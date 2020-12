La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno del Partido Popular está ocultando información al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre los contratos públicos que realiza el Consistorio, sus organismos autónomos, es decir, el Patronato de Deportes y la Gerencia de Urbanismo, así como las empresas municipales: Almeria XXI, la Empresa Municipal de Turismo, Almería 2030 y la televisión municipal, Inte

ralmería; ya que tiene obligación de remitir a esos órganos fiscalizadores todos los contratos que se hagan. “El equipo de gobierno ha comunicado a dichos órganos que Almería Turística en 2019 no ha hecho ningún contrato, cuando sabemos que la Capitalidad Gastronómica costó un millón”, ha señalado la concejala del PSOE, como ejemplo.

Hace unos días, el PSOE denunciaba ante los medios de comunicación que el PP no publicaba los contratos en el perfil del contratante, como establece la ley. Ante la falta de información, el PSOE solicitó al alcalde que le remitiera el listado de contratos que debe comunicar al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía. “Pues bien, a la vista de su respuesta, hemos podido comprobar que el Ayuntamiento no está cumpliendo tampoco con esta obligación, ni en la forma ni en el plazo, y que hay contratos que ni siquiera se envían a la Cámara de Cuentas”, ha manifestado, “es más, ahora sabemos que la Cámara de Cuentas viene quejándose de que el Ayuntamiento de Almería no le envía todos los contratos que suscribe”.

A su juicio, “como consecuencia de este incumplimiento sistemático del alcalde en su obligación de actuar con transparencia en materia de contratos, estos órganos de control no pueden comprobar si el dinero que se gasta el Ayuntamiento de Almería en comprar, prestar servicios o realizar obras, se está empleando correctamente, puesto que no tienen ni la información ni la documentación necesaria para ello”. Aguilar ha destacado que esta documentación debe enviarse dentro de los tres meses siguientes a la formalización del correspondiente contrato, y la relación anual de los contratos formalizados, antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente al que se hubiesen firmados. “Sabemos que el equipo de gobierno del PP constantemente hace contratos y, sin embargo, apenas aparecen unos cuantos en la relación que se envía a la Cámara de Cuentas, luego no se cumple con la Ley de contratos del sector público”, ha manifestado.

“Los socialistas pensamos que es muy grave que el alcalde y su equipo de gobierno mientan a estos órganos fiscalizadores, al decir que las empresas publicas municipales no hicieron ningún contrato en el año 2019”. Así, se ha referido a la facturas de la Empresa Municipal Almería Turística correspondiente al 2019. “Tenemos muchas facturas de esa empresa y, sin embargo, nos dicen en el escrito que no hay ningún contrato. ¿Entonces, estas facturas no tienen contrato?”, ha señalado.

Reyes Magos y viviendas

Entre los hechos más destacables, Aguilar se ha referido a las coronas de luz de los Reyes Magos del año pasado, que costaron más de 300.000 euros, y cuyo contrato tampoco se envió a la Cámara de Cuentas. Tampoco se han remitido los contratos para el funcionamiento diario de la televisión municipal, Interalmería, organismo que “lógicamente necesita que se contraten cosas”, como la compra de material oficina o la contratación de personal. “¿Dónde están esos contratos? ¿Por qué no se envían a la Cámara de Cuentas de Andalucía? ¿De qué tiene miedo el alcalde?”, ha enfatizado la responsable socialista.

En lo que respecta la empresa municipal de la Vivienda Almería XXI, Aguilar se ha preguntado cómo es posible que no haya tenido ninguna actividad contractual en 2019, ni sobre las obras realizadas. “Sólo hay dos explicaciones: o no tiene realmente ninguna actividad o está mintiendo a los órganos que han de controlar la empresa; en el primer caso, estamos gastando grandes sueldos para que no sirva para nada; y, en el segundo, no cumple con la ley y está ocultando información a todos los almerienses”, ha manifestado.

Por todo ello, ha dado a conocer que desde el PSOE han remitido un escrito al alcalde en el que “le exigimos que, de inmediato, dé las instrucciones oportunas para que el Ayuntamiento entre en la senda de la legalidad, que cumpla todas sus obligaciones como administración pública y que remita la documentación al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas”. “Si no tienen nada que ocultar, es bueno que todos podamos comprobar que el PP actúa conforme a la ley y a la transparencia, y que sepamos, los concejales del PSOE y todos los almerienses, en qué se gasta el dinero de nuestras tasas e impuestos y si verdaderamente el PP lo destina eficazmente a pagar los servicios y obras que en realidad necesita nuestra ciudad”, ha añadido.

“Lo que es seguro”, a su juicio, “es que esta actitud del alcalde da mucho que pensar” y valida las denuncias del PSOE de que la transparencia, la publicidad y la información en materia de contratación del Ayuntamiento de Almería, sus organismos autónomos y empresas públicas municipales, brilla por su ausencia”.