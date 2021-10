Pese al anuncio de la vuelta a la presencialidad por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, los huercaleños no tienen agenda para los próximos 14 días

El PSOE de Almería se ha desplazado este lunes hasta el único centro de salud existente en Huércal de Almería para denunciar las “mentiras” del Gobierno de Moreno Bonilla sobre la supuesta vuelta a la presencialidad en la Atención Primaria, que debía haberse producido el pasado viernes. Pese a este anuncio, los huercaleños que necesitan ser atendidos por su médico de cabecera no pueden conseguir cita a través de la aplicación de Salud Responde, al no haber agenda disponible para los próximos 14 días. Como consecuencia, se siguen produciendo colas frente al centro de salud a primera hora de la mañana, según han denunciado hoy el parlamentario del PSOE de Almería Rodrigo Sánchez Haro y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, Ángeles Castillo.

Sánchez Haro ha recordado que el Gobierno andaluz “ya mintió con los rastreadores, con las enfermeras de enlace, con el plan de verano, y ahora vuelven a mentir con la vuelta a la normalidad en la atención primaria”. En este sentido, ha insistido en que “Salud Responde no tiene citas en el centro de salud de Huércal de Almería para los próximos 14 días”, por lo que “nos invita a ponernos en la cola cada mañana para ser atendidos y eso no puede ser”. “Podemos ir a un campo de fútbol o a un teatro, pero no al centro de salud”, ha añadido.

El diputado autonómico del PSOE de Almería ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de provocar “una gran indignación entre los usuarios y los profesionales sanitarios, a los que no ha escuchado”. En este punto, ha lamentado el “caos en la gestión” reinante. “Sabíamos que antes o después, con el avance de la vacunación, íbamos a volver a la normalidad, pero durante todo este tiempo el Gobierno andaluz no ha hecho nada, no ha reforzado el sistema sanitario público, no ha reforzado las plantillas… y no tienen excusas, porque han recibido 2.357 millones de euros que le han venido del Gobierno de España precisamente para destinarlos a la sanidad”. “Lo que han hecho con este dinero no lo sabemos, pero lo que pedimos es ‘Médico ya’, que se refuerce la Atención Primaria, que podamos ir a nuestro centro de salud y nos atienda nuestro médico con normalidad”, ha insistido.

Por su parte, Ángeles Castillo ha señalado que los problemas en Huércal de Almería se remontan a varios meses atrás. Como ejemplo, ha indicado que el pasado verano, los vecinos “tenían que venir a las 7 de la mañana para hacer cola e intentar conseguir una cita, y una vez que la conseguían, la cita era telefónica y para 17 días después”. Ahora, y pese al supuesto regreso a la normalidad, los vecinos de Huércal se siguen viendo obligados a acudir al centro de salud para pedir cita, ya que no se puede obtener por medios telemáticos.

“Desde el Grupo Municipal Socialista llevamos bastantes meses reivindicando que la asistencia sanitaria en nuestro pueblo tiene que mejorar, ya que éste es un municipio que ha crecido mucho, su peso poblacional es muy elevado y actualmente el centro de salud no está dimensionado para poder atender adecuadamente a todos los usuarios”, ha explicado Castillo.

Ante esta situación, el PSOE de Huércal de Almería ha reclamado “que se deje de tomar el pelo a los huercaleños y huercaleñas y que de una vez por todas se solucione este problema”. Según ha subrayado, la solución tendría que pasar por la construcción de un nuevo centro de salud “acorde a las necesidades de nuestro pueblo, con todo el catálogo de servicios necesarios, incluyendo unas urgencias, y con unas dimensiones óptimas para poder atender a la población”.