Alfonso: “Nos preocupa porque afecta a los mismos grupos de riesgo y, al disminuir las defensas, puede incrementar la gravedad de ambas enfermedades”

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Antonio Alfonso, ha anunciado hoy la presentación por parte de su grupo municipal de una moción al próximo Pleno del Consistorio en la que se solicita al alcalde una mayor implicación en las medidas sanitarias relacionadas con la gripe, al coincidir este año con la pandemia del COVID-19.

En concreto, los socialistas reclaman al mandatario popular a que ponga en marcha una campaña de concienciación para conseguir que se vacune el mayor número posible de personas, sobre todo aquellas que se consideran de riesgo, sobre todo personas mayores, con patologías, y embarazadas, así como sanitarios, bomberos, policías, cuidadores de personas dependientes, y, entre otras cuestiones, que inste a la Junta de Andalucía a adelantar al máximo el programa de vacunación antigripal.

Salud no Responde

De manera particular, el PSOE reclama a través de esta moción que, desde el Ayuntamiento de Almería, se inste a la Junta de Andalucía a recuperar los niveles de prestación de servicios sanitarios y programas de Salud Pública. “Sabemos que, hoy por hoy, Salud no Responde y por eso, desde el PSOE consideramos que es importante que el Ayuntamiento y este alcalde del Partido Popular hagan todo lo que esté en su mano para que la gripe no cause mayores estragos en nuestra ciudad y que los almerienses tengan la confianza de que cuentan con un Servicio de Salud Pública que sí que les responde”, ha añadido el concejal socialista.

Según José Antonio Alfonso, “en los tiempos tan difíciles que vivimos por el COVID-19, la sociedad y las instituciones debemos implicarnos para superar la enfermedad y recuperar la normalidad sanitaria, social y económica, y nuestro Ayuntamiento no puede quedarse atrás”.

Gravedad

“A los concejales del PSOE, como a todos los almerienses, nos preocupa la coincidencia en otoño e invierno, de la COVID-19 y la gripe, porque afectan a los mismos grupos de riesgo, tienen síntomas semejantes y, al disminuir las defensas inmunitarias, puede incrementar la gravedad y letalidad de ambas enfermedades”, ha manifestado. Por eso considera que”este año la Junta de Andalucía tiene que intensificar la campaña antigripal para evitar el colapso de nuestros dispositivos asistenciales, garantizar unos servicios sanitarios eficaces y, lo que es más importante, evitar la muerte de muchas personas”.

En este sentido, ha recordado que “el Gobierno de España ha enviado financiación adicional para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia a la Junta de Andalucía” y que, a pesar de ello, el gobierno de las tres derechas en Andalucía, durante el verano ha cerrado gran parte de las consultas de Atención Primaria y Urgencias, y ahora es casi imposible conseguir una cita con el médico de cabecera”.

“Como consecuencia de la mala gestión del PP al frente de la Sanidad Pública Andaluza, se están paralizando programas de salud y se está impidiendo el acceso igualitario a los servicios sanitarios, por lo que tenemos que evitar que la gestión de la campaña Otoño-Invierno de la Sanidad Pública andaluza sea un desastre”, ha asegurado.

Situación excepcional

A juicio del responsable socialista, “estamos ante una situación excepcional en la que todos debemos arrimar el hombro, también el alcalde de Almería del Partido Popular, que debe implicarse activamente para conseguir que la coincidencia de la gripe y el COVID no tenga consecuencias más dramáticas que las que ya estamos viviendo por la pandemia”.

A este respecto ha querido expresar un mensaje de “ánimo a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido a consecuencia de la pandemia, de esperanza a aquellas personas que actualmente padecen la enfermedad y de solidaridad y gratitud a los profesionales de la Sanidad Pública Andaluza por el gran esfuerzo que están realizando”.