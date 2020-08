Global Payment Initiative” (Iniciativa Mundial de Pago)

No se llama Sistema Financiero Cuántico QFS para disimular

El Reinicio Financiero Mundial lo están haciendo de tapadillo

La revolución digital está llegando a los pagos internacionales

Más de 200 entidades financieras participan en el ‘Swift-GPI’

Estará disponible para todos los clientes antes del final de año

La banca española adopta este sistema para sus pagos internacionales

Parece ser que el nuevo Sistema Financiero Cuántico QFS que sustituye al sistema ‘Swift’ clásico de pagos internacionales, sigue jugando a la política del disimulo para no asustar a los mercados de valores, como todos los elementos que forman parte del Reinicio Financiero Mundial, puesto que su nombre oficial es ‘Swift-GPI’. No es nada espectacular, puesto que no han querido que lo sea, ya que todo lo están haciendo de tapadillo. No soy el primero en dar esta noticia, puesto que la liebre la levantó el amigo Bertus, pero sí en ampliar esta información.

Este sistema fue lanzado al mercado en el año 2016, tal y como habían informado las fuentes del Reseteo, de que llevaba funcionando cuatro años. Pero no se implantó de golpe sino gradualmente comenzando al principio en algunos bancos y sólo en la banca secundaria, pero estará disponible para todos los clientes antes de final de año.

Este nuevo sistema supone una verdadera revolución digital en el mundo de los pagos internacionales según informa Raouf Soussi, responsable de la estrategia de pagos para clientes del BBVA, que ha sido pionero en España en la implantación del nuevo sistema.

MEJORAS

GPI es “Global Payment Initiative” o “Iniciativa Mundial de Pago”. Es la última iniciativa lanzada para mejorar la experiencia cliente-banco en el mundo de los pagos internacionales. Pero, ¿de qué mejoras estamos hablando exactamente? ¿qué facilidades aporta esta nueva iniciativa a las empresas?

Tradicionalmente las transacciones internacionales han estado envueltas por un halo de misterio. El elevado número de actores y de diferentes países que intervienen, así como la ausencia de un estándar común, hacen que el tratamiento y seguimiento de los pagos internacionales sea un proceso complejo de gestionar. Por un lado, eran difíciles de estimar la información del estado del pago, las fechas de entrega o el valor de la liquidación final. Por otro lado, la gestión de las incidencias asociadas a este proceso ha sido muy manual hasta ahora.

Actualmente, son más de doscientas entidades financieras las que participan en el GPI. Los bancos de todo el mundo se están movilizando desde hace años para que los pagos transfronterizos se realicen de manera rápida y sin fricciones. Una de las principales iniciativas es el GPI que Swift lanzó al mercado en el año 2016 con el fin de mejorar la experiencia de los clientes en el mundo de los pagos internacionales.

MÁS RÁPIDO Y TRANSPARENTE

El ‘Swift-GPI’ es un nuevo estándar que introduce una serie de mejoras significativas en el tratamiento de los pagos internacionales, lo que se traduce en un mejor servicio final al cliente. Esta nueva iniciativa facilita que los pagos se procesen de forma más rápida, y con total transparencia sobre los costes asociados, al mismo tiempo que permite conocer el estado de los mismos en todo momento, lo que favorece la eficacia operativa ante posibles reclamaciones de los clientes.

La transformación en el procesamiento de pagos internacionales se refleja en las respuestas que ‘Swift-GPI’ ofrece a las demandas actuales de los clientes:

¿Cuándo se efectuará el pago? El abono se produce en el mismo día en el que se inicia el pago (salvo cortes horarios), ayudando a reforzar las relaciones comerciales con los proveedores. Sin duda, uno de los puntos fuertes de GPI es la mayor rapidez.

El abono se produce en en el que se inicia el pago (salvo cortes horarios), ayudando a reforzar las relaciones comerciales con los proveedores. Sin duda, uno de los puntos fuertes de GPI es la mayor rapidez. ¿Cuánto cuesta procesar el pago? La nueva iniciativa tiene como característica fundamental la transparencia , dado que permite conocer en detalle el desglose de todos los costes asociados al pago, incluyendo los de cambio de divisas.

La nueva iniciativa tiene como característica fundamental la , dado que permite conocer en detalle el desglose de todos los costes asociados al pago, incluyendo los de cambio de divisas. ¿Dónde se encuentra el pago? La situación del pago con respecto a los bancos corresponsales está disponible en todo momento. Esta trazabilidad es posible gracias a la Referencia Única de Transacción de Extremo a Extremo (UETR) asociada a cada pago que conservan y comparten las distintas entidades que participan en el procesamiento de la operación. El proceso concluye con la confirmación del abono en la cuenta del beneficiario.

La situación del pago con respecto a los bancos corresponsales está disponible en todo momento. Esta es posible gracias a la Referencia Única de Transacción de Extremo a Extremo (UETR) asociada a cada pago que conservan y comparten las distintas entidades que participan en el procesamiento de la operación. El proceso concluye con la en la cuenta del beneficiario. ¿Cómo se identifica el pago? La información relativa al pago se mantiene inalterable y homogénea durante el proceso, es decir, los detalles proporcionados por el emisor son los mismos que los que recibe el destinatario gracias al compromiso establecido entre los bancos que participan en el ‘Swift-GPI’.

IMPLANTACIÓN

Seis bancos españoles adoptaron el servicio de pagos internacionales ‘Swift-GPI’, una iniciativa que proporciona una herramienta que mejora enormemente la experiencia de pagos a sus clientes al aumentar la velocidad, la transparencia y el seguimiento de los pagos internacionales de extremo a extremo.

Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank y Grupo Cooperativo Cajamar, por orden alfabético, que en conjunto representan cerca del 85% de los pagos internacionales en España, ya operan con el servicio de pagos ‘Swift-GPI’, que se ha convertido en la nueva norma para pagos internacionales.

El ‘Swift-GPI’ supone un nuevo modelo de pagos diseñado para satisfacer las necesidades y demandas de las entidades bancarias y sus clientes, que permite reducir el tiempo de procesamiento de pagos internacionales de días a minutos, incluso segundos. En la actualidad, más del 40% de los pagos GPI se abonan a los beneficiarios finales en menos de cinco minutos, y casi el 100%, en menos de 24 horas, incluyendo chequeos normativos y controles de cambio de divisas.

El ‘Swift-GPI’ es el mayor cambio en el ámbito de pagos internacionales en los últimos treinta años, mejora de forma drástica la experiencia del cliente al aumentar la velocidad, transparencia y trazabilidad de los pagos, facilita la conciliación y mejora la previsión y predictibilidad de la Tesorería.

Para los bancos, supone reducciones de hasta un 50% en tiempo y coste de investigaciones ante errores o incidencias de procesamiento en los pagos, lo que supone una mejora adicional en la experiencia del cliente en su relación con el banco. También supone una mejora para la industria bancaria, al proporcionarle un modelo que permite cubrir las necesidades y nuevas demandas de los usuarios de forma armonizada, rápida y sencilla.

Hasta la fecha, más de 470 grupos bancarios de todo el mundo –incluidos los 60 bancos más grandes del mundo– han adoptado el ‘Swift-GPI’, y a diario se envían cerca de un millón de pagos al día, por un importe de más de 300.000 millones de dólares a través de más de 800 corredores de pagos internacionales.

ZONA ÚNICA DE PAGOS

No confundir el ‘Swift-GPI’ con la ‘SEPA’ o Zona Única de Pagos en Euros (en inglés, “Single Euro Payments Area” o ‘SEPA’), es la iniciativa que permite, a particulares, empresas y organismos públicos, efectuar pagos en euros, sin utilizar efectivo, desde una cuenta situada en cualquier lugar de la zona, mediante un único conjunto de instrumentos de pago y con las mismas condiciones, eficiencia y seguridad con que se realizan en el ámbito nacional.

La SEPA inició su andadura en enero de 2008, con la entrada en funcionamiento de las Transferencias SEPA, a la que siguió en 2009 el lanzamiento de los Adeudos Domiciliados SEPA. Bajo una perspectiva geográfica, la SEPA abarca todos los países miembros de la UE, así como Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y Andorra.

La SEPA utiliza los códigos IBAN y SWIFT-BIC, como identificadores de las cuentas, y con posibilidad de incorporar información complementaria, estructurada o no, dependiendo de la naturaleza del pago.

El área SEPA está formada por 36 países: 28 estados miembros de la Unión Europea (pertenezcan o no a la eurozona) y cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), así como Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino.

Con la SEPA, los grandes bancos e intermediarios de medios de pago contemplan la eliminación de los aranceles regionales como una ventaja para su posible expansión, mientras que las entidades pequeñas, temen que sus mercados locales sean invadidos por la competencia exterior.

