El PSOE de Almería promoverá la declaración de municipios libres de vetos educativos

El PSOE de Almería va a promover en todos los ayuntamientos de la provincia la declaración de ‘Municipio libre de vetos educativos’, ante el intento de Vox de imponer el conocido como ‘pin parental’. La iniciativa se llevará a cabo a través de mociones que los grupos socialistas presentarán en los ayuntamientos, especialmente en aquellos en los que los gobiernos locales son más susceptibles de caer en el “chantaje de la extrema derecha”, según ha mantenido el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel.

Así ocurre en Roquetas de Mar y El Ejido, municipio, este último, en el que se ha presentado la iniciativa, con la que el PSOE quiere poner “freno” al intento de la extrema derecha de “imponer su ideología al conjunto de la sociedad”.

Acompañado por los portavoces de los grupos municipales socialistas de El Ejido y Roquetas, José Miguel Alarcón y Manolo García, el responsable provincial del PSOE almeriense ha asegurado que los socialistas no van a “permitir” que se implante el veto de los padres a determinados contenidos educativos.

Sánchez Teruel ha asegurado que, “afortunadamente”, la sociedad española “desde hace décadas ha superado ya este tipo de planteamientos” que suponen un ataque al profesorado y a la autonomía de los centros educativos, y ponen en cuestión un modelo “que busca educar a ciudadanos que sean capaces de pensar libremente, sin adoctrinamiento de ningún tipo”.

“La sociedad española se encuentra mucho más avanzada que esta manera de pensar que tiene la extrema derecha, que debe saber que lo que se hace en la escuela es enseñar, no se adoctrina”, ha mantenido. “Esto es así desde hace décadas, el adoctrinamiento forma parte de otra etapa de la vida de nuestro país, en donde a la mujer se la concebía únicamente con un papel de madre, esposa y ama de casa, pero eso ya no es así desde hace décadas y la Constitución Española consagró una sociedad muy diferente a la que tienen en su mente los líderes de la extrema derecha”, ha añadido.

“Los socialistas queremos que dejen en paz a la educación y recordarle a la extrema derecha que afortunadamente la Constitución Española garantiza un modelo educativo del que nos sentimos orgullosos, que busca educar a ciudadanos que sean capaces de pensar libremente, sin adoctrinamiento de ningún tipo, que busca el desarrollo integral de los niños y niñas sobre las bases de los principios democráticos de la convivencia que rige nuestro país y el respeto a los derechos y libertades fundamentales”, ha señalado.

Con estas mociones, el PSOE expresa su apoyo a una educación “en igualdad”, por considerarla “la mejor manera de prevenir la violencia de género y el sexismo” y expresa también su respaldo al profesorado y a los equipos directivos de los centros educativos, “que son los que lideran esa educción integral para que podamos tener niños y niñas que en el futuro sean ciudadanos libres que piensen como ellos consideren oportuno, sobre la base de un espíritu crítico”.

Sánchez Teruel ha insistido en que “la educación es un instrumento del progreso social y la extrema derecha, con este tipo de debates, no puede hacernos retroceder a épocas pasadas”.

El responsable provincial del PSOE ha añadido que le gustaría que la extrema derecha “se diese cuenta de que puede ser útil a la sociedad, no retrotrayéndola a debates que están ya superados o pretendiendo imponer su ideología minoritaria al resto de la sociedad, sino planteándole a los gobiernos que apoyan que El Ejido necesita colegios, que Roquetas necesita colegios, que tenemos aulas masificadas, que en 138 aulas de El Ejido hay casi 4.000 niños”. “A mí me gustaría que la extrema derecha estuviera preocupada por exigir inversiones, por exigir que se comiencen colegios, porque 2019 fue, en este sentido, un año perdido y 2020 lo va a ser también”, ha añadido. A su juicio, Vox “debería estar en estos debates y no en plantear cuestiones que no están en la cabeza de las familias, que no están en la sociedad y que no contribuyen a construir una sociedad mejor”.