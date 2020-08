Nadie ha negado en el Pleno que la entonces responsable de Obras adjudicara contratos de su área de competencia a empresas vinculadas a familiares directos

* Martín Gerez: “Aquí no se trata sólo de tenerla conciencia tranquila, se trata de cumplir la ley de manera estricta e incluso, si no se recogiera en normativa alguna, siempre queda la ética política”

* Los socialistas lamentan que “sin duda por casualidad”, no se haya podido ofrecer en directo este Pleno a través de internet con lo bien que funciona para subir de manera incesante a las redes la propaganda del equipo de gobierno”

El Grupo Municipal Socialista de Vera ha denunciado hoy la “frivolidad” mostrada por el PP antehechos tan graves como la adjudicación más que sospechosa de contratos por parte de una de sus miembros del equipo de gobierno a empresas vinculadas a familiares directos. “Que uno de los primeros argumentos, ha asegurado su portavoz, Martín Gerez,haya sido comparar la presentación de las mociones con el programa ‘Sálvame’ para intentar, sin éxito, ridiculizar un asunto tan serio dice mucho del nivel político del Partido Popular”.

“Por cierto, resulta curioso que la concejala Catiana Soriano también haya aludido a la grave situación de la pandemia para trata de minimizar y echarnos en cara nuestra solicitud de pleno extraordinario, que presentamosen marzo y aplazamosprecisamente por la Covid-19, y que el propio Delegado Provincial de Salud y Familia, nuestro paisano Juan de la Cruz Belmonte, haya estado entre el público anteponiendo este pleno a otros actos que, seguramente, requerirían más su presencia en la actual crisis sanitaria”.

Lo cierto es que, durante el Pleno, nadie ha negado que la entonces responsable de Obras, Belén Carnicer, adjudicara contratos de su área de competencia a una empresa vinculada a un familiar muy cercano. En concreto dos, firmados en diciembre de 2019, por un montante cercano a los 80.000 euros más IVA, mediante dos contratos menores (conviene recordar que lo máximo que este tipo de contratos permite son 40.000 euros más IVA en el caso de Obras y siempre con carácter excepcional).

Las adjudicaciones también se hicieron a dos mercantiles distintas, ambas de un grupo empresarial al que representa el familiar de la concejala Belén Carnicer quien, por cierto, no mucho tiempo después fue despojada de estas competencias por su partido en su primera crisis de gobierno sin que se aclararan entonces, ni hoy, de manera específica los motivos.

El portavoz socialista se remitió a la ley para justificar las mociones. En concreto, al artículo 28 de la Ley 30/1992 que obliga a abstenerse en estos procedimientos de contratación a las “autoridades y el personal de servicio de las Administraciones” que tengan parentesco, afinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta con personas relacionadas con las empresas que optan a contratos públicos.

“Aquí no se trata, concluyó Martín Gerez, de si la ex responsable de Obras tiene, como dice, la conciencia tranquila o no la tiene, de lo que se trata es de cumplir la ley de manera estricta, incluso si no se recogiera en normativa alguna para eso también está la ética política”. “Malo está que se lleven a cabo estas prácticas, pero casi peor que se tengan por normales como así las ha considerado el PP durante este Pleno”.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha lamentado que “sin duda por casualidad, no se haya podido ofrecer en directo este Pleno a través de internet con lo bien que funciona para subir de manera incesante a las redes la propaganda del equipo de gobierno”. Sin embargo más tarde, y de manera vergonzosa, si se ha subido al Canal Youtube del Ayuntamiento un video con los últimos 10 minutos del pleno, en los que solo se aprecia la última intervención de la propia concejala aludida.