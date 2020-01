El PSOE recomienda a Amat que solucione las actuales carencias en instalaciones y recursos antes de plantearse una Ciudad Deportiva en Roquetas de Mar

El PSOE de Roquetas de Mar, en boca de su portavoz, Manolo García, ha mostrado su extrañeza por la “evidente falta de rumbo” del equipo de Gobierno, que estos días “ha sacado del cajón el proyecto de la Ciudad Deportiva, que tenía olvidado desde hace casi 20 años”. Ante informaciones en las que se habla de reactivar este viejo proyecto, García ha reclamado al alcalde, Gabriel Amat, y concejal de Deportes, José Juan Rubí”, que antes de afrontar el enésimo proyecto faraónico sin garantías de éxito, se cubran las necesidades mínimas que requiere cada barrio, en muchos de los cuales el estado es de abandono total, con instalaciones saturadas y mal conservadas, y con equipos y clubes que se tienen que exiliar a Vícar y a otros municipios para poder competir y entrenar en condiciones”.

En este sentido, Manolo García ha preguntado a Gabriel Amat cuántos padres ha recibido en los últimos meses “alarmados por la pésima gestión de las escuelas deportivas municipales que ha hecho que muchos equipos se hayan desmantelado y muchos niños se hayan ido a practicar el deporte a otros municipios”. Por otra parte, el portavoz socialista ha denunciado “la opacidad en las cuentas de las escuelas deportiva y el retraso en el pago de las subvenciones a los clubes, que está obligando a los directivos a adelantar el dinero de su bolsillo”.

Haciendo un repaso a las instalaciones municipales, Manolo García ha recordado las denuncias realizadas por el Grupo Municipal Socialista en estos últimos años, citando las instalaciones tercermundistas del barrio de las 200 Viviendas, “en cuyos vestuarios se refugian indigentes, se practica la prostitución y el menudeo de drogas”, o las nuevas instalaciones de Los Cortijos de Marín, a las que califica como “mini-instalaciones” y “que han privado a los vecinos de un campo de fútbol que tenían y que ahora ha desaparecido”. Se ha referido así mismo a las pistas de tenis junto al Estadio Municipal Antonio Peroles que, “por una falta de previsión, no pueden ser homologadas al no reunir las condiciones que exige la federación, lo que impide realizar competiciones oficiales”. Sin olvidar el propio estadio, inaugurado para los Juegos del Mediterráneo de 2005 y al que el equipo de gobierno quitó el césped natural para sustituirlo por césped artificial, “decisión nefasta que lo único que ha conseguido es que equipos extranjeros de fútbol hayan descartado Roquetas de Mar como destino para realizar sus campañas de invierno. Por no hablar del abandono y deterioro de las pistas de atletismo, que hacen impracticable el deporte”, ha añadido el portavoz socialista; “o el caso del complejo deportivo Eva Lara, que se inauguró justo antes de las elecciones municipales de mayo y en el que siguen trabajando los albañiles, impidiendo la práctica del deporte en él”, “o la situación que sufren las pistas deportivas de Las Salinas, con el césped en mal estado, problemas de horarios, sin cubrir las gradas, con iluminación nocturna insuficiente y sin servicio de cafetería, como en el resto de instalaciones deportivas, en las que se han sustituido por máquinas expendedoras”.

Para el portavoz socialista, es una tomadura de pelo intentar presumir de que Roquetas es un referente en deporte cuando a las deficiencias apuntadas se suma el que con una población de cien mil habitantes haya solo una piscina municipal, cuando hay municipios con menos habitantes que tienen más de una.

Caso aparte le merece a Manolo García la situación del deporte en Aguadulce, que requiere una importante y urgente actuación municipal no prevista por el equipo de gobierno PP-VOX, que acabe con el déficit de instalaciones deportivas. Déficit que se visualiza en su Pabellón Máximo Cuervo, en el que cada tarde tres escuelas deportivas de distintos deportes comparten la misma pista, con el hacinamiento que comporta. En relación al campo de fútbol, para Manolo García es una dejación absoluta de Gabriel Amat que por falta de espacio deja cada año fuera a más de cien niños que, queriendo, no pueden practicar su deporte preferido. “Desde el PSOE llevamos años reclamando la reparación de las múltiples deficiencias –muy similares a las que sufren las instalaciones de Las Salinas–, la ampliación de las instalaciones existentes y la creación de nuevos espacios deportivos en la zona norte de Roquetas de Mar, donde se concentra la mitad de la población del municipio”, ha añadido el portavoz.

Para los socialistas, “tan grave como la nefasta gestión en las instalaciones deportivas es la política discriminatoria que lleva a cabo Gabriel Amat en relación con los distintos núcleos de población a la hora de organizar eventos deportivos, concentrando la mayoría en el centro de Roquetas y olvidando al resto del municipio, que también tiene derecho a disfrutar de los mismos”.

Y por concluir, Manolo García se lamenta que “un evento tan singular de Roquetas de Mar como es la celebración de las 100 Horas del Deporte, cada año vaya a peor y esté en caída libre por culpa de la gestión del Concejal de Deporte, el señor Rubí, al que el señor Amat sabrá por qué lo mantiene en el cargo”.

Para el portavoz socialista “si el deporte en Roquetas funciona es gracias a la labor y el trabajo de tantos deportistas, directivos, entrenadores y personal auxiliar que cada día lo hacen posible, y que efectivamente merecen ser cuidados y mimados, y no acreedores a tanta dejadez y mala gestión como la que está llevando a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular y Vox”.