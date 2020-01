El PSOE de Roquetas de Mar pide explicaciones por las obras que se están realizando en el centro deportivo de El Puerto, inaugurado hace casi un año y nunca abierto al público

Estos días se están realizando obras en las pistas, al parecer por falta de arquetas para evacuar las aguas, algo que el portavoz socialista, Manolo García, califica de “chapuza” y le lleva a dudar de la capacidad del equipo de Gobierno a la hora de recuperar el proyecto de la Ciudad Deportiva

El Partido Socialista de Roquetas de Mar ha pedido explicaciones “urgentes” por las obras que se están realizando en el Centro Deportivo Eva Lara de El Puerto, a la vista del despliegue de operarios de estos días en una instalación que fue inaugurada poco antes de las elecciones, hace menos de un año. “Viendo la cantidad de camiones y operarios que hay estos días en ese centro deportivo, está claro que se inauguró sin que estuviera listo, y de hecho nunca ha llegado a entrar en servicio”, ha declarado el portavoz socialista, Manolo García.

El edil socialista ha recordado que esa instalación deportiva “se hizo a regañadientes” por parte de un equipo de Gobierno que mantuvo cerradas las pistas durante largos años “sin el más mínimo interés”, pese a las numerosas iniciativas ciudadanas, del PSOE y de otros grupos, reclamando un centro deportivo para este barrio. “Tras muchas peticiones y dado el estado de abandono que presentaban, el señor Amat y su concejal de Deportes, salieron con un caro proyecto que costó cerca de un millón de euros y que por lo que sabemos de los trabajos que se están realizando estos días, no previó la instalación de arquetas en las pistas para desaguar el agua en caso de lluvia”, ha denunciado Manolo García, quien considera lo ocurrido “una chapuza más” del PP de Gabriel Amat.

García ha recordado las recientes declaraciones del equipo de Gobierno sobre el “rescate” del proyecto de la Ciudad Deportiva, para insistir a la hora de considerar ese anuncio como una “tomadura de pelo”. “Un gobierno de PP y Vox que no es capaz de haber obras sin deficiencias, ni sobrecostes y pasándose de los plazos, que luego no es capaz de mantenerlas en condiciones adecuadas, llegando incluso a inaugurar obras que luego no abre, y que funciona a golpe de barrunto, sin la más mínima planificación, no puede plantearse seriamente un proyecto de casi 40 millones de euros como la Ciudad Deportiva”, ha valorado el portavoz socialista.

García recuerda la “lista interminable” de deficiencias en las infraestructuras deportivas de los barrios, que a su juicio hay que afrontar antes de plantearse “remotamente” un proyecto como la Ciudad Deportiva, desde instalaciones saturadas por una “pésima planificación”, hasta otras que “no pueden albergar competiciones oficiales porque en su día se diseñaron de forma chapucera”. Un buen ejemplo de ello son, a juicio del PSOE, los inexistentes accesos de la piscina de El Parador, que “a punto de cumplir 16 años, todavía obliga a sus usuarios a desplazarse por un camino de cabras para acceder al centro, lo que debería sonrojar al señor Amat y su concejal de Deportes, José Juan Rubí, que tanto presumen de ser referencia en España de eficacia y seriedad”.

Por ello, el portavoz socialista ha pedido a Amat y Rubí “que se dejen de ensoñaciones y de vender motos, y se preocupen por los problemas reales de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales, porque debería caérseles la cara de vergüenza vistas las condiciones que tenemos, con equipos y clubes que se van a otros municipios para poder entrenar y competir dignamente”.