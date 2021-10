El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha criticado la “oportunidad perdida” de los fondos europeos para el municipio tras aprobarse la semana pasada en el Pleno cuatro proyectos con los que el equipo de Gobierno de Gabriel Amat aspira a conseguir unos 8 millones de euros de fondos de recuperación gestionados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

“Mientras ayuntamientos de nuestro entorno presentan propuestas de infraestructuras ciclistas, transporte público, rehabilitación de espacios y viviendas, residuos o energía, en Roquetas de Mar volvemos a apostar, una vez más, por el hormigón”, ha criticado Manolo García. El concejal socialista ha recordado que los proyectos más importantes solicitados se los llevarán el acondicionamiento de la parcela situada frente a Gran Plaza como “explanada de aparcamientos para mercadillo y recinto ferial” o el proyecto de un parking subterráneo en Playa Serena.

“El contraste es tan grande que produce hasta sonrojo, mientras muchos municipios están ya con políticas en consonancia con la nueva economía que quiere impulsar la Unión Europea, incluyendo muchos del PP como la capital, en Roquetas seguimos haciendo lo mismo de siempre, lo que refleja con gran claridad hasta qué punto Gabriel Amat y su miniequipo siguen teniendo en mente un modelo de ciudad totalmente caduco y trasnochado”, ha indicado García.

El portavoz del PSOE ha citado el caso de Almería capital, que recientemente ha dado a conocer decenas de proyectos por valor de 270 millones de euros, mientras en Roquetas “con tal de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez se pone la excusa de que no se les ha dado tiempo de preparar nada y por eso se ha echado mano de proyectos redactados hace 15 años como el parking de Playa Serena”. En este sentido, García se ha mostrado “extremadamente preocupado” tras escuchar al portavoz del PP, José Juan Rodríguez, decir que no ha habido tiempo material de preparar propuestas. “Es preocupante, por eso significa que un Ayuntamiento como Roquetas de Mar, con más de 100.000 habitantes y un presupuesto de más de 100 millones de euros, no está trabajando en nada que se ajuste a los objetivos marcados por la Unión Europea, objetivos que no vienen del mes de agosto, ni de febrero, cuando ya el Gobierno anunció las líneas de los fondos, es que hace años que en la Unión Europea y el Gobierno de España se habla de potenciar la economía verde y digital”, ha indicado.

“En Roquetas en cambio, seguimos pensando en hormigón”, asevera Manolo García, que ha mencionado el proyecto de aparcamientos de Las Salinas. “Nos recuerda mucho al fracasado Parque de Los Bajos, puesto que en esa parcela, que el propio PP reconoce que es la joya del municipio, en lugar de hacer un proyecto emblemático, se van a dilapidar 5 millones de euros en asfaltar una explanada para aparcamientos, tal cual, y para despistar y que pueda entrar en las ayudas de la UE pondrán puntos de recarga para eléctricos y contenedores soterrados, esos contenedores que el PP se negó a incluir en la renovación del contrato de basuras hace solo tres años”, ha dicho García.

Pero si el parking al aire libre de Las Salinas “es un despropósito”, más grave aún es el caso de Playa Serena, donde “el PP pretendía entrar en la convocatoria proponiendo como aparcamiento disuasorio un parking diseñado hace 15 años y que todos los grupos le advertimos que nos iba a dejar fuera de la ayuda”. “Tal fue la claridad de los argumentos y la advertencia de que íbamos a perder el dinero, que durante el Pleno, Amat tuvo que salir a buscar a su despacho un plano con una alternativa improvisada que nos dejó aún más intranquilos, por que denota un grado de improvisación muy inquietante”, ha criticado Manolo García.

“Fue un escándalo, tanto por la improvisación desesperada, como por pretender que los grupos apoyemos un proyecto que se nos presenta de forma verbal, en dos minutos y sin dar detalles, esas son las formas y la capacidad de diálogo y de dar participación del alcalde”, ha declarado el concejal socialista.

Por último, desde el PSOE sí se apoyó la solicitud de subvención para comprar autobuses eléctricos. “La apoyamos, pese a que una vez más hay cosas que evidencian una improvisación total, empezando porque tras años estudiando el servicio y el modelo de gestión, el PP sale ahora con que no tiene claro ni siquiera si lo gestionará directamente o a través de una concesión, de hecho, en la solicitud se habla de diseñar líneas y recorridos que ya aprobamos en el Pleno en 2019”, ha denunciado el portavoz socialista.

“Lo que está claro es que todas las solicitudes presentadas se han armado en pocos días, como bien dijo el portavoz del PP, con errores, con proyectos de otra época ya superada y sin tener claro nada, pero no porque el Gobierno no les diera tiempo, sino porque nada de lo que tienen en cartera se ajusta a los objetivos de la UE que condicionarán la concesión de fondos; Amat sigue haciendo los mismos proyectos que hace 20 años”, ha concluido Manolo García.