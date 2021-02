El Grupo Municipal Socialista de Vera ha advertido hoy que ni los malos modos del PP ni sus alianzas mediáticas van a condicionar su derecho y deber de ejercer la oposición tal y como decidieron los vecinos y vecinas del municipio. El PP de Veradebería rebajar su altanería y ofenderse menos porque los demás hagamos nuestro trabajoya que ellos bien cobran por no hacer el suyo. Entre otras cosas cobran bien para contestar de manera educada a las preguntas hechas de manera formal y sin ofender a nadie.

Para empezar,no hemos difundido ninguna fotografía de nada que tenga que ver con el alcalde, entre otras razones porque se difundieron a través de las redes hace casi un mes. Otra cosa es que el equipo de gobierno solo mire aquellas en las que salen para figurar.

Hemos preguntado por escrito, el día 21 de enero que era el día siguiente a los hechos, y a día de hoy aún no se nos ha contestado. Puesto que no nos habían respondido, volvimos a preguntar de forma oral en el pleno del día 29. El alcalde se hizo a un lado y le endosó el tema a un concejal y éste nos dijo que estaban desayunando con él. Por cierto, en las fotos en cuestión no aparece ni el concejal ni su coche.

La explicación que ahora se da, porque la primera fue que estaban tomando medidas de algo, de que el alcalde dejó que se tomara agua y luz de su casa para una obra hubiera bastadoen su momento, aunque con los medios con los que cuenta elayuntamiento llama la atención que no puedan llevar una cuba y un generador para hacer una obra en la playa, aunque no debiera ser necesario ya que hay alumbrado público junto a la obra famosa, y de hecho una arqueta ha sido reconstruida bajo la propia pasarela.

Como siempre que el PP local se ve atacado, desde el anonimato terminan disparando a nuestro portavoz Martín Gerez.Éste no solo no se va a dejar atemorizar, si no que desde una ética muy diferente a los que le critican, va a seguir haciendo la misma oposición que ha venido haciendo hasta ahora, libremente desde donde le parezca oportuno.

Lo hará en la convicción de que el pueblo de Vera, su pueblo, se merece políticos diferentes a los que gobiernan nuestro Ayuntamiento, gente que trabaje de verdad y dispuestos a dar lo mejor, no un grupo de personas pendientes de cobrar entre 3.000 y 4.500 euros todos los meses, y en muchos casos sin dar golpe. La política, por vocación como la hace nuestro portavoz, está muy por encima de un grupo semejante.