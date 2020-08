Los socialistas aseguran que con esta obra “van a guillotinar” la mejor zona de Adra para la expansión hostelera, “con oficinas y parkings no comen” los abderitanos y abderitanas

El Grupo Municipal Socialista ha exigido a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y anterior alcaldesa del municipio, Carmen Crespo, la colocación de “menos carteles” y “más cumplir las necesidades reales” del municipio. Así mismo, los socialistas lamentan que Crespo “solo nos trae la colocación de un cartel, ya que el otro que puso para las elecciones se había descolorido”.

“No entendemos cómo puede seguir vendiendo humo después del desastre que ha causado a nuestro municipio con la pésima gestión realizada. De nuevo viene a echarse la foto y a poner un cartel con las obras de oficinas del puerto y el anuncio de la construcción de un parking subterráneo que hizo hace ya 13 años”, han señalado los socialistas.

Desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Adra entendemos que “ahora no es momento de construir oficinas, ni parkings.Los abderitanos y abderitanas necesitan trabajo y ayudas para salir adelante a consecuencia de la pandemia”. En este sentido, el PSOE aclara que “las infraestructuras que se realicen en el municipio deberían ir orientadas a diversificar los sectores productivos de Adra. Cómo es posible que teniendo pendiente la construcción de la pasarela para visitar la Lonja de Adra, de la zona de esparcimiento y ocio que daría lugar a creación de empleo, la única prioridad para Crespo y el equipo de Gobierno del PP sea renovar un cartel para construir unas oficinas que van a gillotinar la mejor zona de Adra para la expansión hostelera y dinamización turística de nuestro municipio”.

“Ya son muchos años viendo cómo lo único que nos ha traído Carmen Crespo a Adra es deuda, procedimientos judiciales millonarios por no pagar los servicios contratados, enchufismo y creación de red clientelar para seguir manteniendo el cortijo que comenzó a construir en 2003 y que sigue manteniendo con su política de propaganda. Lo único que importa es la foto, los intereses de los vecinos de Adra son algo que no interesa para nada a la Consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y que demuestra una vez más con su visita para cambiar un cartel un año y medio después”.

Al hilo de esto, el Grupo Socialista ha resaltado que “los pescadores de Adra tienen muchos problemas que se ve que no son importantes para el Partido Popular y la promoción turística que llevan prometiendo 17 años vemos que es sólo humo. No hay un proyecto serio para Adra y con oficinas y parkings no lograremos desarrollarnos como municipio. Ahora más que nunca es de vital importancia aparcar las obras que no sean de extrema necesidad para el bienestar de los abderitanos y apostar más por crear empleo, generar oportunidades y posibilitar la dinamización de una de las zonas con más recursos de nuestro municipio”.

Desde el PSOE de Adra exigimos que “se dejen ya de la política de pandereta, menos fotos y más hechos, cumpliendo con las necesidades que demanda la ciudadanía que en estos duros momentos es subsistir al duro golpe generado por el COVID-19. Con oficinas y parkings no comen los abderitanos y abderitanas”.

