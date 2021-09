Los vecinos de Almería quieren ver a la policía local en sus calles y la ciudad no se puede permitir más demora en la incorporación de tantos efectivos dedicados a la seguridad

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha instado al alcalde del PP a incorporar “de manera inmediata” a los nueve agentes de la Policía Local de la OPE del 2018 que, por sus características, pueden ocupar ya la plaza. Según explica la edil, los 48 policías locales que finalizaron la fase de oposición en junio pasan a la fase de formación en octubre. Legalmente, tras la fase de oposición, continúa, el curso de ingreso sólo tienen que realizarlo los que no tuvieran esta formación realizada en los últimos 5 años y, de los 4 aspirantes hay 9 que ya son agentes en otras ciudades y cumplen, por lo tanto, con este requisito para que les exoneren de este curso de formación.

“El sistemático maltrato al que el equipo de Gobierno del PP ha sometido a estos aspirantes a Policía Local ha sido y es más que evidente, y ahora se vuelve a practicar, puesto que a los nueve policías locales se les impide empezar a trabajar de forma inmediata pese a que la normativa lo permite”, ha defendido Amparo Ramírez y recuerda que esta misma situación ya se ha producido y se saldó de la manera en la que indican los socialistas. “Dos policías locales de Almería que aprobaron en el año 2005 y otros tres que aprobaron en 2007 acreditaron haber hecho el curso de ingreso hacía menos de cinco años y el ayuntamiento les nombró funcionarios de carrera, tomaron posesión inmediatamente y se incorporaron a la plantilla, sin necesidad de esperar a que el resto de aspirantes hicieran el curso”, ha rememorado.

La concejala socialista por el PSOE de Almería ha trasladado las diferentes situaciones en las que se encuentran los 48 policías locales. El proceso, dice, se ha demorado tanto que “muchos de estos seleccionados han superado pruebas para ocupar plazas de policía local en otras ciudades y ya hay uno que ha renunciado a la plaza” y se espera que próximamente se produzcan

más renuncias que se podrían traducir en dejar plazas vacantes. Por otro lado, continúa, hay 38 policías “que tendrán que ir a Sevilla a realizar la formación presencial que podrían haber realizado en la Escuela de Formación de la Policía Local de Almería, con el desajuste que esto puede producir en los seleccionados y a pesar de estar todo dispuesto para realizarla en Almería”. Finalmente, es encuentra el caso de los nueve policías locales restantes que “son policías en activo que realizaron el curso de formación hace menos de cinco años y, por lo tanto, están legalmente exentos de realizar de nuevo esta formación” pero, desde el ayuntamiento les han comunicado que su incorporación se producirá cuando lo hagan el resto de compañeros, que será dentro de 9 meses cuando finalicen la formación.

“Lo que exigimos al alcalde es la incorporación inmediata de estos 9 policías locales, porque los vecinos de Almería quieren ver a la policía local en sus calles y la ciudad no se puede permitir más demora en la incorporación de tantos efectivos dedicados a la seguridad”, ha defendido la concejala socialista quien considera que “lo que no puede pretender el PP es pagar los millones de euros que ha de pagar en sentencias, por su mala gestión, con el dinero que se ahorra de la incorporación de efectivos”. “Un ayuntamiento no puede jugar con la seguridad de los ciudadanos porque luego pasa lo que pasa”, ha concluido.

Audio: