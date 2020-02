El PSOE solicita la suspensión temporal de la elección del gerente de Ferial Vera hasta que se replanteen las bases del concurso

Gerez considera que se prima excesivamente la experiencia previa en la administración pública, hay demasiados componentes subjetivos y se vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad

El Grupo Socialista tacha de “inadmisible” que el ayuntamiento rechace sus alegaciones con el argumento de que los requisitos no han sido dictados por ningún órgano municipal cuando el proceso se ha llevado desde el Consistorio y el presidente de Ferial Vera es el propio alcalde

El Grupo Municipal Socialista remitió ayer un escrito al presidente de la empresa pública Ferial Vera para que “se anule temporalmente” la selección de su futuro o futura gerente y se proceda a la modificación de las bases del concurso. “El objetivo de esta decisión, ha asegurado el portavoz del PSOE, Martín Gerez, es que no haya duda ni sospecha alguna sobre la aplicación de criterios subjetivos que vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución”.

En opinión del Grupo Socialista, “a día de hoy, y si no hay rectificación, estos principios se están vulnerando”. Así se recogía en un escrito del pasado 26 de diciembre en el que ya se solicitaba esta suspensión. “Los motivos esgrimidos por el equipo de gobierno a estas alegaciones, añade Gerez, no han hecho más que ratificarnos en las sospechas; si estas no tienen fundamento es tan sencillo como replantearse ciertos puntos que pueden invitar a pensar que los requisitos se hacen a la carta para que un o una aspirante concreta acceda a la gerencia”.

En respuesta a las alegaciones, el Ayuntamiento remitió un comunicado con fecha 15 de enero, firmado por el Alcalde, y en lugar de contestarlas se limitó a indicar que las bases que son objeto de alegaciones no han sido dictadas por ningún órgano administrativo del ayuntamiento y por tanto no podían resolverlas. “Este argumento se cae por su propio peso y no es admisible desde el momento en que quien organiza, anuncia, administra y gestiona todo el proceso de selección es el ayuntamiento, no hay más que ir al Tablón de Anuncios y comprobarlo”. “Sin olvidar el detalle, ha añadido, de que el presidente de Ferial Vera es el propio alcalde, demasiadas coincidencias para no tener nada que ver”.

En opinión del portavoz socialista, “se trata claramente de una argucia para dilatar en el tiempo las alegaciones y no proceder a las modificaciones que redundarían en el rigor y transparencia de este proceso”. De hecho, con fecha del 3 de febrero, hay una Resolución del Presidente de Ferial VERA, firmada por el Alcalde, con el Listado de admitidos/excluidos, y el nombramiento y Convocatoria de la Comisión Técnica de Valoración para el desarrollo del proceso de selección del puesto de GERENTE, por supuesto obviando responder las alegaciones que se formularon.

En definitiva, añade el portavoz “todo este asunto, parece más un traje a la medida de alguien que un concurso movido por los méritos y las capacidades profesionales de quien ha de dirigir una empresa pública, que pagamos todos”.