La diputada autonómica del PSOE de Almería Noemí Cruz ha denunciado en la Comisión de Infancia del Parlamento de Andalucía el empeoramiento de la atención sanitaria que reciben los niños almerienses, desde la irrupción de la pandemia de covid-19. En su intervención, Cruz ha exigido al consejero de Salud que revierta esta situación y se recuperen los niveles de atención sanitaria que existían antes del mes de marzo.

La parlamentaria socialista ha detallado que esta “paralización de la asistencia sanitaria” está afectando tanto a los programas de salud destinados al seguimiento del desarrollo de los niños y niñas, que resultan “fundamentales para la detección precoz de posibles dificultades”, como a la atención sanitaria de los que se encuentran enfermos.

En el caso de programas como los del Niño Sano, Cruz ha recordado que su paralización está generando una “preocupación lógica” en muchas familias, porque sus hijos “no están teniendo un seguimiento por parte de un especialista del desarrollo”. “Desconocen cómo está siendo su evolución porque a sus hijos no los ve el médico”, ha denunciado. En el caso de las vacunaciones, la socialista ha lamentado que “durante dos meses ese programa no haya existido”, con el riesgo que ello conlleva.

Por otra parte, la diputada también ha lamentado que la atención sanitaria de los niños enfermos tampoco esté funcionando con normalidad. “¿Acaso el covid ha eliminado el resto de enfermedades? Entonces, ¿por qué está todo parado?”, se ha preguntado. Cruz ha reprochado al consejero que mantenga “paradas” las consultas de especialidades infantiles y le ha exigido que actúe de manera urgente: “De momento, lo único que está funcionando con normalidad es la UCI infantil y como nos descuidemos, ni eso”.

En su intervención, la parlamentaria del PSOE de Almería ha denunciado que, en este momento, ante la falta de una atención sanitaria adecuada, “todos los niños almerienses están siendo víctimas del covid, los que dan positivo y los que no, porque desde que llegó la pandemia no están recibiendo la atención que necesitan”.

En este punto, ha denunciado que “no está habiendo asistencia, ni presencial ni no presencial, porque los centros de salud están cerrados y no hay disponibilidad de agendas para los pediatras”. “Las madres y los padres no entienden por qué pueden llevar a su hijo al bar, pero no al médico, y más con una pandemia”, ha sostenido.

En este sentido, Cruz ha insistido en que “no puede pasar ni un día más sin que nuestra infancia tenga un adecuado seguimiento de su salud”. “Nuestros niños y niñas necesitan una adecuada atención, un sistema de salud pública que los proteja, con y sin covid, con y sin pandemia”, ha defendido.

Por otra parte, el PSOE también ha aprovechado para pedir en la Comisión de Infancia del Parlamento que la Consejería de Salud refuerce la plantilla de enfermeras escolares, que no pueden realizar su trabajo adecuadamente porque “sólo son 400 para toda la comunidad autónoma”, y que empiece a trabajar para reforzar esta figura una vez concluya la pandemia, estableciendo su lugar de trabajo en los propios centros escolares.