El PSOE insta a Amat a reaccionar ante el “demoledor” informe que sitúa a Roquetas entre los municipios más desiguales y que más se han empobrecido de España

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha instado una vez más al alcalde, Gabriel Amat, y su equipo de Gobierno del PP, a “corregir” el rumbo de las políticas municipales cuyos resultados “se están viendo en cada vez más informes que alertan del empobrecimiento, el aumento de la desigualdad y la falta de iniciativa de Roquetas en todos los campos”. El informe más reciente conocido estos días, sitúa a Roquetas de Mar como el segundo municipio de España que más se empobreció entre 2011 y 2014, y el noveno con mayor desigualdad de España.

Unas conclusiones que para Manolo García son “demoledoras” y que son “el triste balance de este cuarto de siglo de gobierno del PP dirigido por el señor Amat”. Una “deriva” que “ya veíamos todos, salvo el propio Amat y su equipo del PP que o no lo veían o no lo querían ver”, ha afeado el portavoz socialista.

Manolo García cree que las causas de esta “dramática radiografía” están en la apuesta “exclusiva” del PP de Gabriel Amat por el “ladrillo”. “Durante todos estos años lo único que le ha interesado, su única apuesta y esfuerzo ha estado en la promoción urbanística, que como todos sabemos ya, es pan para hoy y hambre para mañana”, ha advertido García, quien considera que “no se han potenciado en estos años nuestros sectores productivos tradicionales ni se ha atraído otros nuevos”.

Según el portavoz socialista, la agricultura ha perdido fuerza en la economía roquetera, con el cambio de gran parte del suelo para construir viviendas “muchas de las cuáles a día de hoy se siguen sin ocupar” y, también, porque el PP ha apostado por un “concepto tan barato y de mala calidad que costará vender”. El turismo, el otro pilar económico, “sigue funcionando por inercia, sin una estrategia clara por parte del Ayuntamiento, que no ha hecho el esfuerzo necesario para afrontar los retos actuales, lo que nos ha relegado a un modelo de turismo ‘low cost’ con un gran componente estacional”, ha reprochado Manolo García al alcalde del PP. Lo mismo sucede, en su opinión, con el comercio que “agoniza sin apenas apoyo por parte del Ayuntamiento”.

Mientras los sectores tradicionales sufren el abandono municipal, Roquetas de Mar tampoco está atrayendo otras opciones de futuro para crear empleo y riqueza. “Se nos están escapando sectores y proyectos tecnológicos y de innovación, cuyas empresas prefieren irse a Vícar o Almería capital, en lugar de venir aquí”, ha denunciado Manolo García.

Entre los motivos por los que la llegada de inversores en sectores de futuro “brilla por su ausencia” en el municipio, Manolo García cita el hecho de tener uno de los IBI más altos de Andalucía, la ausencia de servicios propios de una ciudad del tamaño de Roquetas de Mar, y que los que hay funcionan de forma ineficiente. “Por no luchar, no se está ni siquiera luchando para que llegue el dinero que las administraciones tienen que invertir aquí, con lo que se generaría empleo” si no que, añade, al contrario “para sorpresa incluso de sus propios compañeros del PP, nuestro alcalde está empeñado en controlar él directamente las obras, incluidas las ajenas, invirtiendo con dinero de todos los roqueteros en cosas que no nos corresponden, obviamente en detrimento de las que sí debe hacer el Ayuntamiento, lo que al final se traduce en menos inversiones de las que necesitamos”.

Estas circunstancias y realidades a las que el PP ha sometido al municipio son un “cóctel perfecto” para que Roquetas, según este informe se considere un municipio “empobrecido, sin modelo económico sostenible y sin capacidad para atraer riqueza”, ha resumido el portavoz del PSOE y ha vuelto a instar a Gabriel Amat a que “se mueva o deje a otros que lo hagan, para buscar un futuro para nuestro municipio, donde cada vez hay más roqueteros con serias dificultades para vivir dignamente”.