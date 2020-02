El PSOE de Vera califica de “surrealista” que el PP se oponga a un centro de día o a fomentar la transparencia municipal mientras lleva a Pleno el independentismo o Venezuela

Martín Gerez: “Esto da idea de cuáles con las prioridades de un equipo de gobierno que prefiere acatar las órdenes de su partido a mejorar la vida de los vecinos y vecinas”

El Grupo Municipal Socialista ha calificado de “surrealista” que el equipo de gobierno del PP se haya opuesto en el Pleno a iniciativas como iniciar un proyecto para un centro de día en Vera, abrir una mesa de expertos para revitalizar el centro histórico o potenciar la transparencia municipal “mientras presenta propuestas sobre el independentismo y Venezuela”.

“Esto da idea”, asegura el portavoz del PSOE, Martín Gerez, “de cuáles son las prioridades de un gobierno que prefiere acatar las órdenes de partido a mejorar la vida de la ciudadanía”. “Estamos de nuevo en un ejemplo de uso grosero de las instituciones de todos para intereses partidistas”. Los argumentos expuestos en el Pleno de ayer para votar en contra de asuntos que sí son de interés para los vecinos y vecinas resultan tan “surrealistas” como su política en general.

Así, por ejemplo, la iniciativa para reconvertir a Centro de Día el proyecto de biblioteca, que el PP ya ha descartado llevar a cabo, no es secundada porque no se ajusta al calendario de sus planes, “como si las necesidades de nuestros mayores”, afirma Gerez, “pudieran esperar a que al PP le venga bien o mal”. La negativa a una batería de medidas propuesta por el Grupo Socialista para potenciar la transparencia municipal no resulta sorpresa alguna “sino un ejemplo más de una gestión marcada justo por lo contrario”.

Más llamativa es su oposición a una mesa de expertos multidisciplinar para la revitalización del centro histórico del municipio. La iniciativa del PSOE, que no supondría remuneración alguna, está orientada a recabar opiniones desde distintos ámbitos profesionales. Según el PP, ya se está en ello “como demuestra”, recordó el portavoz socialista, “que vacíen el centro con decisiones tales como trasladar fuera de él la Feria del Mediodía sin que falten, por supuesto, las correspondientes fotos de concejales y concejalas”.

El PP también votó en contra de una moción para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad, contra la violencia de género y para mujeres en riesgo de exclusión social. Cabe recordar que esta propuesta surge contra el criterio que ha seguido la Junta de Andalucía para dejar sin subvenciones a 241 entidades, “demostrando con ello nuevamente cuáles son las prioridades del gobierno de las derechas”.