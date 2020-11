La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular que garantice la transparencia en la adjudicación y gestión de los contratos municipales, “si de verdad no tiene nada que ocultar”, ya que en la actualidad existe una total opacidad para acceder a dicha información, tanto para las empresas que podrían optar a dichos contratos, como para la ciudadanía en general y para los grupos políticos en la oposición, que tienen la obligación de fiscalizar la gestión pública.

“No podemos entender que el proceso de contratación del Ayuntamiento, que mueve tantísimo dinero, se haga por debajo de la mesa porque los almerienses tienen derecho a saber cómo se gasta su dinero, lo mismo que las empresas tienen derecho a saber qué servicios necesita el Consistorio para optar a ellos, conocer los plazos y demás detalles de la contratación, que actualmente están ocultos, especialmente a todo lo relativo a las modificaciones de los contratos”.

Según Aguilar, todo el proceso de contratación debería estar publicado y ser accesible a través de lo que se conoce como “el perfil del contratante”, en la página web del Ayuntamiento, un instrumento que permite conocer los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada administración pública. De igual manera, el equipo de gobierno del PP debería garantizar que también se publiquen los contratos de las empresas públicas y organismos autónomos, como Almería XXI, la Empresa Municipal de Turismo, El Patronato de Deportes, la Gerencia de Urbanismo y Oficina de Almería 2030.

“Desde el PSOE nos preocupa que los almerienses no puedan saber qué servicios se contratan y con qué empresas, además de las condiciones del contrato, los incrementos en el presupuesto, las prórrogas e, incluso, los cambios en la ejecución de las obras”, ha señalado. Dicha normativa establece que el acceso a la información del perfil del contratante será libre, directo, completo y gratuito, no requiriendo identificación previa, en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible durante un periodo de tiempo no inferior a cinco años. “Por eso, no sólo es una cuestión de transparencia, sino también de legalidad ya que según la propia Ley de Contratos del Sector Público, establece que el incumplimiento de este precepto puede conllevar la nulidad del procedimiento licitador, con consecuencia legales muy graves para el Ayuntamiento”, ha añadido.

En su opinión, “esta circunstancia no es baladí porque, por un lado significaría que el procedimiento que se está tramitando ha de comenzar de nuevo, no serviría nada de lo hecho, y la principal consecuencia es que los servicios que se están prestando con una empresa concreta deberían prorrogarse o no se podrían prestar si no estuvieran previamente adjudicados”. “En ambos casos la consecuencia mas importante para los ciudadanos sería el incremento del coste de los servicios y un gasto extra en las arcas municipales, como ocurrió con la contratación del servicio de Parques y Jardines, donde errores en las publicaciones en el perfil del contratante conllevaron a un retraso en la tramitación, adjudicación y contrato con la nueva empresa”, ha señalado.

Mismas empresas

Pero no es sólo para adjudicaciones de gran cuantía, sino que también, según Aguilar, el equipo de gobierno del PP estaría incumpliendo la ley en lo que respecta a los contratos menores, para los que existe la obligación de hacer pública la información en el Perfil del Contratante a partir de 5.000 euros de importe del servicio.

En este caso, “el incumplimiento podría ser mayor porque ni están todos los acuerdos, ni los documentos, muchas veces, ni el adjudicatario y, lo más importante, es imposible agrupar los contratos por empresas para calcular la cuantía global que recibe cada una, algo que sería especialmente grave, si tenemos en cuenta que se adjudican de forma directa”.

Como ejemplos ha señalado la Gerencia de Urbanismo que tiene publicados muy pocos contratos y falta documentación, Almería XXI donde sólo aparecen tres licitaciones o Almería Turística, que acaba de empezar a publicar a pesar de que lleva contratando mucho tiempo.