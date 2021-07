Su nombre se habría incluido a posteriori en el seguro, al tiempo que se le abonaba a la compañía un suplemento de más de 12.000 euros

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Vera ha lamentado el oscurantismo que rodea el accidente sufrido el pasado mes de febrero por una voluntaria de Protección Civil del municipio, que a día de hoy aún no tiene asistencia de la compañía aseguradora con la que el Consistorio tiene suscrito un convenio de responsabilidad civil. Esta voluntaria de Protección Civil resultó accidentada en acto de servicio y desde entonces está en tratamiento médico, sin que pueda trabajar ni hacer su vida normal según sus propias manifestaciones.

Unas semanas después de transcurrido el accidente y “a la vista de la poca información oficial al respecto”, el Grupo Socialista pidió explicaciones sobre lo ocurrido, formulando una pregunta oral en el pleno ordinario de marzo que el alcalde eludió responder en aquel momento.

Para terminar de sembrar confusión sobre lo ocurrido, el 7 de abril, un decreto de Alcaldía ratificaba con carácter retroactivo al 1 de enero el listado de voluntarios integrantes de la Agrupación Local de Protección Civil, incluyendo en el mismo a la voluntaria accidentada, y de paso comunicándolo a la compañía aseguradora para que actualizara el seguro con las personas incluidas y con efectos retroactivos a esa fecha.

La respuesta escrita a la pregunta oral formulada en el pleno de marzo no se obtuvo hasta finales de mayo. “En su tardía respuesta, el alcalde nos confirmó la veracidad de los hechos y también deslizó que ‘puede’ que la accidentada no estuviera incluida en la póliza de responsabilidad civil contratada por el Ayuntamiento para proteger a los voluntarios de Protección Civil, añadiendo que se habían hecho gestiones con la compañía aseguradora y ésta había abierto un siniestro”, ha relatado el portavoz socialista, Martín Gerez, que lamenta que aquellas explicaciones no vinieran ni siquiera acompañadas de la documentación que se había solicitado y que incluía una copia de la póliza, con las condiciones particulares, y la relación de asegurados a 31 de diciembre de 2020.

“En todo caso nos parece sorprendente que una compañía aseguradora acepte a una asegurada con carácter retroactivo, más aún si ya conoce de antemano que está accidentada y va a tener que pagarle una indemnización, por ello creemos sospechoso que posteriormente, el 21 de mayo pasado, el alcalde volviera a firmar otro decreto, y lo que es grave con un informe desfavorable del Interventor, para autorizar un suplemento de regularización del seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento, contratado con la misma compañía, y por la exagerada cantidad de 12.383,68 euros, lo que dada la coincidencia y la secuencia de los hechos nos lleva a preguntarnos muy seriamente si ese suplemento es la compensación para que el seguro se haga cargo, de forma extraordinaria, de las reclamaciones de la voluntaria de Protección Civil accidentada”, ha señalado Gerez.

El portavoz socialista añade que, según la información que ha podido recabar su Grupo, la persona afectada se encuentra abatida y afectada por el desinterés mostrado, tanto por el alcalde como por los concejales responsables de Protección Civil, por su estado de salud y por los problemas que el accidente le ha acarreado y aún no ha recibido ningún ofrecimiento de atención por parte de la compañía aseguradora, “aunque suponemos que ésta sí ha cobrado ya el suplemento acordado”.