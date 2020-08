El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha criticado la última decisión caciquil de la concejala de Participación Ciudadana, Paola Laynez, contra la asociación de vecinos San Isidro y San Gabriel del barrio de Regiones a la que ha dado un plazo de diez días para desalojar el inmueble, sin tener en cuenta que durante cuarenta años la asociación ha gestionado el local con autorización municipal y dinamizando el barrio con acierto y sin descanso.

“Sorprende la actitud de la concejala Laynez, pues parece que ha decidido que determinados centros vecinales sean gestionados por las asociaciones que ella de forma arbitraria elige, pero que en el barrio de Regiones la decisión no haya sido esa, queriendo tomar el control de la gestión y generando un problema en el barrio”.

A juicio del concejal, “no puede haber dos varas de medir según con qué barrio o con qué asociación estemos trabajando, porque todas deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades y el Ayuntamiento no puede tomar decisiones arbitrarias injustas y con fines espurios”

A este respecto, Ruano ha recordado que “en sesión plenaria del 10 de febrero del año 2020, el PSOE presentó una moción para que el Ayuntamiento creara una ordenanza municipal de uso y cesión de los centros vecinales y nos dotáramos de una herramienta legal para todo el movimiento asociativo con el fin de que todos los centros vecinales estén perfectamente reglados en su uso y funcionamiento, evitando así decisiones arbitrarias e interesadas con el único propósito de torpedear la labor de quienes no muestran afinidad política”. Sin embargo, en aquella sesión plenaria el PP votó en contra de la moción y de los intereses de todo el movimiento vecinal.

Al PSOE le preocupa el silencio que el Alcalde de Almería mantiene tras la decisión del Área de Participación Ciudadana de practicar un desahucio en el barrio de Regiones sin contar con el Comité Vecinal y, por consiguiente, el silencio cómplice del primer edil ante un atropello de enormes consecuencias a los miembros del Comité Vecinal.

Ruano ha denunciado la parálisis interesada en la que se encuentra el movimiento vecinal, provocada por el PP, después de que no se haya creado el Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, no se hayan renovado las Juntas Municipales de Distrito, no se haya actualizado el registro de asociaciones y se esté incumplimendo de forma sistemática el Reglamento de Participación Ciudadana teniendo a la Comisión de Quejas y Sugerencias adscrita al Área de Presidencia y no al de Participación Ciudadana que es donde debe estar.

Por último, el concejal socialista Antonio Ruano ha indicado que “el Área de Participación Ciudadana es un barco a la deriva, sin capitán al frente que corrija los despropósitos y los continuos atropellos a la esencia misma de la participación de los almerienses en la vida municipal. Una cosa es participar y otra controlar y ahí es donde dedica todos los esfuerzos la señora Laynez, tratando a las asociaciones según las considere ella afines o no y ninguneando al Comité Vecinal y sus representantes”