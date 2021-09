Valverde critica que el equipo de Gobierno se niegue a apoyar iniciativas socialistas que beneficiarían a muchos vecinos de ambos barrios

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado la postura del equipo de Gobierno del PP y, en particular, del alcalde, de negarse a apoyar sendas mociones del PSOE que implicaban la realización de unas pequeñas mejoras en los barrios de Cortijo Grande y de Pescadería, en particular, en la Plaza Pavía.

Adriana Valverde ha criticado que el PP con su postura en el Pleno de hoy “dice no a los vecinos de ambos barrios” puesto que las dos iniciativas del Grupo Socialista venían a respaldar los escritos que los vecinos de las dos zonas han registrado en el Ayuntamiento de Almería.

Según ha explicado Valverde, en el caso de Pescadería, donde el Grupo Socialista proponía una serie de actuaciones de mejora en la Plaza Pavía, “hemos recogido las peticiones que ha realizado la Asociación de Comerciantes, no son iniciativas nuestras, sino de los vecinos, de las personas que día a día trabajan allí y conocen bien sus carencias y necesidades “.

“El alcalde, con su actitud, no dice no al Grupo Socialista, dice no a pequeñas demandas muy coherentes por parte de esos comerciantes que, además, no supondrían un gran coste para el presupuesto municipal”, ha expresado la portavoz socialista. Se trataba de dotar al mercado de un circuito de sombra, mejorar su iluminación, facilitar zonas de aparcamiento y aumentar el mantenimiento y la vigilancia de la zona.



Cortijo Grande

La moción sobre Cortijo Grande también ha sido rechazada por el PP durante el Pleno, y tal y como ha explicado Valverde, “su origen fue una visita que realizamos los concejales socialistas al barrio y recogimos las reivindicaciones de los vecinos con los que pudimos comentar el estado de varios puntos de la barriada”.

“Pequeñas cuestiones como reponer arbolado, adecentar zonas verdes o limpiar un solar de farolas” han contado con el no del alcalde y el resto de concejales del PP, ha insistido la portavoz socialista, quien ha concluido que “esta negativa no nos va a desalentar en nuestra labor de seguir recorriendo la ciudad, sus barrios, sus calles y de seguir recogiendo el malestar de los ciudadanos cuando así nos lo trasladen”.

Videos: