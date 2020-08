Los socialistas afean al delegado de Salud que “mintiera” al anunciar más medios para 2020 y exigen al alcalde que actúe para evitar más problemas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Olula del Río ha denunciado la falta de pediatra y la eliminación de un puesto de celador en el centro de salud del municipio, infraestructura que padece un “déficit de medios humanos”, cuestión que ha sido denunciada en varias ocasiones en el último año por parte de los socialistas.

Esta situación de pérdida de profesionales contrasta con el anuncio realizado a comienzos de año por el delegado de Salud de la Junta de Andalucía quien, después del triste fallecimiento de un vecino de Olula en el centro de salud mientras esperaba a ser derivado, aseguró que el Gobierno andaluz de las derechas iba a aumentar la plantilla de este centro de salud.

Sin embargo, no sólo no ha sido así, sino que la actual plantilla “ha disminuido”, ha lamentado el portavoz socialista, Diego Castaño, quien ha acusado al delegado de Salud de “mentir” a la opinión pública en una cuestión tan sensible como es la salud y la seguridad de las personas. “Nos encontramos en plena pandemia y en una época complicada, además, por el aumento de población que experimenta la comarca durante los meses de verano y, no sólo no tenemos más personal sanitario, sino que nos quitan de un plumazo el que existe”, ha censurado el portavoz del PSOE en Olula del Río.

El municipio cuenta con una población de unos 6.300 habitantes y, además, atiende a los vecinos y vecinas de otras cinco localidades limítrofes. “El equipo de emergencias prometido por el delegado de Salud no ha llegado, nos quitan un celador y nos dicen que no tendremos pediatra hasta bien entrado septiembre”, ha añadido Diego Castaño quien ha pedido al alcalde del PP que “actúe” y que “defienda a su pueblo” pidiendo a sus compañeros de partido de la Junta de Andalucía más medios para el centro de salud de Olula del Río.

“El delegado de Salud nos ha mentido y eso es muy grave, porque Almería no merece que el máximo responsable de la sanidad de la provincia vaya engañando a los pueblos”, ha reiterado el portavoz socialista quien recuerda que la corporación municipal solicitó en dos ocasiones a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía un aumento de medios personales en el centro de salud. Diego Castaño ha trasladado, igualmente, que los profesionales sanitarios de Olula del Río están “desbordados”. “Están trabajando al 200% debido a la falta de personal”, ha subrayado.

