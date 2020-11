El portavoz socialista Manolo García culpó al alcalde, en el Pleno de este jueves, de todos los problemas sufridos con el proyecto por vincularlo a un convenio urbanístico por el que nunca se aseguró el cobro de los 16 millones de euros prometidos a cambio de aumentar la edificabilidad de una parcela para construir torres de más de 30 alturas

El portavoz del Partido Socialista de Roquetas de Mar ha valorado el Pleno solicitado por la oposición sobre los convenios del hospital, celebrado ayer jueves, y en el que para Manolo García “se constató el fracaso de Gabriel Amat y el PP con un proyecto que nunca quisieron hacer”. El portavoz socialista calificó de “rocambolesca” la historia del proyecto del hospital, 15 años tras los cuales “ni tenemos hospital y ni tenemos 16 millones de euros que podíamos haber tenido y que el equipo de Gobierno no ha reclamado”.

Para Manolo García “lo único claro tras estos 15 años es que seguimos sin hospital y la iniciativa del alcalde ha sido un rotundo fracaso”. Algo en lo que en su opinión ha tenido mucho que ver la idea de vincular el proyecto a un convenio urbanístico. “Como con la variante, que iba a ser la lotería para los propietarios de los terrenos, lo ocurrido con el hospital ha sido un fiasco, ya que tras aumentar la edificabilidad de la parcela del convenio para construir torres de más de 30 plantas a cambio de 16 millones de euros para el hospital, ahora nos encontramos con que no se exigieron suficientes garantías a los promotores para cobrar ese dinero”, ha denunciado.

De hecho, además de no haberse asegurado el cobro de los 16 millones pese a que el Ayuntamiento sí cumplió con el compromiso de aumentar la edificabilidad de la parcela, para Manolo García también ha quedado claro del repaso de toda la documentación que “Amat nunca quiso hacer el hospital, lo usó con fines electorales, pero sus propios informes desmienten que quisiera hacerlo”. Y es que, como dijo García en el Pleno, “una cosa es lo que dicen en los periódicos y otra lo que dicen los documentos oficiales”. En concreto, el portavoz socialista citó una memoria de alcaldía, en la que se aludía a la “grave crisis económica” para justificar la “inviabilidad” de sacar a licitación el proyecto. “Ustedes reconocieron que el convenio firmado no era viable”, les recordó a los populares.

También mencionó Manolo García la gran cantidad de declaraciones del alcalde y otros miembros del PP asegurando que los terrenos del hospital estaban a disposición de la Junta de Andalucía desde 2006, es decir, antes incluso de la firma del primer convenio urbanístico para su construcción. La documentación oficial nuevamente desmiente las declaraciones en prensa de Amat, ya que no fue hasta noviembre del año pasado cuando se puso, oficialmente y por escrito, a disposición de la Junta los terrenos para construir el hospital.

Por todo ello, el socialista lamentó la “manipulación” del PP de Amat durante todos estos años, culpando a la Junta de Andalucía de que no se construyera el hospital, al recordar que “liaron un galimatías con los convenios urbanísticos, siempre buscando el mayor beneficio posible para los promotores, a los que no se exigieron las garantías para cobrar el dinero; el propio Amat admite que el proyecto no es viable y dice que no se puede licitar la obra, y finalmente, cuando en 2017 saca el proyecto del cajón ante la cercanía de las elecciones, se empeña en pagar con dinero municipal la obra en lugar de exigir a la Junta que lo asuma, como le corresponde y como finalmente conseguimos los socialistas roqueteros tras varias reuniones en Sevilla”, recordó el dirigente socialista.

Pese a haberse conseguido que el proyecto lo pague la Junta, Manolo García lamentó que finalmente “todo este desastre del hospital nos acabará costando caro a los roqueteros”, dado el aumento de edificabilidad de una parcela por el que no se ha cobrado el dinero prometido, ni el PP está dispuesto a reclamarlo, y el “fracaso” de las gestiones a la hora de obtener los terrenos, ya que “ningún propietario ha aceptado el aprovechamiento del Z-SAL-01 tal y como ocurrió con la variante y finalmente ha habido que expropiar”.