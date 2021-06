El PSOE de Almería ha reclamado hoy al alcalde de Turre, Martín Morales (Turre para la Gente) que recapacite y dé cumplimiento al acuerdo de alternancia en la Alcaldía que firmó con el PSOE tras las elecciones municipales de 2019 y que preveía que la candidata socialista a la Alcaldía y hasta ahora teniente de alcalde, María Isabel López, estuviera ya a estas alturas rigiendo el municipio.

Los concejales del PSOE de Turre, respaldados por el secretario de Organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez, han comparecido públicamente para explicar las razones por las que este lunes registraron en el Ayuntamiento la renuncia a las competencias que ostentaban hasta ahora y a todas sus retribuciones, por lo que actualmente ya no forman parte del equipo de gobierno y han pasado a la oposición.

El secretario de Organización del PSOE provincial ha censurado la negativa de Morales a cumplir el acuerdo que suscribió en 2019 y ceder la vara de mando a López. “Entendemos que en la vida y en la política no todo vale, no vale comprometerse con un equipo de personas y con un municipio en general y, cuando toca cumplir con lo firmado, no cumplirlo, no hacer lo que se había acordado”, ha manifestado. Martínez ha advertido de que, con decisiones como la que ha tomado Morales, “se traslada una mala imagen al conjunto del municipio y a la democracia en general” y le ha recordado al todavía regidor que “los vecinos y vecinas de Turre necesitan a personas al frente del Ayuntamiento que cumplan con sus compromisos, personas leales y comprometidas”.

Por la estabilidad

Por su parte, la concejal socialista María Isabel López, a la que correspondía haber accedido ya a la Alcaldía, ha lamentado que Morales haya “obligado” a los concejales del PSOE a renunciar a sus competencias y sus retribuciones, por su negativa repentina a ceder el puesto.

María Isabel López ha asegurado que los concejales del PSOE renunciaron ayer a sus competencias “con todo el dolor del alma”, ya que “Turre se merece una estabilidad y nueve concejales en la oposición y dos en el equipo de gobierno no la dan”. En este sentido, ha defendido que “Turre tenía estabilidad cuando estábamos cumpliendo con el acuerdo que firmamos en 2019”, por lo que ha invitado a Martín Morales a que recapacite y permita que el municipio siga avanzando.

López ha recordado que la causa abierta contra ella por un vendedor de turrones al que la Policía Local no le permitió ubicar su puesto en el lugar que pretendía “se remonta a 2018”, por lo que ya era conocida por Martín Morales cuando firmó el pacto de alternancia en la Alcaldía en 2019.

“Con mi voto, Martín Morales fue investido como alcalde; durante estos dos años, he participado en las juntas de gobierno, he aprobado presupuestos, he votado en los plenos, me ha delegado competencias suyas, he sido alcaldesa en funciones… y todo esto con la causa abierta”, ha rememorado. “Hasta ahora esto no había supuesto ningún problema, ¿y ahora sí? Para todo lo demás mi voto sí ha sido válido, ¿y ahora no? Lo vemos como una excusa”, ha señalado.