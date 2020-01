El PSOE defiende un programa de rehabilitación con zonas estratégicas y criterios sociales, de accesibilidad y eficiencia energética

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva, ha dado a conocer las propuestas que su grupo ha elevado al alcalde y al equipo de gobierno del Partido Popular para mejorar el programa de rehabilitación municipal que, en estos momentos, “no funciona” como debería al haberse dejado sin atender a un 84% de los solicitantes al mismo tiempo que se perdía el 27% del medio millón reservado dentro de la convocatoria de 2018. Para cambiar esa situación, los socialistas ponen sobre la mesa que la rehabilitación se plantee con una estrategia de transformación de barrios a medio y largo plazo, e incorpore tanto requisitos como criterios sociales y objetivos de baremación que no han sido contemplados hasta ahora, entre los que destacan la renta de los residentes, el impacto de la inversión con respecto a los beneficiados, la atención a personas mayores o con discapacidad y la ejecución de intervenciones de lucha contra el cambio climático y accesibilidad.

Villanueva ha explicado que desde el PSOE, “pensamos que la rehabilitación tiene que basarse en una línea estratégica, con la que se puede hacer una transformación en la ciudad si está bien organizada y planificada, y con una inversión año tras año ir consiguiendo cambios”. De esa manera, por ejemplo, se definirían barrios prioritarios considerando, por ejemplo, otras inversiones previstas en los mismos con fondos procedentes de otras administraciones, como los EDUSI, para, de ese modo, favorecer actuaciones mucho más integrales.

Mejoras en fachadas o movilidad sostenible

A eso se suma la necesidad de tener “unos criterios objetivos y sociales, que es lo que tiene que atender este tipo de actuaciones de rehabilitación” y que, además, ya son aplicados por otras administraciones dentro de las políticas de rehabilitación. Entre los requisitos planteados ha apuntado la conveniencia de considerar que el 25% de los residentes en la comunidad tengan rentas inferiores a 3,5 veces el IPREM, que se prime a edificios con mayores de 65 años o personas con discapacidad y que, como mínimo, sea la vivienda habitual del 50% de los solicitantes. A partir de ahí, los socialistas recogen que la baremación de proyectos se haga con respecto a la línea estratégica que plantean, valorando cuestiones como el impacto que tiene la inversión que se hace y, por último, atendiendo las actuaciones de accesibilidad y de lucha contra el cambio climático.

En ese último punto, Villanueva ha apuntado las mejoras en fachadas y de la envolvente térmica del edificio, la utilización de energías renovables y mejoras en la eficiencia energética de instalaciones comunes como pueden ser en ascensores o iluminación. Una movilidad más sostenible, favoreciendo la instalación de aparcamientos para bicicletas en comunidades o de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los garajes compartidos se añaden a unas medidas que también señalan la optimización de sistemas de riego o adaptación de la jardinería.

En cuanto a la accesibilidad, la colocación de ascensores, salvaescaleras, rampas o señales luminosas y/o sonoras se plantean como posibilidades a tener en cuenta de cara dentro de criterios a baremar dentro de un programa de rehabilitación para que el que, por último, indican como buena práctica que en otros municipios se está incentivando la recuperación de plantas bajas de edificios con la finalidad de convertirlas en viviendas adaptadas o para fomentar el comercio de proximidad.

“Evidentemente, es el PP el que tiene que coger esas propuestas que trasladamos, y meterlas dentro de la normativa y de la programación, pero nosotros hemos cumplido con el objetivo de echar una mano para que se mejore este programa, manifiestamente mejorable, y se consiga la mayor repercusión social posible”, ha subrayado el edil socialista.

Sin respuesta casi un mes después

El PSOE registró esta batería de aportaciones el pasado 17 de diciembre, sin que hasta el momento se haya tenido respuesta por parte del gobierno municipal del PP, y después de que el propio Villanueva expusiera los fallos del programa de rehabilitación municipal en la última reunión de la Gerencia de Urbanismo, en la que se abordó la resolución de ayudas correspondientes a 2018 y las bases para la convocatoria de 2019. “Estamos hablando de 500.000 euros destinados a tres líneas de ayuda, que no es mucho, y de los que, encima, un 27% del dinero no se ha invertido en 2018, o de que el 84% de los solicitantes no fueron atendidos”, ha resaltado.

Ese esfuerzo realizado por parte de las comunidades, de las empresas encargadas de la realización de proyectos y dentro de la propia gestión administrativa del Ayuntamiento no se ve rentabilizado cuando se pierde dinero con esa finalidad y solo se atienden 15 de las 94 solicitudes presentadas debido, fundamentalmente, a que el único criterio que se sigue actualmente es el orden de registro de la petición. Y se da la circunstancia, ha explicado para concluir Villanueva, de que tampoco ahora la normativa actual arbitra mecanismos para que si, tras atender la primera que cumpla con los requisitos administrativos, ya no queda suficiente dinero para financiar el importe completo del proyecto de la siguiente solicitud registrada, no se pierda ese remanente que queda.