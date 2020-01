El PSOE propone que el dinero que se iba a destinar al edificio de consultas externas de Torrecárdenas se aproveche para el Hospital de Roquetas

El Grupo Municipal Socialista de Roquetas de Mar ha presentado una moción en la que propone al alcalde del PP, Gabriel Amat, que “mueva ficha” para que los 10 millones de euros previstos para el futuro edificio de consultas externas del Hospital Universitario Torrecárdenas que el Gobierno de Juanma Moreno ha paralizado, puedan ser destinados al Hospital de Roquetas. “De esta manera, ese dinero no se perdería para la sanidad pública almeriense y el Hospital de Roquetas tendría una partida presupuestaria para este año, cosa que no se ha previsto en los presupuestos de 2020, pese a las constantes promesas del alcalde y presidente provincial del PP, al que no parecen haberle hecho mucho caso sus compañeros en Sevilla hasta ahora”.

García ha recordado que el proyecto de Torrecárdenas estaba ya licitado y adjudicado y las obras debían iniciarse este mismo año, pero el Gobierno de PP-Ciudadanos-Vox lo ha paralizado. “La filosofía de las derechas, que cuestionan el concepto mismo de la sanidad pública, les está llevando a replantearse todos los proyectos que dejó planificados o puestos en marcha el Partido Socialista desde la Junta de Andalucía”, ha denunciado el portavoz socialista, que espera que no pase lo mismo con el Hospital de Roquetas, que la Junta asumió tras las gestiones realizadas por el PSOE roquetero para evitar que el centro sanitario fuera sufragado con dinero municipal, como pretendía Gabriel Amat.

En este sentido, Manolo García ha recordado la “incertidumbre creciente” del proyecto del Hospital de Roquetas. “Que nuestro alcalde mencionaba todos los días, exigiendo a la Junta que empezara las obras, y que ahora parece no tener prisa en hacer, porque ni siquiera ha puesto a disposición de la Junta los terrenos, un año y medio después de la firma del convenio, pese a comprometerse a hacerlo en tres meses en su día”.

Para el edil del PSOE “hay un claro contraste” entre la actitud de Gabriel Amat cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía y ahora. “El alcalde ha pasado de querer fletar autobuses para manifestarse en Sevilla y exigir que le dejaran hacer el hospital con dinero de los roqueteros porque era muy urgente, a retrasar él mismo el proyecto con su lenta gestión de los terrenos, que siguen sin estar listos, y no abrir la boca ante la ausencia de partida presupuestaria este año para su construcción, más allá de conformarse con la colocación de una valla antes de las elecciones”, ha criticado Manolo García.

En este sentido, para el portavoz socialista “está claro que a Amat solo le interesaba el Hospital para enfrentarse a la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE, ahora que ya gobiernan las tres derechas, a nuestro alcalde se la han quitado las prisas y la defensa de los intereses de los roqueteros ha pasado a un segundo plano”. Mientras tanto, Manolo García ha asegurado que el PSOE de Roquetas “mantendrá la postura que ha tenido siempre, tanto cuando estaba el PSOE como ahora que están las tres derechas en la Junta, que no es otra que el Hospital se haga cuanto antes, que lo haga la Junta y que la gestión sea pública”.