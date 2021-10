El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería va a solicitar la celebración de un Pleno Extraordinario para tratar el “grave colapso” que sufren, por la gestión del equipo de Gobierno del PP, los planes provinciales del Área de Fomento. Así, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha desvelado que a fecha de hoy –más de dos años después del inicio de su mandato- y según los propios datos de la institución provincial, desde 2019 el equipo que lidera Javier Aureliano García “tan sólo ha contratado 9 obras” lo que supone “un 3,7% del total de la inversión prevista” y, para mayor aportación, no se ha concluido ninguna de ellas. “Hoy sólo figuran 34 expedientes de licitación, que suponen un 14,9% del total de la inversión” prevista en los planes provinciales.

Atendiendo a lo ejecutado sólo en 2021, Lorenzo Cazorla, asegura que de los 41 millones de euros previstos para obras en los 103 municipios, tan sólo se ha ejecutado un 23%. El portavoz socialista ha llamado la atención, igualmente, sobre el hecho de que en el Capítulo 6 –de inversiones totales para 2021- los créditos consignados son de 91 millones de euros, pero a día de hoy “sólo están comprometidos 24 millones, un triste 26%” de ejecución a falta de dos meses para concluir el año. “Un 74% de los fondos disponibles están ociosos, se trata de 67 millones de euros que deberían estar ya invertidos en los municipios”, ha reclamado el portavoz socialista.

“Queremos pedir explicaciones y, sobre todo, soluciones, a la situación de incapacidad, bloqueo y falta de interés o falta de respeto que está provocando el equipo de Gobierno del PP, que no atiende ni respeta sus obligaciones y responsabilidades institucionales para con los municipios”, ha lamentado y ha valorado que el ritmo de gestión en la contratación “es inadmisible y ya no valen excusas para los ayuntamientos que necesitan con urgencia las inversiones”. “Las redes de abastecimiento, de saneamiento, los edificios de servicio público o las eficiencias energéticas no son un capricho y la ciudadanía tiene derecho de disfrutar ya de ellos, que no están a su disposición porque los políticos del PP están entretenidos y son incapaces”, ha censurado.

Lorenzo Cazorla ha recordado al presidente de la Diputación que presentó “en un pomposo acto rodeado de alcaldes y alcaldesas” el Plan de obras y servicios para inversiones en los municipios de la provincia por un importe de 71,6 millones de euros para los cuatro años de gestión y, ha subrayado, que 25 millones de euros de esa cantidad serían aportados por los municipios.

Las obras “son seleccionadas por los ayuntamientos en base a sus necesidades de atención a la ciudadanía tratándose de inversiones de alta prioridad e imprescindibles para una correcta prestación de los servicios públicos que son competencia municipal”, ha argumentado el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería quien ha recordado que los fondos económicos de los que dispone la institución que gestiona el PP, además de los ayuntamientos, proceden de aportaciones del Gobierno de España.

“La mayoría de los alcaldes y alcaldesas ya no confían en que las inversiones lleguen, ni siquiera, para final del mandato”, ha asegurado y ha afeado al PP que aun estando los fondos disponibles desde 2019 “no ha sido capaz de cumplir lo que prometió en tiempo y forma”. “El PP nos tiene acostumbrados a retrasos en la gestión, pero ahora se añade el absoluto desinterés de Javier Aureliano García Molina en ocuparse del verdadero sentido que tienen las diputaciones, que es prestar servicios a los municipios”, ha reprochado y ha lamentado que el presidente de la Diputación y su equipo “confunden la responsabilidad de sus cargos al día siguiente de jurarlos” estando “ocupados solo y exclusivamente en su continuidad política y en su representación personal”.