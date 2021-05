El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha exigido al alcalde de la capital que autorice la instalación de pequeños parques de atracciones en distintas zonas de la ciudad, tal y como vienen reclamando los empresarios de instalaciones feriales desde que comenzó la pandemia, ya que «el Partido Popular, en la actualidad, ni siquiera puede seguir utilizando la escusa del Estado de Alarma, pues terminó el pasado 9 de mayo».

Ruano ha recordado que el pasado mes de octubre los feriantes presentaron al equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería un proyecto para poner en marcha un Parque de Navidad en el recinto Ferial, con un informe técnico exhaustivo en el que se detallaban las características, dimensiones, número de atracciones y medidas de seguridad frente al COVID, pero no han obtenido respuesta.

“No podemos entender esta cerrazón del PP a una actividad que nunca ha estado prohibida y que se desarrolla con normalidad en otras muchas ciudades de España», ha manifestado el concejal socialista, «y más ahora, que, como vemos, los bares, discotecas, pubs, restaurantes, teatros, cines y otros establecimientos de ocio están abiertos hasta las dos de la madrugada, con todas las medidas de seguridad, pero abiertos».

A este respecto, ha recordado que los empresarios de atracciones llevan desde el pasado mes de octubre esperando respuesta del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería a su propuesta de instalar pequeños parques de atracciones, con las preceptivas medidas de seguridad frente al COVID y que, ante la situación desesperada en que se encuentran, están llevando a cabo movilizaciones frente al Consistorio.

«El alcalde debería tener en cuenta que estos pequeños empresarios y autónomos no han podido trabajar desde noviembre de 2019, cuando terminó la temporada de ferias patronales, a pesar de que su actividad sigue estando permitida», ha manifestado. No en vano, Ruano ha destacado que «hablamos de uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica generada por el COVID, que está viviendo con angustia la crisis y la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento».

Según el concejal socialista, «estos pequeños empresarios y autónomos se encuentran en una situación dramática, tras casi 19 meses sin ingresar nada y más de seis meses esperando respuesta del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería».Ruano ha recordado que, al suspenderse la Feria de Almería, presentaron diversos proyectos alternativos al Ayuntamiento, similares a los que se están haciendo en otras ciudades, también de Andalucía, pero que, sin embargo aquí siguen sin ver la luz «porque el equipo de gobierno del PP los está bloqueando sin que se sepa el porqué».

A este respecto, ha destacado que dicha actividad no está prohibida, según se recoge en el BOJA Extraordinario núm. 39 de 19 de junio de 2020, ya que no son ferias, ni botellones, sino empresarios de atracciones. Además, ha apuntado que en los rastreos que se han hecho por comunidades, no hay ningún estudio que demuestre que en los parques que se han abierto ha habido algún foco COVID, pues están al aire libre, por lo que el contagio por aerosol es casi imposible y lo único que tienen que hacer es reducir aforos.

En Almería no

Por todo ello, el concejal socialista, Antonio Rueano se ha preguntado qué sucede en Almería para que no se permita y, en cambio, en ciudades como Córdoba, Málaga o Sevilla puedan funcionar sin ningún problema. Incluso, ha apuntado, hay ciudades donde los ayuntamientos han colaborado con ellos para que puedan desarrollar su actividad y mantener, al menos, unos mínimos ingresos como los de Murcia, Alicante y Valencia, donde se instalaron atracciones de feria ya desde el verano.

Y también ha recordado que se han puesto pequeños parques en otras muchas ciudades como Córdoba, Málaga, Sevilla e Ibiza, por citar algunos ejemplos, además de Murcia, Alicante y Valencia, en algunos casos varios parques pequeños en distintos barrios, en recintos feriales, en parques urbanos, siempre en espacios amplios, de día y sin música, con aforos controlados, y con todas las garantías sanitarias y de higiene frente al COVID, ha añadido.

«Estos pequeños empresarios y autónomos sólo quieren que el PP les permita trabajar y por eso pedimos al alcalde que sea razonable, que se reúna con ellos y encuentren cuanto antes una solución para que puedan ganarse la vida y llevar el sustento a sus familias», ha añadido finalmente.