Martín Gerez recuerda que los contratos se han hecho con el “informe desfavorable” de la Intervención al carecer de bases vigentes para ello

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera ha reprochado al equipo de Gobierno del PP que haya contratado a 16 personas, procedentes de la Bolsa de Empleo Social, para destinarlas a labores de limpieza de centros municipales justo el mismo día en el que, por sentencia judicial, debía readmitir a las trabajadoras encargadas de esos menesteres – edificios públicos y colegios-.

El portavoz del PSOE veratense, Martín Gerez, recuerda que el pasado 26 de abril, el Juzgado de lo Social número 5 de Almería emitió una sentencia a favor de varias trabajadoras de la limpieza de edificios municipales y colegios públicos en el paro desde finales de agosto de 2020, condenando al ayuntamiento a su readmisión y al pago de los salarios que habían dejado de percibir desde entonces. En caso contrario, debería despedirlas definitivamente e indemnizarlas con determinadas cantidades “lo que también implica, obviamente, la pérdida de su derecho de subrogación de sus empleos por la nueva empresa que se adjudique el contrato del servicio”.

Los socialistas afean al alcalde del PP que ese mismo día y, además, “con el informe desfavorable del Interventor municipal” por la “inexistencia” de bases regulatorias vigentes, el regidor veratense firmara un decreto aprobando la contratación de 16 personas de la Bolsa de Empleo Social para destinarlas a la limpieza de ‘centros municipales’, “en tanto aún no está en tramitación la licitación del contrato que debería sustituir al que venció en agosto de 2020, aunque parezca mentira ha pasado la friolera de nueve meses desde entonces”, ha censurado Martín Gerez.

La gestión de esta bolsa de empleo, subraya el portavoz socialista, se regula por unas bases que se aprobaron en mayo de 2019, con una vigencia y validez “hasta la aprobación y publicación de otras nuevas para el año 2020”, y dado que el PP local “ha sido incapaz o no ha tenido interés para preparar y publicar dichas bases sustitutorias durante todo el año pasado, los 16 contratos que han hecho el pasado 26 de abril no estarían cubiertos”.

Añade que la finalidad de la bolsa social es la de “facilitar una ayuda puntual a las familias con mayores dificultades socioeconómicas, poniendo para ello una parte de la oferta de empleo temporal del ayuntamiento al servicio de la comunidad, pero nunca dejar sin trabajo y sustituir a otras personas como ha sido el caso”.

Gestión “poco transparente” del PP

El equipo de Gobierno hace, en su opinión, una gestión “poco transparente” de la bolsa social y ha puesto como ejemplo el hecho de que modificaran las bases para prolongar los contratos hasta seis meses, en lugar de tres como máximo, para “beneficiar al mayor número de personas debido, precisamente, al carácter social de esta bolsa”. “Si a ello unimos que aún no han preparado las bases de este año 2021 y que ya han agotado el presupuesto, han sido muchas las personas que no han podido optar a ninguno de los puestos de trabajo que se han ido cubriendo; en todos los casos con un horario laboral de 37,5 horas semanales y el salario mínimo interprofesional vigente, que tal como están las cosas no está mal”, ha defendido.

El Grupo Municipal Socialista solicitó información actualizada sobre la bolsa y, a 3 de mayo, 63 personas estaban contratadas, pero “el equipo de Gobierno no supo especificar en qué, concretamente, tan sólo que estaban adscritas al área de la Brigada de Obras”. “También sorprende que con un presupuesto de 350.000 euros para 2020, ampliados en 132.000 más al final del mismo, el gasto total de la partida en el ejercicio pasado fuera de 570.839,80 euros, lo que para nosotros una cifra incomprensible y sin justificación real”, ha lamentado el portavoz del PSOE.

“En este galimatías, siguen siendo reiteradas las situaciones que se viven diariamente en las calles de nuestro municipio con grupos de trabajadores sin nada que hacer, o concentraciones para cualquier tarea insignificante, aunque siempre con grandes reportajes de prensa detrás”, ha censurado y cree que estas situaciones se podrían corregir “con una buena y racional planificación de las tareas a realizar”.