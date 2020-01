El PSOE lamenta el fallecimiento de un ‘sin techo’ durante el temporal y pide al alcalde una Unidad de Calle “estable y con personal propio”

Alfonso se interesa por el dispositivo específico de los servicios sociales para la borrasca y sobre el planteamiento de alojamientos alternativos al albergue.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Antonio Alfonso, ha lamentado el fallecimiento de un ‘sin techo’ durante el último temporal como consecuencia de una hipotermia y ha pedido al alcalde una Unidad de Calle “estable y con personal municipal propio” para poder trabajar con un colectivo tan sensible sin estar a expensas de programas puntuales, tal y como sucede ahora.

Para Alfonso, “no se entiende cómo desde el Ayuntamiento no se mantiene una unidad de calle estable y con plantilla propia, y tenga esa atención personalizada que requiere un colectivo tan sensible al albur de programas puntuales como sucede hasta el momento, o de anuncios de convenios con entidades sociales, a las que, claro está, que se tiene que agradecer su colaboración fundamental, pero que no pueden venir a suplir la responsabilidad propia de las administraciones a la hora de actuar”.

En ese sentido, los socialistas han recordado que dentro de esos convenios con entidades sociales “se planteó a finales de 2018 la posibilidad de buscar alojamientos alternativos para las personas sin hogar que, como sabemos que pasaba en este caso, no quieren acudir al centro municipal de acogida”. Una cuestión de interés “en la que nos volveremos a interesar para saber si hay resultados o se ha desistido por parte del gobierno municipal”.

Por último, José Antonio Alfonso también ha precisado que requerirán al gobierno municipal “información sobre el dispositivo específico planteado desde los servicios sociales municipales y por parte del resto de departamentos que pudieran estar implicados de cara a esta tormenta, que conllevaba el clima más adverso posible dentro de lo que viene a ser el invierno en Almería”.