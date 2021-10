La parlamentaria andaluza por el PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, ha urgido al Gobierno andaluz de las derechas una atención médica “real ya” y ha constatado, en la capital, que 11 días después de la “supuesta vuelta a la normalidad en la Atención Primaria” anunciada por PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, las citas presenciales con el médico o médica de cabecera “se siguen demorando 14 días o más, dependiendo del centro de salud”.

La diputada autonómica socialista, que ha atendido a los medios de comunicación esta mañana en los accesos al centro de salud Cruz de Carava en compañía de concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha trasladado que la capital “no es ajena a la situación de caos y colapso que está viviendo la Atención Primaria en Andalucía de la mano de PP y Ciudadanos”. “En las grandes poblaciones, como Almería, Roquetas de Mar o El Ejido, esta atención es caótica, los profesionales están desbordados y al límite de sus posibilidades”, ha reprochado Cruz Martínez a Moreno Bonilla y a su equipo.

El anunciado Plan de Atención Primaria del Gobierno andaluz de las derechas es “una falacia” porque “dese el punto y hora en los que no se refuerza el personal, tanto médicos y médicas como profesionales de Enfermería, no se puede hablar de ningún plan”, ha argumentado y ha añadido que, todo lo contrario, “los cupos están incrementándose, porque no se cubren las vacaciones, bajas ni jubilaciones”.

La ciudadanía, según la parlamentaria andaluza por el PSOE de Almería, “no puede más”. “Nos mintieron en marzo y nos vuelven a mentir, ahora, en octubre, cuando la realidad es que no podemos conseguir cita presencial con el médico el mismo día o al día siguiente, como ocurría antes de la pandemia”, ha insistido y ha reprochado a Moreno Bonilla que “fuese el primero en pedir que los campos estuvieran abiertos al cien por cien cuando todavía no podemos ver con normalidad a nuestro médico o médica de cabecera”.

Por su parte, el concejal del PSOE en Almería, Pedro Díaz, ha recordado que desde la llegada al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos “hemos visto cómo desaparecía un hospital público, el de Cruz Roja, hemos visto cómo nos quitaban el edificio de consultas externas de Torrecárdenas que dejó licitado el anterior gobierno socialista en la Junta por 10 millones de euros y cuyo contrato rompieron las derechas y, para colmo, ahora no podemos ver a nuestro médico cuando lo necesitamos”.

En este sentido, ha exigido al alcalde del PP que se ponga “de parte de la ciudad” y reclame al Gobierno andaluz una atención sanitaria normalizada. “A pesar de que tiene hilo directo con la Junta de Andalucía, no sabemos que le haya reclamado a Moreno Bonilla una solución a esta situación, tal y como sí ha reclamado en otras ocasiones a otras administraciones de diferente signo político al suyo actuaciones para la ciudad”, ha recordado Pedro Díaz.