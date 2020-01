El PSOE denuncia la política del PP en Vera al ‘ponerse medallas’ con parches que pretende vender como soluciones

El Grupo Socialista se pregunta si también se va a difundir a través de los recursos municipales todas las multas que se pongan a vehículos, a locales comerciales o las derivadas del urbanismo

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy la política del equipo de gobierno de “ponerse medallas” con la venta a través de los recursos municipales de “parches” que pretende hacer pasar por soluciones. Se da la paradoja de que fue el PSOE quien, durante una moción sobre limpieza que el PP rechazó, aludió a la existencia y necesidad de aplicación de la ordenanza del Consorcio que permite la denuncia de la que ayer presumía el ayuntamiento como si fuera cosa suya.

“Con estos antecedentes, asegura el portavoz socialista Martín Gerez, cabe preguntarse si, a partir de ahora, el Ayuntamiento hará pública, con nota de prensa incluida, cada sanción que se imponga a un vehículo por estacionar de forma indebida o a algún local comercial por determinado incumplimiento en una ordenanza, o una obra sin licencia. Obviamente, no es probable”.

Se trata pues de un ejemplo más de “presentar las obligaciones como si fueran logros; por cada foto que haya implicado una denuncia se pueden compartir decenas con las calles como un vertedero sin sanción y sin recogida en semanas”. Basta darse un paseo por Vera Playa (ver fotos adjuntas) para confirmar que la realidad es una cosa y los titulares del equipo de gobierno otra cosa muy distinta. Además, adjuntar fotos de concejales, como si hubieran sido ellos los denunciantes o investigadores, “solo provoca mayor vergüenza ajena”.

No hay que olvidar que esta denuncia parte de los vecinos y de las redes sociales. Es decir no se trata de que el ayuntamiento haya estado sumamente pendiente “salvo para hacerse la foto y colgarse la medalla”. “Nada nuevo, añadió Gerez, en un equipo de gobierno que se aprobó unos buenos sueldos para cumplir con las obligaciones de sus cargos, pero que las presentan como si hicieran un favor a quienes les pagan que no son otros que los ciudadanos”.

“Cuando de forma reiterada y ridícula se abusa de las redes sociales municipales con, por ejemplo, el baldeo de una calle habría qué preguntarse qué clase de noticia es esa cuando se trata de una obligación”. “Hay que recordarle otra vez a este equipo de gobierno, y empiezan a ser demasiadas, que los bienes y los medios municipales los pagan todos los veratenses, los que votan al PP y los que no, y que, por tanto, no son propiedad de ningún partido”.