El PSOE protesta ante la decisión unilateral del Ayuntamiento de retirar el arenero infantil del colegio Clara Campoamor de Huércal de Almería

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, Ángeles Castillo, ha solicitado una reunión con la nueva concejala de Educación, Almudena Serrano, para que informe al principal grupo de la oposición de los motivos que la han llevado a enviar una carta al CEIP Clara Campoamor en la que advierte a la dirección del centro que en una semana va a quitar el arenero del patio infantil del colegio.

La petición ha sido registrada esta misma mañana, ante el malestar que ha generado este anuncio entre los padres y madres del alumnado, que incluso se están organizando y están recogiendo firmas para mostrar su rechazo a la polémica medida.

Castillo ha lamentado que la concejala, de la que “aún se desconoce si pertenece o no a Ciudadanos”, haya tomado esta decisión de manera “unilateral, sin contar con la dirección del colegio ni con los padres y madres del alumnado”. La portavoz socialista considera que, al margen de los motivos que hayan llevado a la concejala a querer retirar el arenero, las formas no han sido las adecuadas, ya que “como mínimo tendría que haberse visto con la dirección del centro y con el AMPA para recabar su parecer ante tal medida, y no hacerlo de forma unilateral y sin el consenso de nadie”.

El Grupo Municipal Socialista confía en que la reunión que ha solicitado pueda celebrarse a la mayor brevedad posible “a los efectos de ser informados como principal grupo de la oposición y segunda fuerza política en el municipio” y espera, por lo demás, que en el futuro “no vuelvan a ser éstas las formas que utilice la nueva concejala con los vecinos y vecinas del municipio”.