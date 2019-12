El PSOE denuncia que tras incumplir los plazos de aprobación del presupuesto, el PP y Vox ahora quieren aprobarlo ilegalmente

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la próxima convocatoria de la Comisión de Hacienda en la que se tratarán las cuentas incumpliendo los plazos que la ley establece para que la oposición pueda estudiarlas

El Partido Socialista de Roquetas de Mar, en boca de su portavoz, Manolo García, se ha mostrado “indignado” por el “absoluto desprecio” del equipo de Gobierno del PP y Vox hacia los partidos de la oposición y por tanto hacia los ciudadanos a los que representan, con la próxima convocatoria de una Comisión de Hacienda para tratar el presupuesto municipal de 2020, incumpliendo los plazos legales establecidos para ello.

“El equipo que preside Gabriel Amat ha despreciado los plazos que marca la ley para aprobar un presupuesto que debería haberse presentado antes del 15 de octubre, pero no contentos con eso, ahora nuevamente se saltan la ley convocando este viernes 27, con cuatro días inhábiles de por medio, una Comisión para el 2 de enero, incumpliendo la exigencia legal de dar un mínimo de 2 días hábiles para que los grupos municipales podamos estudiarlas”, ha declarado García.

El portavoz socialista ha calificado la convocatoria de “ilegal” desde el punto de vista del Derecho Administrativo, por lo que el equipo de Gobierno se puede enfrentar a la nulidad del dictamen y los acuerdos que se puedan adoptar en la Comisión del día 2. “Se trata de una nueva metedura de pata desde el punto de vista legal, con la que Gabriel Amat y los suyos vuelven a demostrar el desprecio más absoluto a los derechos de los grupos municipales y los procedimientos legales”, critica García.

Por ello, el PSOE ha anunciado que este próximo lunes 30, el Grupo Municipal Socialista va a proponer al resto de grupos municipales la presentación de un escrito conjunto solicitando tanto al secretario municipal como al interventor, que informen sobre la legalidad de la convocatoria, acogiéndose al derecho que tiene la oposición a solicitar informes previos sobre asuntos en los que tienen derecho a participar.

Manolo García cree que la convocatoria, “después de haber ignorado los plazos para presentar el presupuesto por razones que no alcanzamos a entender, es un nuevo insulto a los ciudadanos de Roquetas, que no se merecen un equipo de Gobierno incapaz de ponerse de acuerdo para hacer unos presupuestos y aprobarlos dentro de los plazos legales”. “Está claro que el señor Amat, que ostenta una mayoría absoluta en la práctica gracias al apoyo de dos tránsfugas, como acostumbra a hacer cuando las urnas no se la dan, sigue jugando a ser un trilero y continua con marrullerías que evidencian su nulo sentido de la democracia y de falta respeto a las normas”, ha criticado con dureza el portavoz socialista. Y todo ello pese al apoyo de Vox y sus dos tránsfugas que “vinieron a cambiar la política, y la política, especialmente la particular forma de entenderla de nuestro veterano alcalde, les ha cambiado a ellos”, ha declarado el portavoz socialista, que ha recordado el refrán: “Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición”.

La falta de presupuesto perjudicará a los ciudadanos

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que la falta de presupuesto en tiempo y forma no es un “capricho” del PSOE para que se cumplan los plazos establecidos. El hecho de que a 1 de enero el Ayuntamiento de Roquetas no tenga unas cuentas aprobadas tendrá un efecto inmediato en los ciudadanos, ya que “la promesa hecha por el exconcejal de Vox de Recaudación sobre la bajada del IBI el próximo año, será ya imposible, porque el impuesto se devenga el 1 de enero de cada año y al no estar aprobado ese día los valores catastrales, las posibles bonificaciones y la base imponible del impuesto serán los mismos que en 2019, que a lo mejor es lo que pretendían y por eso han incumplido deliberadamente los plazos”. Por otro lado, “habrá que ver cómo se resuelven las actualizaciones salariales y la Relación de Puestos de Trabajo, que tampoco han sido aprobadas antes de finalizar el año”.

En definitiva, el PSOE cree que la mayoría actual del PP y Vox es un cambio “a peor”. De hecho, Manolo García asegura no recordar un año en el que los presupuestos no se hayan aprobado dentro de los plazos establecidos. “Se ve que Gabriel Amat se siente tan sobrado con los apoyos de los tránsfugas de Vox, que le da igual incumplir plazos y leyes; es una lástima que se tome tan poco en serio a los ciudadanos”, concluye el dirigente socialista.