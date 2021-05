El sacerdote Jesús Zapata presentó ayer su primera novela “Enamoradas de la Vida” en el Cine Municipal de Huércal-Overa. Un acto en el que estuvo arropado por el alcalde, Domingo Fernández, la concejal de Educación María José Viudez, los ediles María del Mar Meca, Belén Martínez y Adrián Ramos, junto a un nutrido grupo de vecinos del municipio.

El autor del libro destacó que en el mismo se recogen “vivencias son mi gente, con mi pueblo. La verdad es que cuando se leen pueden dar tristeza pero a la vez dan esperanza y están escritas con fe y con amor”. La novela está escrita en clave de “fe y esperanza para que sirvan de apoyo a las personas que se encuentran en situaciones similares, personas que han perdido a algún ser querido por el cáncer u otra causa y necesitan esa fuerza para salir de esta situación”.

Los vecinos de Huércal-Overa respondieron a la llamada del que fuera su sacerdote desde 2001 a 2003 “siempre he estado sorprendido del gran cariño con el que me trata Huércal-Overa y en este acto me lo han vuelto a demostrar”.

Han sido 25 años pensando en escribir esta novela que finalmente ha visto la luz tras el confinamiento, en ella se narra la historia de cuatro niñas que perdieron la vida hace varios años. “El libro está dedicado a la memoria de estas cuatro niñas: Cristina, Raquel, Belén y Mariló, a sus padres, abuelos, familiares, mi familia y amigos, y a la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer de Almería (ARGAR), que es donde irá destinado el dinero recaudado en la venta de este libro”, puntualizó el autor.

El alcalde, Domingo Fernández, felicitó a Zapata por su novela “siendo un auténtico placer haber podido acoger esta presentación hoy en nuestro municipio, en el que tanto cariño se te tiene y en donde somos tantos tus amigos”.

El libro se puede adquirir a través de la Asociación del Cáncer de Huércal-Overa.