Tras haber renovado de forma automática 2,13 millones de

demandas de empleo desde el estado de alarma, el SAE dejará

de aplicar esta medida excepcional el 31 de mayo

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación

y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha, bajo el slogan ‘Actualiza tu

demanda y aumenta tus oportunidades de empleo’, una campaña informativa

que tiene como finalidad animar a las personas usuarias a revisar los datos

que tienen registrados en su demanda de empleo y actualizarlos.

La campaña comprende cuñas en distintas emisoras de radio y mensajes en

las redes sociales corporativas. Esta información se ha ampliado también en

la web del SAE con el detalle acerca de qué datos y cómo pueden ser

modificados, bien de forma telemática o bien presencial previa cita.

El director provincial del SAE y delegado territorial de Empleo, Formación,

Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y

Universidades, Emilio Ortiz López, ha animado a las personas usuarias del

SAE en Almería “a actualizar los datos de su demanda de empleo, porque son

los que nos permiten asociar los perfiles con las ofertas de empleo que

gestionamos”.

Entre los datos que conviene revisar y poner al día están los intereses

profesionales de la persona demandante de empleo, sus datos de contacto o

de residencia si han cambiado, la experiencia profesional y formación que ha

adquirido, la disponsibilidad. el ámbito geográfico de la búsqueda de empleo,

etc. Para ello, las personas usuarias pueden acceder al Área de Gestión de la

web del SAE o la App del SAE, además de solicitar previa en su oficina en el

teléfono 955 625 695.

“Desde el comienzo de la pandemia y la primera declaración del estado de

alarma, el Servicio Andaluz de Empleo ha realizado un importante esfuerzo

para facilitar las gestiones relacionadas con la demanda de empleo, con el

objetivo de minimizar el impacto de las restricciones a la movilidad de las

personas usuarias y garantizar la seguridad de todos”, ha manifestado Emilio

Ortiz.

Entre estas, ha destacado la medida excepcional que se adoptó tras la

declaración del estado de alarma para la renovación automática de las

demandas de empleo, con el fin de que las personas usuarias no se vieran

perjudicadas causando baja en sus demandas y perdiendo por tanto derecho a

prestaciones debido a las restricciones de movilidad.

El 31 de mayo finaliza la renovación automática de demandas

Esta actuación ha permitido la renovación automática de 2,13 millones de

demandas de empleo desde mediados de marzo de 2020, y dejará de

aplicarse, según ha avanzado el delegado territorial, el próximo 31 de mayo. A

partir de entonces, los demandantes de empleo deberán volver a realizar esta

gestión en la fecha que les corresponda.

Para dar la máxima difusión a esta actuación se han puesto en marcha

distintas acciones de comunicación por distintos canales, como el envío a los

demandantes de empleo un SMS informando del fin de esta medida

excepcional y una campaña de difusión en la web del SAE, redes sociales y

medios de comunicación.

El SAE ofrece distintas alternativas, tanto telemáticas como presenciales, para

que los usuarios de sus servicios puedan realizar los trámites con todas las

garantías. La renovación de la demanda puede realizarse en el Área de

Gestión de la web y la APP del SAE, ya que no todos los Puntos de Empleo

están accesibles a causa de la crisis por COVID. Quienes no puedan realizar

esta gestión por medios telemáticos o necesiten modificar algún dato de su

demanda que requiere ir a la oficina de empleo, deberán pedir cita previa para

atención telefónica a través de citaempleo.es o en el teléfono 955 625 695.

Servicio ágil, sencillo y telemático

Las medidas, adoptadas desde el pasado marzo de 2020, han permitido que

las personas más afectadas por las crisis sanitaria hayan accedido a sus

prestaciones por desempleos, por ERTE, ayudas y ofertas de empleo, a pesar

de las dificultades.

De esta forma, además de los 2,13 millones de demandas renovadas

automáticamente, el SAE ha realizado casi 130.000 inscripciones de primeros

demandantes de manera telemática, ha gestionado más de 1,2 millones de

reinscripciones on line gracias a la flexibilización de los requisitos para este

trámite, y ha reforzado los canales de atención a la ciudadanía con más de

160.000 consultas respondidas.