfoque” dijo Mnuchin durante una entrevista en “Fox News Sunday”.

Mnuchin dijo que los republicanos “pueden moverse muy rápidamente” con los demócratas en los temas más importantes, incluyendo las ayudas al desempleo. También dijo que la Administración de Trump y los republicanos del Senado están “completamente en la misma página, y tienen un plan completo”

https://www.businessinsider. com/mnuchin-trillion-gop- coronavirus-relief-plan-to-be- released-monday-2020-7?IR=T

El proyecto de ley republicano es la última entrega de la ayuda para apoyar la economía de EE.UU. afectada por esta plaga. El domingo, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que el plan republicano incluirá una ronda adicional de cheques de 1.200 dólares y extenderá la moratoria federal de desalojo que expiró el viernes con el fin de paralizar los desahucios de los que no hayan pagado su alquiler o hipoteca.

El autor de este artículo de opinión es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Mi seudónimo es Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

