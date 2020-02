El PSOE señala la “irresponsabilidad y nulo compromiso” del alcalde con los bomberos, que siguen sin formar para atender El Puerto

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha señalado “la irresponsabilidad y el nulo compromiso del alcalde y su equipo de gobierno del Partido Popular con los bomberos de la capital al no haberles facilitado aún la formación necesaria en incendios en buques y mercancías peligrosas para atender el Puerto de Almería” desde que, en octubre del año pasado, están obligados a prestar el servicio de extinción de incendios en las instalaciones portuarias a partir de la nueva firma de un convenio entre el Consistorio y la Autoridad Portuaria.

“La partida para formación de toda la plantilla municipal se ha reducido en 6.000 euros en los presupuestos municipales de 2020, que el alcalde ha sacado delante de la mano de Ciudadanos y Vox, y los socialistas llevamos un mes interesándonos en conocer con qué cantidad piensa hacer frente el Ayuntamiento a su parte de los gastos para la instrucción de los bomberos y sobre qué planificación temporal se tiene para hacerlo, sin que desde el Partido Popular hayan sido capaces de dar una respuesta”, ha remarcado Ramírez.

La edil socialista ha detallado que la Autoridad Portuaria, ante la falta de medios propios para la extinción de incendios, compensa el uso de ese servicio municipal hasta 2029 “dotando de un camión al parque, cosa que han hecho, y comprometiéndose a pagar la matrícula del curso sobre incendios en buque y mercancías peligrosas que los profesionales tienen que hacer para poder actuar con seguridad en unas circunstancias tan arriesgadas”.

Pero, ha continuado, “desde el gobierno municipal del Partido Popular no han recogido en ese acuerdo la financiación de la formación para el conjunto de la plantilla actual ni la previsión de hacer lo mismo según se incremente la misma, algo que tiene que hacerse durante los 10 años de vigencia del convenio”. “Además, tienen que hacer todavía lo más importante para poder, por lo menos, arrancar con los cursos que ya se tendrían que haber hecho: organizar que los bomberos puedan realizar esas formaciones dentro de su horario laboral, programar cuándo se van a llevar a cabo, y asumir la parte de financiación que les corresponde”.

Adenda y jornada laboral

Por todo ello, Ramírez ha trasladado la reivindicación de su grupo al gobierno municipal para que “tal y como ya expusimos en el pleno de aprobación del convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, se firme una adenda que garantice que todos los profesionales del Cuerpo reciben esa formación, también en el futuro” y para que, por otro lado, “lo hagan durante su jornada laboral”.

“Los bomberos que han querido formarse en alguna materia hasta ahora lo han tenido que hacer en su tiempo libre porque su jefe, que es el alcalde de Almería, no respeta sus derechos laborales, y sigue firmando acuerdos para ampliar su campo de prestación de servicios sabiendo que no hay personal suficiente”, ha expuesto. “Como no lo hay, las horas extraordinarias se han convertido en norma para cubrir los turnos y eso, sumado a que el PP no prevé partidas económicas suficientes, termina por dejarlos sin formaciones adecuadas como la relativa a incendios en buques y mercancías peligrosas”, ha resaltado.

Para los socialistas, esa situación “se tiene que revertir cuanto antes”. “Los bomberos ya han registrado por escrito, con toda la razón, su negativa a hacer formaciones fuera de su jornada laboral, y siguen esperando a que, tal y como venimos reclamando, se inicie ya el proceso para cubrir las 6 plazas de bomberos que llevan pendientes desde la Oferta de Empleo Público de 2018”. Porque es obvio “que el Cuerpo de Bomberos necesita, de manera urgente, de esa plantilla y más, y de formación adecuada para ejercer un trabajo en el que no se puede olvidar que exponen su vida”, ha concluido.