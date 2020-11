El tren de la abundancia lleva mucho retraso

Es como el expreso de Hogwarts del andén 9¾

La transición se ha retrasado por bloqueo del Tesoro

Cuando se arregle, pondrán a Judy Shelton al mando

El Banco Mundial solicita al G-20 el alivio de la deuda

La Unión Europea es un pilar del nuevo orden mundial

Los votantes hispanos en Florida creen que hubo trampa

Sidney Powell acusa de destruir pruebas al sistema de votos

El pueblo se enojará cuando descubra el sistema de votación

Demócratas abandonan el partido por desacuerdos con su extremismo

El tren de la abundancia y la prosperidad lleva retraso a pesar de que hace 21 meses que salió de la estación del Reseteo para un largo viaje de dos años. Esta demora se debe a múltiples causas pero la más importante es un bloqueo dentro del propio Tesoro estadounidense, unido a otro bloqueo de los Ancianos Chinos que no se fían de soltar su oro por el riesgo de robo, aparte de la oposición feroz de los orcos del pantano de la tierra baja, esclavos del Ojo de Saurón.

El tren de la abundancia del reinicio financiero mundial se podría simbolizar con el Expreso de Hogwarts, un tren ficticio de color rojo escarlata de la serie de libros Harry Potter escrita por J.K. Rowling. Se describe como una gran serpiente roja que cursa el camino, va desde el andén nueve y tres cuartos (9¾), en la estación de trenes de King’s Cross en Londres, al pueblo de Hogsmeade para que ahí los alumnos vayan directo al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El Expreso de Hogwarts es un tren de vapor sólo en apariencia, ya que funciona con magia.

Recuerdo que la primera vez que vi la película de Harry Potter me gustó tanto que, en mi ingenuidad, me puse a buscar por Internet el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para pedir una beca de estudios, con el fin de desarrollar mis habilidades mágicas, durante un plan de estudios de siete años, porque ese era el mundo maravilloso de quinta densidad que yo buscaba y que sigo buscando. Creo que es real, pero pertenece a otra realidad menos aburrida que ésta, que no está en la tercera densidad. Lamento que no haya habido más capítulos de esta saga, ni de “Star Wars”, ni de “Star Trek”, ni de “El Señor de los Anillos” porque todas estas películas las he disfrutado como un enano.

BENDITA LOCURA

Luego intenté apuntarme de voluntario para la primera misión a Marte, la “Mars One”, pero no reunía las condiciones requeridas. Quizás tengan razón los que dicen que estoy un poco loco, pero bendita locura si te diviertes con ella y no haces daño a nadie. Yo me río todos los días en secreto como un niño travieso, porque en el fondo soy tímido.

Por eso mi canción favorita decía “Déjame, déjame soñar. Déjame, tengo que llegar, No quiero quedarme atrás. Los sueños son míos, dejadme soñar.” Esto fue ni más ni menos que una reivindicación de “Luminos Epinoia” o el poder de la imaginación para crear mundos y universos, que nos han reprimido desde nuestra más tierna infancia porque es demasiado poderoso.

MAGIA DE ESCOCIA

Volviendo a Harry Potter, en los libros y en las películas, se llega al Andén 9¾, el cual es invisible a los ojos de las personas que no poseen cualidades mágicas llamadas ‘muggles’ a través de una barrera de ladrillo entre los andenes nueve y diez.

Al desembarcar en la estación de Hogsmeade, los estudiantes de primer año cruzan el lago en bote hacia el castillo de Hogwarts con Hagrid. Los estudiantes de los otros años son llevados en carruajes tirados por criaturas que son invisibles a la mayoría de las personas llamadas ‘thestrals’.

Fue a bordo del Expreso de Hogwarts donde Harry Potter conoció por primera vez a sus dos mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger. Viajó a bordo de este tren todos los años, excepto en su segundo año cuando él y su amigo Ron perdieron el tren y tuvieron que viajar volando a Hogwarts en el automóvil de los padres de Ron.

El edificio imaginario de Hogwarts, situado en las colinas de Escocia, se ve como un antiguo castillo en ruinas con un cartel que dice “cuidado, ruinas peligrosas”, por las personas ajenas a poderes mágicos, más comúnmente conocidos como ‘muggles’.

Tiene siete plantas, varias torres, escaleras que cambian de posición a su antojo y extensos terrenos que contienen un lago, un bosque, llamado “El Bosque Prohibido”, y varios invernaderos con fines botánicos. Además de sus numerosas aulas en las que se imparten las clases de pociones mágicas, transformaciones metamórficas, defensa contra las artes oscuras, historia de la magia y demás asignaturas por profesores cualificados, aunque no todos eran buenos y de fiar.

BLOQUEO DEL PROCESO

Don Carlos de Marbella ha revelado que la transición financiera se está retrasando debido a un cierto bloqueo dentro del Tesoro estadounidense. El presidente sabe quién es y lo está exponiendo. Cuando suceda ese proceso, trasladará a Judy Shelton a un puesto de mando para que haga las reformas necesarias. Serían algo así como menos impuestos y más dinero para el pueblo.

Esta persona, cuyo nombre ignoro, está tratando desesperadamente de evitar que esto suceda, y el presidente no va a empujarla fuera del camino, sino que va a dejar que se ahorque ella misma en su momento, y está esperando a que suceda este proceso. No sé si se refiere a Steven Mnuchin o a Jerome Powell porque ha tenido problemas con ambos.

Cuando suceda este proceso colocará a Judy Shelton al mando del Tesoro o de la Reserva Federal para hacer los cambios financieros necesarios. Debido al estado de emergencia en el que se encuentra Estados Unidos, ya podría haberla puesto en secreto mediante una orden ejecutiva, pero está esperando a que se ahorque para que no lo puedan acusar de dictador.

No me cabe ninguna duda de que toda la crisis que estamos viviendo a nivel económico y electoral ha sido acelerada artificialmente para bloquear estas reformas por las mismas fuerzas globalistas que nos quiere someter a todos. Estoy seguro de que vamos a ganar pero la lucha va a ser dura, y ya lo está siendo.

SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo con el que funciona la nueva economía se llama sistema financiero cuántico QFS y funciona con tecnología de cadena de bloques, entre otras. Todas las monedas del mundo estarán respaldadas por oro u otros metales preciosos, así como por todo tipo de bienes activos y tangibles.

Con respecto a las criptomonedas, yo personalmente sólo compraría una moneda digital si estuviera respaldada por oro o metales preciosos. Sí, ya sabemos que el bitcoin ha subido mucho, pero todo lo que no tiene respaldo en bienes reales puede subir mucho de repente y también bajar mucho con rapidez, porque no depende de valores objetivos, sino de la confianza del comprador, y la confianza es algo que se gana o se pierde con facilidad. Además el bitcoin ha sido utilizado por la mafia para todo tipo de tráfico de drogas, armas y seres humanos.

EL GRAN REINICIO

Añade que el proyecto negativo del nuevo orden mundial es el gran restablecimiento, es decir, una moneda mundial no respaldada por oro, que mantendría la riqueza en las mismas manos. En cambio, el reinicio financiero mundial de la gran coalición generaría una riqueza increíble en muchos países que han sido robados como África, América del Sur, Oriente Medio y Lejano, etc.

Muchas personas están muy confusas sobre la diferencia que existe entre el proyecto de gran restablecimiento del Foro de Davos, y el proyecto auténtico y original del reinicio financiero mundial. No se dan cuenta que el primero mencionado es la agenda negativa del nuevo orden mundial para reiniciar las divisas sin respaldo de bienes activos ni de metales preciosos, es decir, para seguir imprimiendo dinero fiduciario y conservar el poder en sus manos.

Por el contrario, el verdadero reinicio financiero mundial de la Coalición hará que muchos países sean increíblemente ricos por estar dotados de abundantes recursos naturales que fueron robados. Por lo tanto es muy fácil diferenciar el reinicio verdadero del falso, puesto que el primero tiene respaldo y el segundo no lo tiene.

OPTIMISMO

Don Carlos de Marbella sigue siendo muy optimista, quizás demasiado a mi juicio, cuando dice que el 1 de diciembre será el fin del pantano y el comienzo de año nuevo será el gran despertar de la gente de la oscuridad a la luz, para el que necesitarás tener humildad y compasión.

Por su parte Alex Jones afirma que el Tribunal Supremo se prepara para certificar la reelección del presidente, mientras que los orcos del pantano se hallan en una situación de pánico a medida que aparecen pruebas de este desastre electoral.

DESASTRE ELECTORAL

Cree don Carlos que el desastre electoral se resolverá este año y saldrá la verdad, que el pantano estará acabado para fin de año, que el reajuste de las divisas puede tener lugar en marzo o abril de 2021 para finalizar en junio, y que el sistema financiero cuántico estará en pleno funcionamiento en junio, aunque ahora mismo ya funciona parcialmente. Todas las divisas del mundo estarán respaldadas por oro o metales preciosos y funcionarán a través del sistema financiero cuántico.

A partir de entonces, tardaremos dos años en acostumbrarnos a los nuevos sistemas, y siete u ocho años en consolidarse dichos sistemas para que comprendamos completamente lo que hemos adoptado, puesto que tendrá implicaciones económicas, sociales, culturales y espirituales.

Añade que cuando entremos en el encierro por última vez habrá un periodo de oscuridad ‘genial’ porque tendremos la oportunidad de aprovecharlo para descansar. La comodidad te debilita. Necesitamos algo de variabilidad, algunos factores estresantes. No demasiado, pero lo suficiente.

A su juicio, nos estamos moviendo hacia un mundo de abundancia, un mundo de amor, un mundo de paz. El presidente no ha ido a la guerra con nadie y ha estado negociando tratados de paz en Oriente Medio.

LEVANTAMIENTO

Opina que los gobiernos de todo el mundo han utilizado el mismo sistema manipulado para cambiar los votos y, cuando se haga oficial esta información, los políticos se verán obligados a dimitir y a convocar una nueva elección, con garantías aseguradas, para que no se pueda volver a hacer trampa. Se expondrá a todos los países que han usado el sistema de votación trucado y la mayoría de la gente se levantará indignada.

Don Carlos cree que habrá un gran levantamiento social en el mundo, cuando la gente se entere que sus gobernantes utilizaron este sistema de votación trucado para usurpar el poder, y que la gente se va a enojar mucho, lo que obligará a los gobiernos a dimitir y a convocar nuevas elecciones con un nuevo sistema de votación por cadena de bloques que impida la manipulación y garantice resultados reales y fidedignos.

También revela don Carlos, residente en Marbella (Málaga) que muchos policías se han retirado del cuerpo en España porque el jefe les dijo que “no te pagamos para pensar, te pagamos para que cumplas órdenes” y eso es puro totalitarismo que será expuesto públicamente.

Explica don Carlos que la Unión Europea es un pilar del nuevo orden mundial, y lo que la coalición quiere hacer es permitir que esos países obtengan su independencia y libertad, porque eso forma parte del plan de Gesara.

La gente querrá regresar y construir su propio futuro, no con dinero de China, ni de Estados Unidos, ni de Europa, sino de su propia riqueza potencial humana y natural, porque con el reinicio tendrán suficiente dinero para reconstruir su sociedad y crear grandes obras en completa armonía y belleza.

NOTICIAS BREVES

El Banco Mundial pide al G-20 el alivio de deuda.- El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió el sábado al G-20 que no debería escatimar en recursos para proporcionar alivios de deuda permanentes a algunos países que afrontan aumentos desenfrenados del nivel de pobreza, ya que podrían repetirse los desastrosos ‘defaults’ o impagos de la década de 1980. “La reducción de la deuda y la transparencia permitirán una inversión productiva, clave para lograr una recuperación más temprana, más sólida y más duradera”, dijo Malpass a los líderes del G-20 durante una reunión por vídeo-conferencia.

Sidney Powell acusa de destruir pruebas.- La abogada Sidney Powell ha acusado al famoso sistema de votación de destruir pruebas que podrían demostrar la anomalía electoral. En la entrevista dijo que esta empresa está cerrando sus oficinas y mudándose. “Sin duda, están triturando documentos. Sólo Dios sabe qué más. Más de cien personas de la empresa han eliminado cualquier conexión con Internet.”

Demócratas abandonan el partido.- La nueva línea extremista que se ha instalado en el seno del Partido Demócrata comienza a ahuyentar a líderes históricos. El exlíder demócrata del Senado estatal de Minnesota anunció el miércoles que, junto a un colega, abandona el partido. Los senadores estatales Tom Bakk y Dave Tomassoni dijeron que están saliendo del Partido Demócrata-Campesino-Laborista (DFL), que es la rama del Partido Demócrata en el Estado.

Los votantes hispanos en Florida creen que hubo trampa.- En Florida, hay muchos votantes de habla hispana que creen que se están robando las elecciones de 2020. Han visto esto antes, por eso huyeron de lugares como Cuba y Venezuela. Algunos entrevistados por ‘USA Today’ también dijeron que nunca temieron que el totalitarismo se afianzara en las costas de Estados Unidos hasta este año electoral.

