Eva Quintana afea a PP y Cs que no quieran trabajar para ayudar a la economía familiar y, sobre todo, por quienes más lo necesitan

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra ha propuesto en pleno la modificación de la ordenanza de la tasa de basura al considerar “injusto” que las familias “paguen por un servicio que no se les presta”. Según la actual ordenanza, explican los socialistas, el devengo del servicio es trimestral. “Es decir si un vecino o vecina quiere dar de alta la basura de su domicilio o negocio el último día del trimestre debe hacerlo pagando todo el trimestre pasado, trimestre al que no se le ha ofrecido el servicio o esperar a que se inicie el trimestre nuevo”, ha argumentado la concejala socialista Eva Quintana.

Añade, además, que “si un vecino quiere dar de alta la tasa por recogida de basura en medio de un trimestre deberá pagar la totalidad del mismo sin haber disfrutado del servicio o tendrá que esperar otro mes y medio para pagar por el servicio completo, sin olvidar que hablamos tanto en caso de viviendas como en caso de locales comerciales”.

El equipo de Gobierno del PP ha desacreditado la iniciativa socialista aduciendo a que es “mucho trabajo para ellos el cobrar sólo por el servicio que se presta, votando en contra de esta propuesta, junto a Ciudadanos”, ha recordado Quintana, quien considera una “vergüenza” que “por la modificación de un sistema informático y de unas líneas en una ordenanza pasen estas cosas, pero ellos lo ven desde el otro lado, pues con el buen sueldo que se han autoasignado no tendrán ningún problema en pagar sus facturas”, les ha reprochado la edil del PSOE de Adra.

Además, los populares “tuvieron la desfachatez de mentir en el pleno de la corporación diciendo que el devengo actual es mensual, cuando claramente la ordenanza en su artículo 7.2 establece el devengo de las cuotas en conformidad con el apartado c del anexo con una periodicidad es trimestral”, ha subrayado Eva Quintana. El equipo de Gobierno del PP, en su opinión, justifica “con malas artes, que los abderitanos solo pagan un mes por el servicio que no se les presta, pero desde el PSOE Adra consideramos que los abderitanos no merecen pagar ni un solo día por algo que no se les ofrece”. Los socialistas insistieron en revisar las bonificaciones para familias con bajos recursos “pero el PP y Cs hicieron caso omiso a nuestras peticiones”, ha lamentado la concejala.